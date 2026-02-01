ETV Bharat / state

आम बजट में झारखंड की अनदेखी, विकास की उम्मीदों पर फिरा पानी: राधा कृष्ण किशोर

रांची: झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने केंद्र सरकार द्वारा पेश हुए आम बजट को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने इस बजट को झारखंड के लिए उपेक्षित और निराशाजनक बताया है. वित्त मंत्री का कहना है कि खनिज संपदा से समृद्ध होने के बावजूद राज्य को उसके अधिकार और जरूरतों के अनुरूप कुछ भी नहीं दिया गया है.

देश की अर्थव्यवस्था में झारखंड का अहम योगदान लेकिन बजट में अनदेखी

मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि झारखंड देश की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देता है लेकिन बजट में न तो विशेष राज्य सहायता का प्रावधान किया गया है और न ही बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सृजन के लिए कोई ठोस घोषणा की गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का यह रवैया संघीय ढांचे की भावना के खिलाफ है.

आदिवासी कल्याण योजनाओं में कोई बड़ा प्रावधान नहीं

वित्त मंत्री ने यह भी सवाल उठाया कि आदिवासी बहुल राज्य झारखंड के लिए न तो आदिवासी कल्याण योजनाओं में कोई बड़ा प्रावधान किया गया है और न ही विस्थापन, रोजगार और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों पर कोई स्पष्ट रोडमैप सामने रखा गया. उन्होंने कहा कि यह बजट झारखंड की जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता.

'झारखंड के साथ हुआ आर्थिक अन्याय'

राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि राज्य को कोयला, लौह अयस्क और अन्य खनिज संसाधनों से होने वाले राजस्व का न्यायसंगत हिस्सा आज भी नहीं मिल पा रहा है. इसके बावजूद बजट में इस असंतुलन को दूर करने की कोई पहल नहीं की गई, जो राज्य के विकास में बड़ी बाधा है. उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि झारखंड के साथ हो रहे आर्थिक अन्याय पर पुनर्विचार किया जाए और राज्य के समग्र विकास के लिए विशेष पैकेज एवं ठोस वित्तीय सहायता की घोषणा की जाए. वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार, झारखंड के हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर आवाज उठाती रहेगी.

बजट से पूर्व दिए गये सुझाव की अनदेखी