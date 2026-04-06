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पेंशन के लिए वर्क चार्ज सेवा अवधि कंसीडर करने का मामला, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वित्त विभाग का स्पष्टीकरण

वित्त विभाग के विशेष सचिव विजय वर्धन की तरफ से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि राज्य में तय सीसीएस (पेंशन) नियम-1972 के तहत ये व्यवस्था लागू होगी. वित्त विभाग ने ये भी स्पष्ट किया है कि मूलराज उपाध्याय से जुड़े केस में जो अदालती फैसला है, वो वर्कचार्ज स्टेट्स प्रदान करने से संबंधित है.

वित्त विभाग ने पत्र में कहा है कि उनके पास इस मामले में विभागों से विभिन्न प्रकार के रेफरेंस आ रहे थे. ऐसे में वित्त विभाग ने कुछ बिंदुओं को लेकर स्थिति स्पष्ट की है. वित्त विभाग ने कहा है कि कर्मचारी विशेष के नियमित होने पर उसकी तरफ से दी गई वर्क चार्ज सेवा अवधि को पेंशन व अन्य रिटायरमेंट बेनेफिट्स के लिए गिना जाएगा.

शिमला: हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों की वर्क चार्ज सेवा अवधि को पेंशन के लिए गिना जाएगा. इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक मामले में आदेश पारित किए थे. अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप हिमाचल सरकार के वित्त विभाग ने इस संबंध में कार्रवाई की है. वित्त विभाग की तरफ से सभी संबंधितों को पत्र के जरिए आगामी कार्रवाई से अवगत करवाया गया है.

वित्त विभाग ने आगे कहा है कि वर्कचार्ज स्टेट्स वाले कर्मियों को इन्क्रीमेंट का लाभ नहीं मिलेगा. इसके साथ ही जब कर्मचारी नियमित होगा, उसी समय यानी नियमित होने के बाद से ही रेगुलर कर्मियों वाले लाभ मिलेंगे. क्लास-थ्री व क्लास फोर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी को वर्क चार्ज स्टेटस की पात्रता होगी. वित्त विभाग से सभी प्रशासनिक सचिवों को इस बारे में आदेश के जरिए सूचित किया गया है.

उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों से जुड़े मसलों में अदालती आदेश के बाद लाभ दिए गए हैं. वन विभाग में क्लास फोर कर्मचारी दिहाड़ीदार के रूप में आठ साल का कार्यकाल पूरा किया था. इस प्रकार वन विभाग का कर्मचारी पहली जनवरी 2002 से वर्कचार्ज स्टेट्स का पात्र हो गया था. वहीं, विभाग ने उसे वर्कचार्ज का स्टेट्स न देकर 14 साल तक लगातार दिहाड़ीदार ही रखा.

मामला हाईकोर्ट में पहुंचा और वहां से कर्मचारी के हक में फैसला आया. वन विभाग के कर्मचारी को हाईकोर्ट के आदेश से वर्ष 2002 से वर्कचार्ज स्टेट्स और नियमितिकरण के साथ ही उससे उपजे सेवालाभ साढ़े सात फीसदी ब्याज सहित प्रदान करने के आदेश हुए थे.

इसी तरह का एक मामला बागवानी विभाग का भी था. वहां पर भी हाईकोर्ट के दखल के बाद कर्मचारी को तय लाभ मिले थे. इसी प्रकार वर्ष 2020 में एक मामले में वर्कचार्ज के तौर पर दी गई सेवाओं को पेंशन के लिए आंकने के आदेश जारी किए थे. मामला ग्रामीण विकास विभाग का था और कर्मचारी वहां चालक के पद पर था. ऐसे कई मामले हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. अब वित्त विभाग ने इस संदर्भ में विभिन्न विभागों से मिल रहे रेफरेंस के बाद महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है.

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