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वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने दी रायगढ़ को सौगात, 16 अत्याधुनिक डायल-112 ईआरवी वाहनों को दिखाई हरी झंडी

अब पुलिस, मेडिकल, फायर, आपदा प्रबंधन, महिला एवं बाल सुरक्षा सहित सभी आपात सेवाएं एक ही नंबर 112 पर मिलेंगी.

flagged off Dial 112 ERV vehicles
डायल 112  एक्के नम्बर सब्बो बर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 20, 2026 at 7:21 PM IST

3 Min Read
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रायगढ़: स्वास्थ्य, सुरक्षा और सुशासन के मोर्चे पर सरकार ने बड़ी सौगात आम आदमी को दी है. रायगढ़ में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने डायल 112 सेवा, जो फेज टू नेक्सट जेनरेशन में है, उसको हरी झंडी दिखाई. इस सुविधा के तहत ओपी चौधरी ने 16 अत्याधुनिक इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल (ERV) की सौगात जनता को सौंपी. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने सेवा की शुरुआत पुराना पुलिस लाइन, रायगढ़ में आयोजित कार्यक्रम के जरिए की.

“डायल-112 एक्के नम्बर, सब्बो बर”

वित्त मंत्री चौधरी ने कहा कि राज्य सरकार नागरिकों की सुरक्षा और तत्काल मदद के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. सड़क दुर्घटना, चिकित्सा आपातकाल, महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा सहित किसी भी संकट की स्थिति में अब रायगढ़वासियों को तेज, सुरक्षित और प्रभावी सहायता मिल सकेगी. वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि “डायल-112 एक्के नम्बर, सब्बो बर” की अवधारणा के साथ यह सेवा पूरे छत्तीसगढ़ में संचालित की जा रही है. मंत्री ने कहा कि राज्यभर में 400 से अधिक आधुनिक वाहन तैनात किए गए हैं, जिनमें से रायगढ़ जिले को 16 वाहन मिले हैं. 18 मई को केंद्रीय गृहमंत्री ने रायपुर में सभी 400 वाहनों को हरी झंडी दिखाई थी. जिसके बाद कोटे के हिसाब से ये वाहन अपने-अपने जिलों में पहुंचे हैं.

flagged off Dial 112 ERV vehicles
डायल 112 एक्के नम्बर सब्बो बर (ETV Bharat)

कानून-व्यवस्था को मिलेगी मजबूती

वित्त मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने पुलिस व्यवस्था को आधुनिक और प्रभावी बनाने के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया है. इससे पुलिस की कार्य क्षमता बढ़ेगी, आपात स्थितियों में रेस्पांस समय कम होगा और कानून-व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी. ओपी चौधरी ने कहा कि यह योजना शासन के बड़े निर्णयों का धरातल पर दिखाई देने वाला परिणाम है, जिससे पुलिस को कार्य करने में सुविधा होगी और आम नागरिकों को सीधा लाभ मिलेगा.

हाइटेक सुविधाओं से लैस हैं ये वाहन

इस मौके पर रायगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने कहा, डायल-112 योजना वर्ष 2018 से संचालित है, जिसे अब फेज-2 नेक्स्ट जेनरेशन के तहत प्रदेश के सभी 33 जिलों तक विस्तारित किया गया है. शशि मोहन सिंह ने कहा कि नए ईआरवी वाहनों में PTZ कैमरा, डैश कैमरा, GPS सिस्टम, मोबाइल डेटा टर्मिनल (MDT) और स्मार्ट मोबाइल फोन जैसी आधुनिक तकनीक उपलब्ध है, जिससे घटनास्थल पर त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी.

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डायल 112 एक्के नम्बर सब्बो बर (ETV Bharat)


अब एक ही नंबर पर सभी आपात सेवाएं मिलेंगी

नई डायल-112 प्रणाली के तहत पुलिस, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, आपदा प्रबंधन, चाइल्ड हेल्पलाइन, महिला हेल्पलाइन और नेशनल हाईवे सहायता सेवाओं को एकीकृत किया गया है। रायपुर स्थित अत्याधुनिक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (C4) के माध्यम से इन सेवाओं का संचालन किया जाएगा.


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