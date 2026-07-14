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यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी, 4543 अभ्यर्थी चयनित, ऐसे करें चेक

लखनऊ : उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड (UPPRPB) ने उपनिरीक्षक (SI) नागरिक पुलिस और समकक्ष पदों की सीधी भर्ती-2025 का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. इसके साथ ही हजारों अभ्यर्थियों का लंबे समय से चल रहा इंतजार खत्म हो गया है. बोर्ड ने सफल अभ्यर्थियों की पूरी लिस्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर अपलोड कर दी है.





इस भर्ती के तहत कुल 4,543 पदों पर अंतिम चयन किया गया है. भर्ती प्रक्रिया कई चरणों में पूरी हुई. सबसे पहले लिखित परीक्षा कराई गई, इसके बाद सफल अभ्यर्थियों का दस्तावेज सत्यापन (DV), शारीरिक मानक परीक्षण (PST) और शारीरिक दक्षता परीक्षा (PET) कराई गई. इन सभी चरणों में सफल रहने वाले अभ्यर्थियों का अब अंतिम चयन किया गया है.





बोर्ड ने चयनित अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वह अपना रिजल्ट और मेरिट सूची आधिकारिक वेबसाइट पर देख लें. साथ ही आगे की नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े निर्देशों पर भी नजर बनाए रखें. जल्द ही संबंधित विभाग की ओर से नियुक्ति से जुड़ी औपचारिकताएं शुरू की जाएंगी. इस भर्ती के फाइनल रिजल्ट आने के बाद चयनित अभ्यर्थियों और उनके परिवारों में खुशी का माहौल है.





यह भर्ती 4,543 पदों पर निकाली गई थी. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पिछले साल शुरू हुई थी. भर्ती के लिए प्रदेश ही नहीं, दूसरे राज्यों के युवाओं ने भी आवेदन किया था. बोर्ड की ओर से जारी की गई जानकारी के अनुसार, परीक्षा के लिये कुल 15,75,760 आवेदन मिले थे, इनमें 11,66,386 पुरुष और 4,09,374 महिला अभ्यर्थी शामिल थे. लिखित परीक्षा 14 और 15 मार्च 2026 को प्रदेश के सभी 75 जिलों में आयोजित की गई थी. परीक्षा चार पालियों में हुई थी.



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