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झारखंड में 141 करोड़ का वित्तीय गबन! अंकेक्षण रिपोर्ट सामने आते ही हरकत में आई सरकार, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कांड दर्ज करने का दिया आदेश

झारखंड मंत्रालय ( Etv Bharat )

रांची: राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में साल 2001 से 2025-26 के दौरान 141 करोड़ का वित्तीय गबन का मामला सामने आया है. वित्त विभाग के अंकेक्षण निदेशालय द्वारा की गई ऑडिट में एक बड़ा वित्तीय गबन पाया गया है. अब तक करीब 27 हजार करोड़ का वित्तीय अनियमितता बताते हुए अंकेक्षण निदेशालय ने जहां करीब 5,902 करोड़ राशि वसूल करने योग्य राशि पाई है, वही 3930.53 करोड़ जमा की जाने वाली राशि बताते हुए सरकार को पिछले दिनों अवगत कराया है.

संबंधित अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश