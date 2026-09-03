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रेवेन्यू कलेक्शन में पिछड़ा झारखंड का वाणिज्य कर विभाग, वित्त मंत्री ने जताई नाराजगी

वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने वाणिज्य कर विभाग द्वारा तय लक्ष्यों की तुलना में रेवेन्यू कलेक्शन कम होने पर नाराजगी जाहिर की. रिपोर्ट- भुवनकिशोर झा.

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राजस्व संग्रहण की समीक्षा बैठक (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 3, 2026 at 8:36 PM IST

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रांची : चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान बीते 5 महीनों में निर्धारित 41% राजस्व संग्रहण के लक्ष्य की तुलना में मात्र 34.05 प्रतिशत ही संग्रह हो सका है. वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने इसे लेकर वाणिज्य कर विभाग के कामकाज पर नाराजगी जताई है.

झारखंड भवन में वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री राधा कृष्ण किशोर की अध्यक्षता में हुई राजस्व संग्रहण की विस्तृत समीक्षा बैठक में राज्य के राजस्व संग्रहण की वर्तमान स्थिति, निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध उपलब्धि, व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में किए जा रहे निरीक्षण, लंबित ऑडिट आपत्तियों न्यायालयों में लंबित मामलों, VAT एवं GST की बकाया राशि तथा राजस्व के संभावित स्रोतों की विस्तार से समीक्षा की गयी.

इस बैठक में वाणिज्य कर विभाग के सचिव, अपर आयुक्त संयुक्त आयुक्त उपायुक्त, सहायक आयुक्त एवं अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे. समीक्षा के दौरान वित्त एवं वाणिज्यकर मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि राजस्व संग्रहण को केवल लक्ष्य पूर्ति तक सीमित नहीं रखा जाए बल्कि कर चोरी की रोकथाम और बकाया राजस्व की वसूली को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए.

उन्होंने कहा कि जिन मामलों में ऑडिट आपत्तियां लंबित हैं, उनमें विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए निर्धारित समय सीमा में निष्पादन सुनिश्चित की जाए. बैठक में माइंस, रियल स्टेट, ट्रांसपोर्टेशन सहित राजस्व की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों की विशेष समीक्षा की गई. उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में कारोबार के वास्तविक स्तर और घोषित कारोबार के बीच किसी भी प्रकार की विसंगति पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाए.

समीक्षा बैठक में VAT एवं GST से संबंधित बकाया राशि की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की गयी. वाणिज्य-कर मंत्री ने बड़े बकायेदारों की सूची तैयार कर प्राथमिकता के आधार पर वसूली अभियान चलाने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय में केंद्र के स्तर पर लिए गए विभित्र गलत निर्णयों से झारखंड के वित्तीय संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है.

उन्होंने बताया कि GST rationalisation के कारण राज्य को लगभग ₹4,000 करोड़ के राजस्व नुकसान का अनुमान है, जबकि VB-G RAM-G में केंद्र राज्य हिस्सेदारी के बदले जाने से राज्य पर लगभग ₹4,000 करोड़ क् अतिरिक्त वित्तीय भार आने का आकलन है. उन्होंने कहा कि MMDR Amendment Act, 2026 के प्रावधान झारखंड के लिए विशेष चिंता का विषय हैं. नए प्रावधानों में राज्य सरकारों द्वारा mineral rights अपना mineral-bearing lands पर tax, cess या अन्य levy लगाने पर प्रतिबंध का प्रावधान किया गया है, जिसे केंद्र द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन रखा गया है.

उन्होंने कहा कि MMDR संशोधन लागू होने की स्थिति में राज्य को लगभग 14,000 करोड़ के राजस्व का नुकसान होने की आशंका है, यह नुकसान राज्य की विकास एवं कल्याणकारी योजनाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है. वाणिज्य-कर मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार से झारखंड को इस वर्ष राजस्व संग्रहण के लिए निर्धारित 46,000 करोड़ रुपये में से अकेले 24,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य वाणिज्य कर विभाग को दिया गया है. अर्थात राज्य को सबसे अधिक वाणिज्य कर विभाग से राजस्व की प्राप्ति होती है.

उन्होंने कहा कि विभाग के अधिकारियों को वाहन जैसे आधारभूत संरचना उपलब्ध कराना और मानव संसाधन की कमी को दूर करना उनकी जिम्मेवारी है. विभागीय मंत्री ने कहा कि मंत्री के रूप में विभाग के अभिभावक होने के नाते अधिकारियों को संसाधन युक्त बनाना, उनकी जिम्मेवारी है. विभाग के अधिकारियों से भी वो उम्मीद करते हैं कि करों की चोरी की रोकथाम, बकाया राजस्व की वसूली, अवैध खनिज परिवहन से GST को होने वाले नुकसान पर कार्रवाई करें.

उन्होंने बैठक में उपस्थित अधिकारियों से यह भी कहा कि दिसंबर माह में होने वाली समीक्षात्मक बैठक में जिन अधिकारियों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं हुआ, तो ऐसे अधिकारियों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध विभागीय स्तर पर कार्रवाई की जाएगी.

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