ETV Bharat / state

डॉ. दिनेश कुमार सिंह को नीलांबर-पीतांबर विवि के वीसी पद से हटाने की मांग, वित्त मंत्री ने राज्यपाल से मिलकर बताई वजह

रांची में वित्त मंत्री ने राज्यपाल से मिलकर नीलांबर-पीतांबर विवि के वीसी पद से हटाने की मांग की है. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.

Finance Minister met Governor In Ranchi and demanded removal of Vice Chancellor of Nilamber Pitamber University
लोक भवन (रांची) (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 15, 2026 at 5:37 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः नीलांबर-पीतांबर विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. दिनेश कुमार सिंह को लेकर झारखंड में विवाद बढ़ता जा रहा है. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने राज्यपाल सह विश्वविद्यालय के कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर उन्हें कुलपति के पद से तत्काल हटाने की मांग की है. मंत्री ने राज्यपाल को एक पत्र भी सौंपा है, जिसमें विश्वविद्यालय में वित्तीय गड़बड़ियों और कुलपति की कार्यशैली से जुड़े कई गंभीर आरोपों का जिक्र किया गया है.

रजिस्ट्रार के तबादले पर सवाल

मंत्री ने अपने पत्र में कहा है कि वित्त विभाग की अंकेक्षण रिपोर्ट के आधार पर कुलपति के वित्तीय और प्रशासनिक अधिकारों पर अगले आदेश तक रोक लगाई गई थी. इसके बावजूद, पत्र जारी होने के करीब पांच घंटे के भीतर रजिस्ट्रार का तबादला कर दिया गया और दूसरे व्यक्ति को रजिस्ट्रार नियुक्त कर दिया गया.

सबूतों से छेड़छाड़ की आशंका, पद से हटाने की मांग

वित्त मंत्री ने राज्यपाल को दिए पत्र में सबसे बड़ी चिंता जांच से जुड़े सबूतों को लेकर जताई है. उनका कहना है कि अगर डॉ. दिनेश कुमार सिंह कुलपति के पद पर बने रहते हैं, तो इस बात की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि आरोपों से जुड़े साक्ष्यों को प्रभावित किया जा सकता है. इसी आधार पर वित्त मंत्री ने राज्यपाल से डॉ. दिनेश कुमार सिंह को तत्काल कुलपति के पद से हटाने का आग्रह किया है, ताकि उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच के दौरान साक्ष्यों से किसी तरह की छेड़छाड़ की गुंजाइश न रहे.

ऑडिट में 2.50 करोड़ रुपये के भुगतान पर सवाल

वित्त मंत्री के मुताबिक, विश्वविद्यालय में वित्तीय अनियमितताओं की जांच को लेकर उन्होंने राज्यपाल को पहले भी पत्र लिखे थे. इसके बाद वित्त विभाग के अंकेक्षण निदेशालय से जांच कराई गयी. मंत्री ने अपने पत्र में बताया है कि अंकेक्षण रिपोर्ट में करोड़ों रुपये की गड़बड़ी का मामला सामने आया है.

रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि परीक्षा कार्यों के संचालन के नाम पर करीब 2 करोड़ 50 लाख रुपये का अनियमित भुगतान किया गया. इसके अलावा कुलपति की नियुक्ति को नियमों के अनुरूप नहीं होने और बार-बार अवधि विस्तार दिए जाने से जुड़े बिंदुओं का भी अंकेक्षण रिपोर्ट में उल्लेख होने की बात कही गई.

दीक्षांत समारोह में बजट मंजूरी से पहले खर्च का आरोप

वित्त मंत्री ने विश्वविद्यालय के अक्टूबर 2025 में हुए तीसरे दीक्षांत समारोह का भी जिक्र किया है. उनके पत्र के अनुसार, समारोह के लिए करीब 79.35 लाख रुपये का बजट तैयार किया गया था लेकिन राज्यपाल सचिवालय से बजट की मंजूरी लिए बिना ही राशि खर्च कर दी गई. पत्र में डिजिटल बोर्ड के लिए मिले 80 लाख रुपये को लेकर भी सवाल उठाया गया है.

वित्त मंत्री के अनुसार, वर्ष 2021-22 में इसके लिए राशि आवंटित कर पीएल खाते में रखी गई थी. आरोप है कि बिना जरूरी पुनर्विनियोजन के इस राशि को कुलपति की ओर से खर्च किया गया, जो वित्तीय नियमों के खिलाफ है.

इसे भी पढे़ं- नीलांबर पीतांबर यूनिवर्सिटी में बवाल: कुलपति की शक्तियां जब्त, रजिस्ट्रार भी हटाए गए

इसे भी पढे़ं- NPU की वित्तीय अनियमितताओं का मामला लोकभवन तक पंहुचा, NSUI के ज्ञापन पर वीसी को शो-कॉज का निर्देश

इसे भी पढे़ं- एनपीयू में कथित गड़बड़ी के खिलाफ शुरू हुआ छात्रों का आंदोलन, कुलपति का फूंका पुतला

TAGGED:

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर
NILAMBER PITAMBER UNIVERSITY
FINANCE MINISTER MET GOVERNOR
RANCHI
MINISTER MET GOVERNOR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.