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Exclusive: अरुण चतुर्वेदी बोले- राहुल की बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता, गहलोत पर भी साधा निशाना

नीट पेपर लीक पर गहलोत पर निशाना: नीट पेपर लीक मामले में भाजपा कार्यकर्ता के जुड़ाव के सवाल पर चतुर्वेदी ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि खुद गहलोत को इस पर मंथन करना चाहिए कि उनके कार्यकाल में कितने पेपर लीक हुए. बाबूलाल कटारा का नाम लेते हुए चतुर्वेदी ने पूछा कि जिन लोगों को उन्होंने आरपीएससी का सदस्य बनाया, वे आज कहां हैं.

राहुल गांधी पर कटाक्ष: राहुल गांधी के प्रधानमंत्री की अपील पर किए गए कटाक्ष के सवाल पर अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि राहुल गांधी की बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता. पहले उन्हें खुद गंभीरता अपनानी होगी, तब उनकी बात को लोग समझेंगे. उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री का विरोध करते-करते देश का विरोध करने लग जाए, उसे खुद सोचने की जरूरत है. खासकर जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर जैसे देश हित के कदमों पर सवाल उठाए हैं.

चतुर्वेदी ने कहा कि कोई लीजेंडरी नेता ही इस तरह की अपील कर सकता है. आज पूरी दुनिया ऊर्जा संरक्षण के प्रयास कर रही है, ऐसे में प्रधानमंत्री द्वारा देशवासियों से की गई अपील में कोई गलत बात नहीं है. चतुर्वेदी ने कांग्रेस और उसके नेताओं पर भ्रम फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि यह ठीक नहीं है. उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत आज आर्थिक रूप से विश्व की चौथी बड़ी शक्ति बन चुका है और यह उपलब्धि पूर्ण रूप से नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में हासिल हुई है.

बीकानेर: वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी गुरुवार को बीकानेर के दौरे पर रहे. उन्होंने नगरीय निकाय और पंचायत राज व्यवस्था को आर्थिक स्वालंबन को लेकर संभाग की बैठक ली. इस दौरान ईटीवी भारत से खास बातचीत में उन्होंने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर कटाक्ष किया और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर भी हमला बोला. अरुण चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक संकट के मद्देनजर तेल और ईंधन बचाने की अपील को पूरी तरह सही ठहराया.

नगरीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाने की बड़ी योजना: अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि देश के दूसरे राज्यों की नगरी निकाय और पंचायत राज व्यवस्था की सफल इकाइयों के बेहतर मॉडल को राजस्थान के प्रतिनिधियों से रूबरू करवाने के लिए भविष्य में कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा. नगरीय निकाय और पंचायत राज चुनावों के बाद निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि प्रदेश की ये संस्थाएं आत्मनिर्भर बन सकें. उन्होंने जोर दिया कि मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए नगरीय निकायों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना जरूरी है और इसके लिए स्थानीय स्तर पर ही प्रयास करने होंगे.

सोलर ऊर्जा की अपार संभावनाएं: चतुर्वेदी ने पश्चिमी राजस्थान को सोलर ऊर्जा का बड़ा स्रोत बताते हुए सड़कों, पार्कों और सार्वजनिक स्थानों पर सोलर लाइट लगाने पर विशेष जोर दिया. उन्होंने कहा कि देश के कई नगर निकाय अपने संसाधनों से अच्छी आय अर्जित कर राज्य और जिलों को भी आर्थिक सहयोग दे रहे हैं.

सफाई व्यवस्था को मजबूत करने का सुझाव: बैठक में कचरे के संग्रहण, परिवहन और प्रसंस्करण का पूरा काम एक ही कंपनी को देने का महत्वपूर्ण सुझाव आया. चतुर्वेदी ने इसे बेहद प्रभावी बताया और कहा कि इससे जवाबदेही तय होगी तथा सफाई व्यवस्था अधिक सुदृढ़ बनेगी. बैठक में पिंक टॉयलेट निर्माण, नाइट टूरिज्म को बढ़ावा, खाली पड़ी भूमि को मेला ग्राउंड के रूप में विकसित करना, बारिश से पहले जलभराव वाले क्षेत्रों की पहचान कर समाधान करने के निर्देश दिए गए.

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विधायकों ने दिए सुझाव: बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास ने सामुदायिक भवनों की ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था लागू करने, निगम की अतिक्रमित भूमि खाली करवाने और मांस-मछली की दुकानों को नियमानुसार संचालित कराने के सुझाव दिए. कोलायत विधायक अंशुमान सिंह भाटी ने कहा कि गांवों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करके शहरों की ओर पलायन को रोका जा सकता है.

बैठक में आए अन्य सुझाव: बैठक में यूडी टैक्स की शत-प्रतिशत वसूली, वार्ड स्तर पर बिल सर्वेयर नियुक्त करना, निकायों में स्टाफ की कमी दूर करना, हर साल ऑडिट कराना, राज्यभर की प्रॉपर्टी को एक पोर्टल पर लाना और सॉलिड वेस्ट ट्रीटमेंट के लिए क्लस्टर आधारित बड़े प्लांट विकसित करने जैसे कई अहम सुझाव सामने आए. यह बैठक गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट सभागार में बीकानेर संभाग के चारों जिलों के नगरीय निकायों की समीक्षा के लिए आयोजित की गई. बैठक में जेठानंद व्यास, अंशुमान सिंह भाटी, संभागीय आयुक्त विश्राम मीणा, जिला कलेक्टर निशांत जैन सहित कई अधिकारी मौजूद रहे.

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