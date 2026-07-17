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UP पुलिस में कुशल खिलाड़ियों की सीधी भर्ती का अंतिम परिणाम घोषित, 470 अभ्यर्थियों का चयन

भर्ती उपनिरीक्षक (सिविल पुलिस) और आरक्षी सिविल पुलिस तथा पीएसी के पदों के लिए आयोजित की गई थी

कुशल खिलाड़ियों की सीधी भर्ती-2023 का अंतिम चयन परिणाम जारी
कुशल खिलाड़ियों की सीधी भर्ती-2023 का अंतिम चयन परिणाम जारी (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 17, 2026 at 7:13 PM IST

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने कुशल खिलाड़ियों की सीधी भर्ती-2023 का अंतिम चयन परिणाम जारी कर दिया है. चयनित अभ्यर्थियों की सूची बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है. यह भर्ती उपनिरीक्षक (सिविल पुलिस) और आरक्षी सिविल पुलिस तथा पीएसी के पदों के लिए आयोजित की गई थी.

कुशल खिलाड़ियों की सीधी भर्ती-2023 का अंतिम चयन परिणाम जारी
कुशल खिलाड़ियों की सीधी भर्ती-2023 का अंतिम चयन परिणाम जारी (Photo Credit; ETV Bharat)

बोर्ड के अनुसार, भर्ती प्रक्रिया में आवेदन पत्रों की जांच, खेल प्रमाणपत्रों का सत्यापन और खेल कौशल परीक्षण के बाद मेरिट तैयार की गई. इसके आधार पर 25 पुरुष और 23 महिला खेल विधाओं के खिलाड़ियों का चयन किया गया.

उपनिरीक्षक (सिविल पुलिस) के कुल 91 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी, लेकिन पात्र खिलाड़ियों की उपलब्धता के आधार पर 43 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन हुआ. इनमें 23 पुरुष और 20 महिला खिलाड़ी शामिल हैं. वहीं आरक्षी सिविल पुलिस और पीएसी के कुल 546 पदों के सापेक्ष 427 खिलाड़ियों का चयन किया गया. इनमें 280 पुरुष और 147 महिला अभ्यर्थी शामिल हैं. पुरुषों में 148 अभ्यर्थी सिविल पुलिस और 132 पीएसी के लिए चुने गए हैं.

इसके अलावा कुछ खिलाड़ियों के मूल खेल प्रमाणपत्रों का सत्यापन अभी बाकी होने के कारण 27 अभ्यर्थियों का चयन फिलहाल प्रोविजनल (अस्थायी) रखा गया है. इनमें उपनिरीक्षक के 7, आरक्षी सिविल पुलिस के 19 और पीएसी के 1 अभ्यर्थी शामिल हैं.

बता दें कि इससे पहले 14 जुलाई को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने उपनिरीक्षक (SI) नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की सीधी भर्ती-2025 का फाइनल रिजल्ट जारी किया था.
इस भर्ती के तहत कुल 4,543 पदों पर अंतिम चयन किया गया. भर्ती प्रक्रिया कई चरणों में पूरी हुई. सबसे पहले लिखित परीक्षा कराई गई, इसके बाद सफल अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन (DV), शारीरिक मानक परीक्षण (PST) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) कराई गई. इन सभी चरणों में सफल रहने वाले अभ्यर्थियों का अब अंतिम चयन किया गया है.

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