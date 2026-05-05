ETV Bharat / state

राजस्थान कारागार प्रहरी भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी, 968 पदों के मुकाबले 962 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन

बोर्ड अध्यक्ष ने चेताया कि अभ्यर्थी के कूटरचित प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता, अंकतालिका या अन्य दस्तावेजों में विसंगति मिली तो चयन तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा.

Rajasthan Staff Selection Board, Jaipur
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 5, 2026 at 6:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: राजस्थान कारागार विभाग में प्रहरी भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट मंगलवार को जारी हुआ. राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से कुल 968 पदों के लिए भर्ती में 962 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन किया गया. इनमें गैर अनुसूचित क्षेत्र के 912 पदों की तुलना में 909 और अनुसूचित क्षेत्र के 56 पदों की तुलना में 53 अभ्यर्थियों को चयनित कर पदस्थापन के लिए सूची कारागार विभाग को भेज दी गई.

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से प्रहरी भर्ती के तहत 12 अप्रैल 2025 को लिखित परीक्षा हुई थी. इसका परिणाम 30 अगस्त 2025 को घोषित किया गया. चयनित अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा 18 दिसंबर 2025 से 1 जनवरी 2026 तक ली गई. शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का परिणाम 30 जनवरी 2026 को जारी हुआ. इसके बाद वरीयता सूची के आधार पर पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया 23 फरवरी से 6 मार्च 2026 तक कारागार विभाग की ओर से पूरी की गई.

पढ़ें:जेल प्रहरी परीक्षा में पुलिस की सख्ती, पैंट की चेन और हुक भी तोड़ दिए, लोअर में गए एग्जाम सेंटर

पात्रता जांच के बाद अंतिम चयन :करीब डेढ़ साल चली प्रहरी भर्ती प्रक्रिया के बाद अब चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया. बोर्ड सचिव प्रीति माथुर ने बताया कि कारागार विभाग की ओर से पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन के बाद रिपोर्ट बोर्ड को भेजी गई. इसी रिपोर्ट के आधार पर योग्य पाए गए अभ्यर्थियों की श्रेणीवार वरीयता सूची तैयार कर कुल 962 पदों पर अंतिम चयन किया गया है. अभी भी 6 पद रिक्त रह गए. इनमें 3 गैर अनुसूचित क्षेत्र और 3 अनुसूचित क्षेत्र के पद शामिल हैं. उन्होंने स्पष्ट किया है कि ये परिणाम विभाग से प्राप्त पात्रता जांच रिपोर्ट के आधार पर जारी किया गया है. किसी अभ्यर्थी की पात्रता में भविष्य में कोई परिवर्तन सामने आता है तो परिणाम में संशोधन किया जा सकता है.

फर्जी दस्तावेजों पर सख्त कार्रवाई : बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बोर्ड की ओर से मेरिट लिस्ट जारी की गई है. उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी स्तर पर यदि अभ्यर्थी की ओर से कूटरचित प्रमाण-पत्र, शैक्षणिक योग्यता, अंकतालिका या अन्य दस्तावेजों में विसंगति पाई जाती है तो उसका चयन तुरंत निरस्त कर दिया जाएगा.अनुशंसा भी वापस ले ली जाएगी. जल्द ही कारागार विभाग की ओर से चयनित अभ्यर्थियों को पदस्थापित किए जाने की संभावना है.

पढ़ें: राजस्थान जेल प्रहरी भर्ती: अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन संशोधन का अंतिम मौका, 803 पदों पर आयोजित हुई थी परीक्षा

TAGGED:

RAJASTHAN STAFF SELECTION BOARD
FINAL SELECTION OF 962 CANDIDATES
RECRUITMENT FOR 968 POSTS
ACTION AGAINST FAKE DOCUMENTS
PRISON GUARD EXAM RESULT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.