HBTU कानपुर में कैंपस प्लेसमेंट के बाद फाइनल ईयर छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, कमरे में मिला शव
छात्र अभिषेक कुमार सिंहकी हाल ही में एक ऑटोमोबाइल कंपनी में नौकरी लगी थी, जिससे परिवार में खुशियों का माहौल था.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 18, 2026 at 8:18 AM IST
कानपुर: हरकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के एक मेधावी छात्र अभिषेक कुमार सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. मंगलवार सुबह आजाद नगर स्थित एक किराए के मकान में छात्र का शव बरामद हुआ. कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, जिसे साथियों ने कुंडी तोड़कर खोला.
घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंच कर जांच शुरू कर दी है. छात्र की हाल ही में एक ऑटोमोबाइल कंपनी में नौकरी लगी थी, जिससे परिवार में खुशियों का माहौल था.
आजाद नगर स्थित किराए के कमरे में रह रहे अभिषेक कुमार सिंह (23) के कमरे का दरवाजा मंगलवार सुबह 11:30 बजे तक नहीं खुला. कमरे के बाहर रहने वाले अन्य साथियों ने अभिषेक को कई बार आवाज दी और दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई हलचल नहीं हुई.
शक होने पर जब साथियों ने अभिषेक के मोबाइल पर कॉल की, तो फोन की रिंगटोन अंदर ही सुनाई दे रही थी. अनहोनी की आशंका देख छात्रों ने मकान मालिक को सूचित किया और कड़ी मशक्कत के बाद कमरे का दरवाजा धक्का मारकर खोला. अंदर अभिषेक का शव बेड पर पड़ा था और उनकी नाक से खून निकल रहा था.
मृतक अभिषेक मूल रूप से घाटमपुर के रहने वाले थे. उनके पिता धर्मेंद्र कुमार सिंह प्रयागराज पुलिस के मोटर विभाग में हेड कांस्टेबल के पद पर तैनात हैं. अभिषेक HBTU के पेंट टेक्नोलॉजी विभाग के अंतिम वर्ष के छात्र थे. अभी कुछ दिन पहले ही अभिषेक का चयन हीरो मोटर्स में 7 से 8 लाख रुपये के सालाना पैकेज पर हुआ था.
घटना की सूचना पाकर नवाबगंज इंस्पेक्टर केके तिवारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। साक्ष्य जुटाने के लिए फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया गया। शुरुआती जांच में कमरे से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है.
ये भी पढ़ें - अलीगढ़: एएमयू में आठवीं की छात्रा ने की आत्महत्या, माता पिता के बीच बढ़ रही दूरी से थी परेशान