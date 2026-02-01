आम बजट में झारखंड की अनदेखी, विकास की उम्मीदों पर फिरा पानी: राधा कृष्ण किशोर
आम बजट पेश होने के बाद झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने केंद्र सरकार को निशाने पर लिया है.
Published : February 1, 2026 at 8:51 PM IST
रांची: झारखंड के वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने केंद्र सरकार द्वारा पेश हुए आम बजट को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने इस बजट को झारखंड के लिए उपेक्षित और निराशाजनक बताया है. वित्त मंत्री का कहना है कि खनिज संपदा से समृद्ध होने के बावजूद राज्य को उसके अधिकार और जरूरतों के अनुरूप कुछ भी नहीं दिया गया है.
देश की अर्थव्यवस्था में झारखंड का अहम योगदान लेकिन बजट में अनदेखी
मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि झारखंड देश की अर्थव्यवस्था में अहम योगदान देता है लेकिन बजट में न तो विशेष राज्य सहायता का प्रावधान किया गया है और न ही बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सृजन के लिए कोई ठोस घोषणा की गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार का यह रवैया संघीय ढांचे की भावना के खिलाफ है.
आदिवासी कल्याण योजनाओं में कोई बड़ा प्रावधान नहीं
वित्त मंत्री ने यह भी सवाल उठाया कि आदिवासी बहुल राज्य झारखंड के लिए न तो आदिवासी कल्याण योजनाओं में कोई बड़ा प्रावधान किया गया है और न ही विस्थापन, रोजगार और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों पर कोई स्पष्ट रोडमैप सामने रखा गया. उन्होंने कहा कि यह बजट झारखंड की जनता की अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतरता.
'झारखंड के साथ हुआ आर्थिक अन्याय'
राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि राज्य को कोयला, लौह अयस्क और अन्य खनिज संसाधनों से होने वाले राजस्व का न्यायसंगत हिस्सा आज भी नहीं मिल पा रहा है. इसके बावजूद बजट में इस असंतुलन को दूर करने की कोई पहल नहीं की गई, जो राज्य के विकास में बड़ी बाधा है. उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि झारखंड के साथ हो रहे आर्थिक अन्याय पर पुनर्विचार किया जाए और राज्य के समग्र विकास के लिए विशेष पैकेज एवं ठोस वित्तीय सहायता की घोषणा की जाए. वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार, झारखंड के हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर आवाज उठाती रहेगी.
बजट से पूर्व दिए गये सुझाव की अनदेखी
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बताया कि बजट से पहले झारखंड सरकार की ओर से रखी गई सभी महत्वपूर्ण मांगों को केंद्र ने पूरी तरह अनदेखा कर दिया है. उन्होंने प्रेस नोट के माध्यम से बताया कि 10 जनवरी 2026 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ हुई प्री-बजट बैठक में झारखंड की ओर से कई ठोस मांगें रखी गई थीं.
आर्थिक भार की भरपाई के लिए कोई प्रावधान नहीं
वित्त मंत्री ने आगे बताया कि मनरेगा योजना में केंद्र-राज्य के बीच 60:40 के खर्च अनुपात के कारण झारखंड सरकार पर हर साल लगभग 5000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ता है. इस आर्थिक भार की भरपाई केंद्र सरकार से करने की मांग की गई थी लेकिन बजट में इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया. उन्होंने कहा कि राज्य में कृषि को मजबूती देने के लिए 1 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए अगले चार सालों तक प्रति वर्ष 2000 करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता मांगी गई थी. इसके अलावा GST व्यवस्था के तहत झारखंड को हर साल करीब 4000 करोड़ रुपये के नुकसान की भरपाई की मांग भी केंद्र के समक्ष रखी गई थी.
राधा कृष्ण किशोर ने यह भी बताया कि विभिन्न कंपनियों के पास, झारखंड की लगभग 1 लाख 36 हजार करोड़ रुपये की बकाया राशि लंबित है, जिसे आगामी वित्तीय वर्ष में उपलब्ध कराने की मांग की गई लेकिन बजट में इस दिशा में भी कोई प्रावधान नहीं किया गया.
ये भी पढ़ें- केंद्रीय बजट में झारखंड की अनदेखी, आम लोगों के लिए कुछ नहीं: झामुमो
झारखंड में मैट्रिक और इंटर परीक्षा को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी, जानिए खास मुलाकात में जैक सचिव ने क्या कहा?
केंद्रीय बजट पर रांची की प्रतिक्रिया: महिला गृहणियों को राहत की उम्मीद, युवाओं की नजर रोजगार और शिक्षा पर