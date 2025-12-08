जेएसएससी सीजीएल 2023 का फाइनल नतीजा जारी, हाईकोर्ट के आदेश के बाद आयोग ने किया प्रकाशित

ETV Bharat / state

झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद आयोग ने जेएसएससी सीजीएल 2023 का फाइनल नतीजा जारी कर दिया है.

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग भवन (Etv Bharat)
December 8, 2025

रांचीः झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने आखिरकार संयुक्त स्नातक स्तर (CGL)-2023 परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया है. सोमवार को जारी अधिसूचना में आयोग ने विभिन्न वर्गों के कुल सफल अभ्यर्थियों की सूची के साथ-साथ उन रोल नंबरों को भी प्रकाशित किया है जिन्हें संबंधित विभागों में नियुक्ति के लिए अनुशंसा भेजी जा रही है. फाइनल रिज़ल्ट झारखंड हाईकोर्ट के हालिया आदेश के अनुरूप जारी किया गया है.

हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जारी करना पड़ा परिणाम

झारखंड हाईकोर्ट ने 3 दिसंबर 2025 को W.P.(PIL) No. 5717/2024 और W.P.(S) No. 1476/2025 पर सुनवाई करते हुए आयोग को स्पष्ट निर्देश दिया था कि वह CGL-2023 का फाइनल परिणाम प्रकाशित करे और राज्य सरकार को सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए थे.

जेएसएससी सीजीएल 2023 का फाइनल रिजल्ट की कॉपी (ETV Bharat)

हाईकोर्ट ने आदेश की धारा 153 (ii) में कहा था कि “आयोग अंतिम परिणाम प्रकाशित करे और राज्य सरकार सफल अभ्यर्थियों को संबंधित पदों पर नियुक्त करे”. इसी आदेश के अनुपालन में JSSC ने 8 दिसंबर को परिणाम जारी कर दिया.

कई पदों के लिए सफल उम्मीदवारों की सूची जारी

जारी परिणाम में विभिन्न श्रेणियों में सामान्य, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दिव्यांगजन के अनुसार सफल अभ्यर्थियों के रोल नंबर शामिल किए गए हैं. आयोग ने कुल कई सौ अभ्यर्थियों के रोल नंबर अंकित किए हैं जिन्हें अलग-अलग विभागों में नियुक्त किया जाएगा. केवल असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, प्लानिंग असिस्टेंट, ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर, जूनियर डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड समेत कई पदों के लिए परिणाम एक साथ जारी किया गया है.

जेएसएससी सीजीएल 2023 का फाइनल रिजल्ट की कॉपी (ETV Bharat)

10 उम्मीदवारों का रिजल्ट रोका गया

आयोग ने यह भी उल्लेख किया है कि हाईकोर्ट के आदेश के धारा 153 (IV) के अनुसार SIT की अंतिम जाँच रिपोर्ट आने तक 10 उम्मीदवारों का परिणाम रोक दिया गया है. इन अभ्यर्थियों के रोल नंबर सूची में शामिल नहीं किए गए हैं और भविष्य में SIT जांच रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लिया जाएगा.

दस्तावेजों में गड़बड़ी के कारण कुछ अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोका

आयोग ने अधिसूचना में बताया है कि कुछ अभ्यर्थियों के दस्तावेज अधूरे, अस्पष्ट या गलत प्रमाणपत्र जमा करने के कारण उनका परिणाम अस्थायी रूप से रोका गया है. आयोग ने कहा है कि संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा जरूरी प्रमाण प्रस्तुत करने पर उनके परिणाम में संशोधन संभव है.

कटऑफ हुई सुरक्षित, आयोग करेगा पुनःजांच

आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार की त्रुटि, “मिस-मैच” या “मॉडरेशन संबंधी गलती” पाई जाती है, तो आयोग उसे सुधारने का अधिकार रखता है. यानी, अंतिम परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी आवश्यक सुधार किए जा सकते हैं.

वेबसाइट पर उपलब्ध होगी अंकतालिका

आयोग ने कहा है कि सभी चयनित अभ्यर्थियों के अंक, कटऑफ, और विभागवार रिक्तियों के अनुसार अंतिम सूची छठे चरण की सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद JSSC की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी जाएंगी. यह जानकारी परिणाम सूची जारी करने के बाद अलग से प्रकाशित की जाएगी.

