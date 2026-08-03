झारखंड में JPSC पर जारी सियासी घमासान, सरकार पर हमलावर हुआ विपक्ष, बचाव में उतरी कांग्रेस
झारखंड में JPSC मुद्दे पर सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है. बीजेपी के अलावा आजसू प्रमुख ने भी सीबीआई जांच की मांग की है.
Published : August 3, 2026 at 7:00 PM IST
रांची: जेपीएससी मुद्दे पर हेमंत सरकार इन दिनों घिरी हुई नजर आ रही है. एक तरफ छात्रों का आंदोलन तो दूसरी ओर इस मामले में चल रही सियासत, सरकार के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है. हालांकि इस मामले में चल रही सीआईडी जांच से सरकार को उम्मीद है कि मामला जल्द ही शांत हो जाएगा.
इन सब के बीच इस मुद्दे पर विपक्ष, छात्रों के साथ है और इस आंदोलन को हवा देने में जुटा है. भाजपा के बाद आजसू ने भी छात्रों के आंदोलन को सही बताते हुए जेपीएससी परीक्षा की सीबीआई जांच की मांग की है जबकि कांग्रेस राज्य सरकार के बचाव में उतर आई है.
आजसू प्रमुख सुदेश महतो ने कहा कि जिस सीआईडी से इस मामले की जांच कराई जा रही है, उस जांच एजेंसी के बारे में सरकार को यह पता कर लेना चाहिए कि उसके द्वारा की गई पूर्व की जांच का फलाफल क्या निकला है? उन्होंने कहा कि जेपीएससी और जेएसएससी हमेशा से विवादों में रहा है और इसके द्वारा आयोजित परीक्षाओं की जांच जरूर होनी चाहिए, जिससे छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो. आजसू पार्टी इन छात्रों के साथ है.
'फ्रेंडली' मैच खेलना बंद करें सीआईडी: बीजेपी
बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आरोप लगाते हुए कहा कि हेमंत सरकार के साढ़े 6 सालों का इतिहास युवाओं के सपनों की 'हत्या', प्रतियोगी परीक्षाओं में 'अनियमितता' और 'भर्ती घोटालों' का इतिहास बन गया है. जिस सरकार ने युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, उसी सरकार के कार्यकाल में भर्ती परीक्षाएं 'अविश्वास', 'भ्रष्टाचार' और 'धांधली' का पर्याय बन गई है.
बीजेपी ने मांगा सीएम का इस्तीफा!
उन्होंने कहा कि भाजपा की स्पष्ट मांग है कि हेमंत सरकार के साढ़े छह सालों से ज्यादा के कार्यकाल में आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की सीबीआई जांच कराई जाए. राज्य के शिक्षा मंत्री यानी मुख्यमंत्री को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए. बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि पूरे आयोग पर गंभीर आरोप हैं, तो सभी सदस्यों को बर्खास्त कर पारदर्शी तरीके से नई नियुक्तियां होनी चाहिए.
उन्होंने आगे कहा कि पूर्व जेपीएससी अध्यक्ष एल. खियांग्ते के खिलाफ गंभीर तथ्य सामने आने के बावजूद उनकी गिरफ्तारी नहीं होना यह साबित करता है कि सीआईडी 'फ्रेंडली' मैच खेल रही है और सिर्फ छोटी मछलियों को गिरफ्तार कर रही है. भाजपा इसका कड़ा विरोध करती है.
अपने गिरेबान में झांके विपक्ष: वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर
बीजेपी और आजसू के हमले का वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने जोरदार जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि हम पर आरोप लगाने से पहले विपक्ष को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए. यदि कोई कमी है तो उसे दूर कर लेंगे लेकिन जिस तरह से आरोप लग रहे हैं, वह ठीक नहीं है.
उन्होंने कहा कि 26 सालों का हिसाब विपक्ष से भी लेना चाहिए कि अपने कार्यकाल में जेपीएससी को कितना मजबूती प्रदान करने का काम किया. वित्त मंत्री ने कहा कि मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि यदि जेपीएससी में अच्छे और कठोर निर्णय लेने वाला व्यक्ति हो तो कोई कठिनाई नहीं होगी, कोई भी बात नहीं होगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा.
बहरहाल, जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा आयोजित होने वाली परीक्षाओं पर एक तरफ राजनीति के चरम पर है वही दूसरी ओर छात्रों का आंदोलन तेज होता जा रहा है, इन सब के बीच सरकार सीआईडी से इसकी जांच करा रही है हालांकि विपक्ष सीबीआई जांच की मांग को लेकर लगातार सरकार पर हमला बोलने में जुटी है.
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