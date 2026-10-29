उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव का फाइनल रिजल्ट, 5 स्नातक और 6 शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के उम्मीदवार विजयी घोषित
उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 5 स्नातक और 6 शिक्षक द्विवार्षिक निर्वाचन-2026 के उम्मीदवारों को विजयी घोषित कर दिया गया है.
उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव का फाइनल रिजल्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 29, 2026 at 9:52 PM IST
लखनऊ : यूपी एमएलसी चुनाव की सभी 11 सीटों के रिजल्ट आ गए हैं. लखनऊ में उलटफेर और बनारस में बवाल के बाद रिजल्ट आ गया है. वाराणसी में भाजपा बुरी तरह हार गई है. गोरखपुर में भी भाजपा को कांटे की टक्कर मिली. मात्र 307 वोट से भाजपा प्रत्याशी ध्रव कुमार त्रिपाठी ने जीत हासिल की है. भाजपा को छह और सपा को पांच सीटें मिली हैं.
5 स्नातक क्षेत्रों के घोषित परिणाम
- मेरठ स्नातक क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के दिनेश कुमार गोयल ने कुल 24,929 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की. दिनेश कुमार गोयल ने निकटतम प्रतिद्वंद्वी समाजवादी पार्टी के प्रमेंद्र सिंह भाटी को हराया है. प्रमेंद्र सिंह भाटी को 12,073 मत प्राप्त हुए.
- आगरा स्नातक क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह 'गुरु जी' ने कुल 42,743 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की. इनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी समाजवादी पार्टी के शशांक यादव उर्फ शीटू रहे, शशांक यादव को 27,734 मत मिले.
- इलाहाबाद-झांसी स्नातक क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के डॉ. मान सिंह यादव ने कुल 60,358 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की. इनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनता पार्टी के अशोक कुमार राठौर रहे. उन्होंने 32,695 मत प्राप्त किए.
- लखनऊ स्नातक क्षेत्र से समाजवादी पार्टी की कांति सिंह ने कुल 56,905 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की. इनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनता पार्टी के इंजी. अवनीश कुमार सिंह रहे. अवनीश को 39,778 मत मिले.
- वाराणसी स्नातक क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के आशुतोष सिन्हा ने कुल 55,046 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की. इनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनता पार्टी के केदारनाथ सिंह रहे, जिन्होंने मुकाबले से बाहर निकलने से पूर्व 35,114 मत प्राप्त किए.
6 शिक्षक क्षेत्रों के घोषित परिणाम
- लखनऊ शिक्षक क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उमेश द्विवेदी ने कुल 13,179 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की. इनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी समाजवादी पार्टी के सुशील कुमार रहे. सपा प्रत्याशी को 8,371 मत प्राप्त मिले.
- वाराणसी शिक्षक क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के लाल बिहारी यादव ने कुल 11,612 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की. इनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनता पार्टी के डॉ. प्रमोद कुमार मिश्र रहे. उन्हें 6,597 मत मिले.
- आगरा शिक्षक क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के डॉ. आकाश अग्रवाल ने कुल 14,046 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की. इनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी भारतीय जनता पार्टी के हरि किशोर तिवारी रहे. उन्हें 9,783 मत मिले.
- मेरठ शिक्षक क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के श्रीचन्द शर्मा ने कुल 18,099 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की. इनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी समाजवादी पार्टी के डॉ. नितिन तोमर रहे. उन्हें 4,858 मत मिले.
- बरेली-मुरादाबाद शिक्षक क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के डॉ. हरी सिंह ढिल्लो ने कुल 21,672 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की. इनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी समाजवादी पार्टी के हाजी दानिश अख्तर रहे. उन्हें 3,996 मत मिले.
- गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के ध्रुव कुमार त्रिपाठी ने कुल 16,790 मत प्राप्त कर जीत दर्ज की. इनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी निर्दलीय राजीव यादव रहे. उन्हें 14,580 मत प्राप्त किए.
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