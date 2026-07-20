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सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिताः फाइनलिस्ट तय, तीनों वर्गों में खिताब के लिए होगा मुकाबला

रांची में चल रहे सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता अब अपने रोमांचक पड़ाव में है.

Finalists decided in various categories of Subroto Mukherjee Football Tournament being held in Ranchi
सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 20, 2026 at 8:12 PM IST

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रांचीः झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से आयोजित 65वीं राज्य स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता अब अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच गई है.

सोमवार को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबलों के बाद अंडर-15 बालक, अंडर-17 बालिका और अंडर-17 बालक वर्ग के फाइनलिस्ट तय हो गए. चार दिनों तक चले रोमांचक मुकाबलों के बाद अब 21 जुलाई को खेलगांव, रांची के प्रैक्टिस मैदान में तीनों वर्गों के खिताबी मुकाबले खेले जाएंगे.

Finalists decided in various categories of Subroto Mukherjee Football Tournament being held in Ranchi
सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता (ETV Bharat)

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के अंतर्गत झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता के मुकाबले प्रैक्टिस मैदान खेलगांव, जैप-1 मैदान तथा बीआईटी मेसरा के दो मैदानों में खेले गए. सेमीफाइनल मुकाबलों में सभी प्रमंडलों की टीमों ने फाइनल में जगह बनाने के लिए दमदार प्रदर्शन किया. खिलाड़ियों ने पूरे मैच के दौरान आक्रामक खेल दिखाया, जिससे दर्शकों को कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिले.

अंडर-15 बालक वर्ग के पहले सेमीफाइनल में कोल्हान प्रमंडल ने उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल को 1-0 से हराकर फाइनल में प्रवेश किया. वहीं दूसरे सेमीफाइनल में संथाल प्रमंडल ने दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल को 3-0 से शिकस्त देते हुए खिताबी मुकाबले में जगह बनाई. अब इस वर्ग का फाइनल कोल्हान और संथाल प्रमंडल के बीच खेला जाएगा.

Finalists decided in various categories of Subroto Mukherjee Football Tournament being held in Ranchi
सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता (ETV Bharat)

अंडर-17 बालिका वर्ग में दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कोल्हान प्रमंडल को 11-0 के बड़े अंतर से हराया. दूसरे सेमीफाइनल में उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल ने संथाल प्रमंडल को 2-0 से मात देकर फाइनल का टिकट हासिल किया. अब बालिका वर्ग के खिताबी मुकाबले में दक्षिणी छोटानागपुर और उत्तरी छोटानागपुर की टीमें आमने-सामने होंगी.

अंडर-17 बालक वर्ग के पहले सेमीफाइनल में दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल ने पलामू प्रमंडल को 12-0 से हराकर अपनी मजबूत दावेदारी पेश की. वहीं दूसरे सेमीफाइनल में कोल्हान प्रमंडल ने संथाल प्रमंडल को 1-0 से पराजित कर फाइनल में प्रवेश किया. इस वर्ग का फाइनल दक्षिणी छोटानागपुर और कोल्हान प्रमंडल के बीच खेला जाएगा.

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सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता (ETV Bharat)

इस प्रतियोगिता का समापन 21 जुलाई को होगा. तीनों वर्गों के फाइनल मुकाबलों के बाद विजेता और उपविजेता टीमों को ट्रॉफी, मेडल और प्रमाण-पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा. साथ ही पूरे टूर्नामेंट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे.

कार्यक्रम पदाधिकारी धीर सेन सोरेंग ने कहा कि राज्य स्तरीय सुब्रतो मुखर्जी फुटबॉल प्रतियोगिता का उद्देश्य स्कूली स्तर पर खेल प्रतिभाओं को पहचान देना और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर उपलब्ध कराना है. उन्होंने कहा कि प्रतियोगिता में सभी प्रमंडलों के खिलाड़ियों ने अनुशासन, खेल भावना और शानदार प्रदर्शन का परिचय दिया है. फाइनल मुकाबलों में भी उच्च स्तर का खेल देखने को मिलेगा और बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को आगे राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार किया जाएगा.

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उत्तरी छोटानागपुर कोल्हान से हारा
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