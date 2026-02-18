ETV Bharat / state

HBTU कानपुर में कैंपस प्लेसमेंट के बाद फाइनल ईयर छात्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, कमरे में मिला शव

कानपुर: हरकोर्ट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी के एक मेधावी छात्र अभिषेक कुमार सिंह की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. मंगलवार सुबह आजाद नगर स्थित एक किराए के मकान में छात्र का शव बरामद हुआ. कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था, जिसे साथियों ने कुंडी तोड़कर खोला.

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंच कर जांच शुरू कर दी है. छात्र की हाल ही में एक ऑटोमोबाइल कंपनी में नौकरी लगी थी, जिससे परिवार में खुशियों का माहौल था.

आजाद नगर स्थित किराए के कमरे में रह रहे अभिषेक कुमार सिंह (23) के कमरे का दरवाजा मंगलवार सुबह 11:30 बजे तक नहीं खुला. कमरे के बाहर रहने वाले अन्य साथियों ने अभिषेक को कई बार आवाज दी और दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई हलचल नहीं हुई.

शक होने पर जब साथियों ने अभिषेक के मोबाइल पर कॉल की, तो फोन की रिंगटोन अंदर ही सुनाई दे रही थी. अनहोनी की आशंका देख छात्रों ने मकान मालिक को सूचित किया और कड़ी मशक्कत के बाद कमरे का दरवाजा धक्का मारकर खोला. अंदर अभिषेक का शव बेड पर पड़ा था और उनकी नाक से खून निकल रहा था.