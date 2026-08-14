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SIR को लेकर दावा-आपत्ति दाखिल करने की अवधि 15 सितंबर तक, अब 19 अक्टूबर में होगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन

रांचीः झारखंड में चल रहे मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR के दौरान इन दिनों चुनाव आयोग द्वारा जारी ड्राफ्ट रोल पर दावा आपत्ति एवं उसके निराकरण का काम चल रहा है. इन सबके बीच चुनाव आयोग ने इसकी समय सीमा बढ़ाने का निर्णय लिया है.

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि राज्य के विभिन्न जिला निर्वाचन पदाधिकारियों से प्राप्त सुझावों के आधार पर मतदाताओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए दावा-आपत्ति की अवधि तथा नोटिस एवं दावा-आपत्तियों के निष्पादन के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करने का अनुरोध भारत निर्वाचन आयोग से किया गया था. राज्य में मानसून के आगमन, देवघर एवं दुमका में आयोजित श्रावणी मेले तथा कृषि कार्यों में व्यस्त मतदाताओं की सुविधा को देखते हुए अवधि विस्तार की मांग की गई थी. भारत निर्वाचन आयोग ने इस अनुरोध पर सहमति प्रदान करते हुए विशेष गहन पुनरीक्षण के कार्यक्रम में संशोधन किया है.

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी संशोधित कार्यक्रम के अनुसार, दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने की अवधि अब 15 सितंबर 2026 तक बढ़ा दी गई है. नोटिस चरण तथा दावे एवं आपत्तियों के निष्पादन की प्रक्रिया 14 अक्टूबर 2026 तक पूरी की जाएगी. इसके बाद मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 19 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा.

बता दें कि झारखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 5 अगस्त 2026 को किया गया था. पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दावा-आपत्ति दाखिल करने की अंतिम तिथि 4 सितंबर 2026, नोटिस चरण तथा दावे एवं आपत्तियों के निष्पादन की प्रक्रिया 3 अक्टूबर 2026 एवं अंतिम प्रकाशन 07 अक्टूबर 2026 था.

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