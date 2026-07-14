बस्तर में राशनकार्ड ई केवाईसी की अंतिम चेतावनी, 83 हजार से ज्यादा अब भी बचे, नाम कटने का मंडराया खतरा
बस्तर जिले में ई केवाईसी नहीं कराने वाले राशनकार्डधारकों की मुश्किलें बढ़ेंगी.तय सीमा में ई केवाईसी नहीं होने पर राशनकार्ड निरस्त हो सकता है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 14, 2026 at 2:42 PM IST
जगदलपुर : बस्तर जिले में राशन कार्डधारकों के लिए बड़ी खबर है. जिले के 83 हजार 485 हितग्राहियों का ई केवाईसी अब तक पूरा नहीं हुआ है. खाद्य विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि 15 जुलाई 2026 के बाद ई-केवाईसी की समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी. ऐसे में सत्यापन नहीं कराने वाले हितग्राहियों के नाम राशन कार्ड से हटाने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है.
केवाईसी नहीं कराने पर कटेगा नाम
यह अभियान पारदर्शिता लाने और वास्तविक जरूरतमंदों तक राशन पहुंचाने के लिए चलाया जा रहा है. बस्तर जिले में ई-केवाईसी की धीमी रफ्तार अब हजारों परिवारों के लिए चिंता का विषय बन गई है. कई हितग्राही पिछले कई महीनों से राशन से वंचित हैं और अब उनके राशन कार्ड से नाम कटने का खतरा भी मंडरा रहा है.सहायक खाद्य अधिकारी दिव्यारानी कार्यान्त के अनुसार जो भी हितग्राही ई केवाईसी नहीं करा पाएंगे उनका राशन कार्ड से नाम कटेगा.
ई-केवाईसी नहीं होने के कारण अपात्र, डुप्लीकेट और मृत हितग्राहियों की पहचान नहीं हो पा रही है. इसलिए समय सीमा के बाद कार्रवाई की जाएगी- दिव्यारानी कार्यन्त, सहायक खाद्य अधिकारी
क्यों हो रही है ई केवाईसी में देरी ?
ई-केवाईसी नहीं होने के पीछे कई कारण सामने आए हैं. इनमें फिंगरप्रिंट का मैच नहीं होना, राशन कार्ड में गलत जानकारी, परिवार के सदस्य की मृत्यु के बाद रिकॉर्ड अपडेट नहीं होना, शादी के बाद नाम परिवर्तन नहीं होना और जागरूकता की कमी प्रमुख हैं. इन समस्याओं के समाधान के लिए उचित मूल्य दुकानों, पंचायतों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से लगातार अभियान चलाया जा रहा है. खाद्य विभाग ने हितग्राहियों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और जल्द से जल्द अपनी ई-केवाईसी पूरी कराएं. निर्धारित समय के बाद नाम हटने पर राशन का लाभ मिलने में परेशानी हो सकती है.आईए एक नजर डालते हैं किस ब्लॉक में अब तक कितने लोगों की केवाईसी नहीं हो सकी है.
|ब्लॉक का नाम
|लंबित केवाईसी
|बकावंड
|16,192
|बस्तर शहरी
|976
|बस्तर ग्रामीण
|15,671
|जगदलपुर शहरी
|14,583
|जगदलपुर ग्रामीण
|10,874
|लोहंडीगुड़ा
|7,837
|तोकापाल
|6,507
|दरभा
|5,448
|बास्तानार
|5,397
|कुल लंबित
|83485
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