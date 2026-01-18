ETV Bharat / state

फर्स्ट झारखंड स्टेट एक्रोबैटिक एवं रिदमिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 का फाइनल, धनबाद में जिम्नास्टों ने दिखाया जौहर

धनबाद: फर्स्ट झारखंड स्टेट एक्रोबैटिक एवं रिदमिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 का समापन फाइनल मुकाबलों के साथ रविवार को हो गया. इस राज्यस्तरीय प्रतियोगिता में पूरे झारखंड के विभिन्न जिलों से आए प्रतिभाशाली जिम्नास्टों ने भाग लेकर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया.

15 जनवरी से शुरू हुई यह चैंपियनशिप चार दिनों तक चली. जिसमें अलग-अलग जिलों में प्रारंभिक और क्वालीफाइंग राउंड आयोजित किए गए. इन्हीं मुकाबलों में चयनित प्रतिभागियों के बीच फाइनल मुकाबला हुआ, जहां खिलाड़ियों ने एक्रोबैटिक और रिदमिक जिम्नास्टिक की तकनीकी दक्षता, संतुलन और सामंजस्य का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया.

जानकारी देते धनबाद जिम्नास्टिक संघ के अध्यक्ष शशिकांत पांडेय. (वीडियो-ईटीवी भारत)

गौरतलब है कि झारखंड में जिम्नास्टिक खेल निरंतर बेहतर हो रहा है. राज्य के खिलाड़ी अब राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पदक जीतकर झारखंड का नाम रोशन कर रहे हैं. यह चैंपियनशिप राज्य में जिम्नास्टिक के बढ़ते स्तर और मजबूत खेल संरचना का प्रमाण बना.

सीनियर एक्रोबेटिक जिम्नास्टिक्स प्रतियोगिता के परिणाम

महिला युगल वर्गः महिला युगल वर्ग में रांची की निधि और प्रिया ने पहला स्थान हासिल करते हुए गोल्ड मेडल जीता, जबकि रांची की नंदिनी और मोनिका दूसरे स्थान पर रहीं और सिल्वर मेडल अपने नाम किया और धनबाद की मुस्कान और वैष्णवी तीसरे स्थान रहीं, उन्हें ब्रॉन्ज मेडल दिया गया.

पुरुष युगल वर्ग: पुरुष युगल वर्ग में रांची के पार्थ और नंदकिशोर विजेता बने और गोल्ड मेडल अपने नाम किया. वहीं दूसरे स्थान पर रांची के पृथ्वी देव भट्टाचार्य और अनुराग कुमार रहे और सिल्वर मेडल अपने नाम किया. जबकि धनबाद के परमेश्वर और कमलनाथ ने तीसरा स्थान प्राप्त कर ब्रॉन्ज मेडल जीता.

मिक्स्ड पेयरः वहीं मिक्स्ड पेयर में रांची के नयन और रिश्टि ने पहला स्थान हासिल करते हुए गोल्ड जीता, वहीं कोडरमा के शिवम और अनुसब्रीस दूसरे स्थान पर रहे और सिल्वर मेडल अपने नाम किया.