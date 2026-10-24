ETV Bharat / state

दुर्ग में टैक्स बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में शामिल हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी, कहा- GST के बाद टैक्स व्यवस्था हुई सरल

दुर्ग में टैक्स बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में शामिल हुए वित्त मंत्री ओपी चौधरी ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दुर्ग: छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी शनिवार को दुर्ग जिले के दौरे पर रहे. यहां टैक्स बार एसोसिएशन के नेतृत्व में आयोजित टैक्स समिट में उन्होंने शिरकत की. कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने टैक्स अधिवक्ताओं से मुलाकात कर जीएसटी व्यवस्था में आए बदलावों और एआई टूल्स के इस्तेमाल पर चर्चा की. उन्होंने कहा कि बदलते दौर में तकनीक का उपयोग न सिर्फ काम को आसान बना रहा है बल्कि समय की भी बड़ी बचत कर रहा है.

मंत्री ओपी चौधरी ने विपक्ष पर भी हमला बोला (ETV BHARAT CHHATTISGARH) टैक्स व्यवस्था हुई सरल- ओपी चौधरी मीडिया से बातचीत में ओपी चौधरी ने जीएसटी को देश के बड़े आर्थिक सुधारों में से एक बताया. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू जीएसटी ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है. पहले देश में अलग-अलग तरह के 17 टैक्स और 23 प्रकार के सेस थे, लेकिन जीएसटी के बाद टैक्स व्यवस्था काफी सरल हुई है. उन्होंने कहा कि इसका फायदा कारोबारियों, निर्यातकों और ग्लोबल सप्लाई चेन में प्रतिस्पर्धा कर रहे उद्यमियों को मिल रहा है.