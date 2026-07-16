ETV Bharat / state

दिल्ली आबकारी घोटाला: CBI की याचिका पर जवाब देने के लिए केजरीवाल- सिसोदिया को मिला अंतिम मौका, जानें हाईकोर्ट ने क्या कहा ?

दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में बरी करने के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम मौका मिला.

दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली हाईकोर्ट (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 16, 2026 at 5:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में 23 आरोपियों को ट्रायल कोर्ट से बरी करने के आदेश को चुनौती देने वाली सीबीआई की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को अंतिम मौका दिया है. जस्टिस मनोज जैन की बेंच ने अब मामले पर अगली सुनवाई 17 और 18 अगस्त को करने का आदेश दिया.

दरअसल, आज दिल्ली हाईकोर्ट में वकीलों की हड़ताल की वजह से किसी भी आरोपी की ओर से कोई वकील पेश नहीं हुआ. सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और एएसजी एसवी राजू पेश हुए. जस्टिस मनोज जैन के पहले ये मामला जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच के समक्ष लिस्टेड था. केजरीवाल, सिसोदिया और दुर्गेश पाठक ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच का बहिष्कार किया था.

केजरीवाल ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को इस मामले की सुनवाई से खुद को हटने की मांग करते हुए अर्जी दाखिल किया था. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने इस मामले की सुनवाई से खुद को हटने की मांग खारिज कर दिया था. लेकिन बाद में छह आप नेताओं के खिलाफ कोर्ट की अवमानना की कार्यवाही शुरू करते हुए इस मामले को सुनवाई के लिए दूसरी बेंच को रेफर कर दिया था. उसके बाद इस मामले को जस्टिस मनोज जैन की बेंच के समक्ष लिस्ट किया गया, जबकि अवमानना की कार्यवाही का मामला जस्टिस नवीन चावला की बेंच के समक्ष लिस्ट किया गया.

बता दें कि 27 फरवरी को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी करने का आदेश दिया था. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि चार्जशीट में काफी विरोधाभास है. कोर्ट ने कहा कि हजारों पेजों के चार्जशीट में जो तथ्य पेश किए गए हैं वे गवाहों के बयानों से मेल नहीं खाते. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में सिसोदिया करीब 530 दिन जेल में रहे. केजरीवाल दो बार के अंतराल में 156 दिन जेल में रहे. केजरीवाल 13 सितंबर 2024 को तब रिहा हुए जब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के मामले में जमानत दी.

ये भी पढ़ें:

  1. दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में सरकारी गवाह बने दिनेश अरोड़ा को कोर्ट ने दी विदेश जाने की अनुमति
  2. दिल्ली आबकारी घोटाला में आरोपी कंपनी के उत्पादों को दिल्ली में बेचने पर जारी रहेगी रोक, हाईकोर्ट ने दिया आदेश
  3. केजरीवाल को बरी करने के आदेश के खिलाफ सीबीआई की याचिका पर नहीं हो सकी सुनवाई, जानें क्यों

TAGGED:

KEJRIWAL DELHI EXCISE SCAM CASE
दिल्ली आबकारी नीति मामला
DELHI LIQUOR SCAM
DELHI EXCISE POLICY CASE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.