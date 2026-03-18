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लक्सर शुगर मिल का सत्र बंदी का अंतिम नोटिस जारी, कल तक दे सकते हैं गन्ना, 384 करोड़ का हुआ भुगतान

गन्ने की कमी के चलते अब मिल को चलाना मुश्किल हो रहा है. किसानों से अपील है कि जिनके पास गन्ना अवशेष है, वह 19 मार्च तक गन्ने की आपूर्ति मिल को कर दें. इसके बाद मिल बंद हो जायेगी. -एसपी सिंह, लक्सर शुगर मिल प्रबंधक-

शुगर मिल बंदी का अंतिम नोटिस जारी: राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल लक्सर इस बार जनवरी से ही गन्ने की कमी से जूझ रही है. फरवरी माह में तो चीनी मिल गन्ने की कमी के चलते 10 से 12 घंटे बंद हो रही थी. लेकिन मार्च आते आते मिल में गन्ने की आपूर्ति और कम हो गयी. जिसके चलते चीनी मिल को नुकसान उठाना पड़ रहा है. मिल में गन्ना न होने के कारण 14 से 16 घंटे कोई काम नहीं की स्थिति बन रही है.

लक्सर: गन्ने की कमी से जूझ रही लक्सर शुगर मिल ने बंदी का तीसरा और अंतिम नोटिस जारी कर दिया है. मिल प्रबंधन की ओर से किसानों को 19 मार्च तक गन्ने की आपूर्ति करने के लिए कहा गया है. इसके बाद चीनी मिल बंद हो जायेगी.

डेढ़ करोड़ क्विंटल गन्ने की पेराई का था लक्ष्य: उन्होंने बताया कि इस बार मिल द्वारा डेढ़ करोड़ कुंतल गन्ने की पेराई का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जो पूरा होता दिखाई नहीं पड़ रहा है. मिल की पेराई क्षमता एक लाख 30 हजार कुंतल प्रतिदिन है. गन्ना खरीद के लिए मिल की ओर से गेट के अलावा 122 क्रय केंद्र बनाए गए थे.

19 मार्च तक ही लिया जाएगा गन्ना: सहकारी गन्ना विकास समिति के विशेष सचिव सूरजभान सिंह ने बताया कि-

मिल की ओर से मिल बंदी का तीसरा और अंतिम नोटिस प्राप्त हुआ है. किसानों से 19 मार्च तक गन्ने की आपूर्ति करने को कहा जा रहा है.

-सूरजभान सिंह, विशेष सचिव, सहकारी गन्ना विकास समिति-

लक्सर शुगर मिल ने किया 384 करोड़ का भुगतान: बता दें कि लक्सर राय बहादुर नारायण सिंह शुगर मिल का पेराई सत्र 2025-26 सात नवंबर से आरंभ हुआ था. अब किसानों के पास गन्ना ना के बराबर बचा है. जिन किसानों के पास गन्ना बचा हुआ है, उन्होंने बुवाई के लिए गन्ने को रोका हुआ है. बताया जा रहा है कि लगभग 5 फीसदी गन्ना ही बचा हुआ है. इस बार किसानों को लक्सर मिल की ओर से 384.15 करोड़ रुपए का भुगतान 20 फरवरी तक कर दिया गया है.

किसानों को पेमेंट भुगतान मामले में पहले स्थान पर लक्सर शुगर मिल: किसानों को भी सही समय पर गन्ने का पेमेंट मिल चुका है. जिससे लक्सर शुगर मिल किसानों को गन्ना भुगतान के पेमेंट मामले में पिछले लंबे समय से उत्तराखंड में पहले स्थान पर है. गौर हो कि चालू पेराई सत्र में भी लक्सर शुगर मिल जिले में पहले स्थान पर काबिज है.

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