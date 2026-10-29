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उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव का फाइनल रिजल्ट, 5 स्नातक और 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के उम्मीदवार विजयी घोषित

लखनऊ : यूपी एमएलसी चुनाव की सभी 11 सीटों के रिजल्ट आ गए हैं. लखनऊ में उलटफेर और बनारस में बवाल के बाद रिजल्ट आ गया है. वाराणसी में भाजपा बुरी तरह हार गई है. गोरखपुर में भी भाजपा को कांटे की टक्कर मिली. मात्र 307 वोट से भाजपा प्रत्याशी ध्रव कुमार त्रिपाठी ने जीत हासिल की है. भाजपा को छह और सपा को पांच सीटें मिली हैं.