झारखंड में 141 करोड़ का वित्तीय गबन! अंकेक्षण रिपोर्ट सामने आते ही हरकत में आई सरकार, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कांड दर्ज करने का दिया आदेश
झारखंड में वित्तीय गबन को लेकर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया. रिपोर्ट- भुवन किशोर झा.
Published : November 20, 2026 at 6:52 PM IST
रांची: राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में साल 2001 से 2025-26 के दौरान 141 करोड़ का वित्तीय गबन का मामला सामने आया है. वित्त विभाग के अंकेक्षण निदेशालय द्वारा की गई ऑडिट में एक बड़ा वित्तीय गबन पाया गया है. अब तक करीब 27 हजार करोड़ का वित्तीय अनियमितता बताते हुए अंकेक्षण निदेशालय ने जहां करीब 5,902 करोड़ राशि वसूल करने योग्य राशि पाई है, वही 3930.53 करोड़ जमा की जाने वाली राशि बताते हुए सरकार को पिछले दिनों अवगत कराया है.
संबंधित अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश
अंकेक्षण निदेशालय की रिपोर्ट पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है. उन्होंने कहा कि यह बेहद ही गंभीर मामला है. सामान्य तौर पर राज्य सरकार के सभी विभागों का ऑडिट होता रहता है, जिसमें 2001 से 2025- 26 तक करीब 27000 करोड़ का अनियमितता प्रकाश में आया है, जिसमें अलग-अलग मद में राशि शामिल है, इसमें 141 करोड़ का गबन है, जो आर्थिक अपराध है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, इसलिए मैंने कांड दर्ज करने का आदेश दिया है.
वित्त मंत्री ने बताया कि चूंकि गबन की राशि विभिन्न विभागों से जुड़ी हुई है, इसलिए संबंधित प्रशासीय विभागों के सचिव को इस गबन में शामिल लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई करने को कहा गया है.
साल दर साल बढ़ती रही गबन राशि
सरकारी विभागों में वित्तीय अनियमितता का यह खेल ऐसा नहीं है कि आज हुआ है बल्कि राज्य गठन के बाद से ही इसकी शुरुआत हो गई थी. समय-समय पर महालेखाकार के द्वारा ऑडिट रिपोर्ट में सरकार को इस संबंध में सचेत किया जाता रहा लेकिन कोई भी सरकार इस पर कार्रवाई करने की कोशिश नहीं की.
141.63 करोड़ पहुंची गबन की राशि
अंकेक्षण निदेशालय के रिपोर्ट के मुताबिक, 2001-02 से 2020-21 के दरमियान गबन की राशि 63.57 करोड़ थी, जो बढ़कर 2025-26 तक 141.63 करोड़ पर पहुंच गई है, वही गलत विनियोजन की राशि 189.4 वसूली योग्य राशि 5902.81 करोड़, असमायोजित एडवांस 1638.27 करोड़, ऑडिट आपत्ति 15996.14 करोड़ जमा की जाने वाली राशि 3930.53 करोड़ पर पहुंच गई है. इस तरह से 27798.50 करोड़ की वित्तीय अनियमितता पाई गई है.
चिन्हित होंगे पदाधिकारी और कर्मचारी
जानकारी के मुताबिक, वित्तीय गड़बड़ी स्कूली शिक्षा, जल संसाधन, उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन समेत कई विभागों से जुड़ी हुई है. जाहिर तौर पर FIR का आदेश मिलने के बाद अब विभिन्न विभागों में विगत 26 वर्षों में कार्य ऐसे पदाधिकारी और कर्मचारियों को चिन्हित किया जाएगा, जो इसके लिए जिम्मेदार थे और उन पर दंडात्मक कार्रवाई राज्य सरकार करेगी.
ये भी पढ़ें- झारखंड में कर चोरी पर लगेगी लगामः छह महीने में तैयार होगा IRIS सिस्टम, कई विभागों के पोर्टल होंगे एकीकृत
अंकेक्षण आपतियों और लंबित वित्तीय मामलों पर सरकार गंभीर, वित्त मंत्री ने बुलाई सचिवों की बैठक
केंद्र की नीति के बाद राजस्व वसूली में आई गिरावट ने सरकार की बढ़ाई चिंता, रेवेन्यू बढ़ाने में जुटे वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर