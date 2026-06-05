झारखंड वूमेंस प्रीमियर लीग: कोल्हान डायनामोज और पलामू वॉरियर्स के बीच होगा फाइनल मुकाबला
झारखंड वूमेंस प्रीमियर लीग में आज दो महत्वपूर्ण मुकाबले खेले गए. जिसमें पलामू वॉरियर्स और कोल्हान डायनामोज ने जीत दर्ज की.
Published : June 5, 2026 at 9:59 PM IST
रांचीः झारखंड वूमेंस प्रीमियर लीग 2026 के तीसरे दिन खेले गए दोनों मुकाबलों में रोमांचक क्रिकेट देखने को मिला. दिन के पहले मैच में कोल्हान डायनामोज ने पलामू वॉरियर्स को सात विकेट से हरा दिया, जबकि दूसरे मुकाबले में छोटानागपुर ब्लास्टर ने संताल चैलेंजर्स को नौ रन से शिकस्त दी.लीग चरण के मुकाबले समाप्त होने के बाद अब 7 जून को कोल्हान डायनामोज और पलामू वॉरियर्स के बीच खिताबी मुकाबला खेला जाएगा. फाइनल मैच दोपहर 1:30 बजे से शुरू होगा.
पलामू वॉरियर्स ने 137 रन का दिया था लक्ष्य
दिन के पहले मुकाबले में कोल्हान डायनामोज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया. पहले बल्लेबाजी करते हुए पलामू वॉरियर्स की टीम ने निर्धारित 20 ओवरों में सात विकेट के नुकसान पर 136 रन बनाए. टीम की बल्लेबाजों ने उपयोगी पारियां खेलते हुए सम्मानजनक स्कोर खड़ा किया, लेकिन लक्ष्य बड़ा नहीं बन सका.
कोल्हान डायनामोज ने 16.4 ओवर में जीता मैच
137 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोल्हान डायनामोज की शुरुआत मजबूत रही. टीम की बल्लेबाज आनंदित किशोर ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पलामू के गेंदबाजों पर दबाव बनाए रखा. उनकी शानदार पारी की बदौलत कोल्हान डायनामोज ने महज 16.4 ओवरों में तीन विकेट खोकर 137 रन बना लिए और सात विकेट से आसान जीत दर्ज की. इस जीत के साथ टीम ने फाइनल में अपनी दावेदारी और मजबूत कर दी.
आनंदित किशोर को मिले तीन बड़े पुरस्कार
मैच में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कोल्हान डायनामोज की आनंदित किशोर को तीन बड़े पुरस्कार मिले. उन्हें मोमेंट्स बेस्ट इकॉनमी बॉलर, मोमेंट्स सर्वाधिक छक्के तथा मोमेंट्स प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार प्रदान किया गया. यह सम्मान क्रमशः उमा जायसवाल, संतोष जायसवाल और संजय सेनापति ने प्रदान किया.
दूसरे मुकाबला छोटानागपुर ब्लास्टर के नाम
तीसरे दिन के दूसरे मुकाबले में छोटानागपुर ब्लास्टर और संताल चैलेंजर्स आमने-सामने थे. पहले बल्लेबाजी करते हुए छोटानागपुर ब्लास्टर ने निर्धारित 20 ओवरों में छह विकेट के नुकसान पर 146 रन बनाए. टीम की बल्लेबाजों ने संयमित और आक्रामक खेल का संतुलन बनाते हुए प्रतिस्पर्धी स्कोर खड़ा किया.147 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी संताल चैलेंजर्स की टीम ने संघर्षपूर्ण प्रदर्शन किया, लेकिन निर्धारित 20 ओवरों में आठ विकेट खोकर 137 रन ही बना सकी.
अंतिम ओवरों में रन गति बढ़ाने के प्रयास में टीम लगातार विकेट गंवाती रही और जीत से नौ रन दूर रह गई. इस प्रकार छोटानागपुर ब्लास्टर ने मुकाबला अपने नाम कर लिया. दूसरे मैच में छोटानागपुर ब्लास्टर की देवयानी प्रसाद ने गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन किया, जिसके लिए उन्हें मोमेंट्स बेस्ट इकॉनमी बॉलर और मोमेंट्स प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया. वहीं टीम की रश्मि गुड़िया को मोमेंट्स सर्वाधिक छक्के का खिताब मिला. पुरस्कार वितरण समारोह में अमिताभ कुमार, राजेश कुमार शर्मा और राजीव बधान ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया.
सात जून को खेला जाएगा फाइनल
अब टूर्नामेंट का बहुप्रतीक्षित फाइनल मुकाबला 7 जून को कोल्हान डायनामोज और पलामू वॉरियर्स के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है. ऐसे में क्रिकेट प्रेमियों को एक रोमांचक फाइनल देखने की उम्मीद रहेगी.
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