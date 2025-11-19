ETV Bharat / state

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 के स्पीकर की आखिरी सूची जारी, ग्लोबल लिटरेचर फेस होंगे स्टार स्पीकर्स

जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026 में इतिहास, जीवनी और वैश्विक अध्ययन जैसे क्षेत्र की कई चर्चित आवाजें भी हिस्सा बनेंगी.

Jaipur literature festival 2026
जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल (Courtesy - Teamwork Arts)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 19, 2025 at 8:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल (JLF) ने अपने 19वें संस्करण के लिए वक्ताओं की आखिरी सूची जारी कर दी है. 15 से 19 जनवरी, 2026 तक होटल क्लार्क्स आमेर में आयोजित होने वाले इस फेस्टिवल में कला, साहित्य, नीति, इतिहास, विज्ञान और विचारों की दुनिया के दिग्गजों एक ही मंच पर जमा होंगे. इस साल फेस्टिवल में नोबेल पुरस्कार विजेताओं, बुकर पुरस्कार धारक, इतिहासकारों, वैज्ञानिकों, नीति-निर्माताओं, कवियों, उपन्यासकारों के अलावा कलाकारों का एक विशाल समूह शामिल होगा. फेस्टिवल की सह-निदेशक नमिता गोखले और विलियम डैलरिंपल स्वयं कई चर्चित सत्रों का हिस्सा बनेंगे. टीमवर्क आर्ट्स के प्रबंध निदेशक संजय के. रॉय ने बताया कि अंतिम वक्ताओं की पुष्टि के साथ 2026 का संस्करण एक बार फिर रचनात्मकता और सांस्कृतिक संवाद का वैश्विक मंच बनने जा रहा है.

इन स्पीकर्स के सेशन पर रहेगी नजर: इस बार अमीश, अनुराधा रॉय, ऐन एप्पल बाम, ऐलिस ओसवाल्ड, डेजी रॉकवेल, दीपा भाष्टि, एस्तेर फ्रायड, जीत थायल, किरण देसाई, मेरी डैरियो सेक, मेघा मजूमदार, नेज सोने, रिचर्ड फ्लैनगन, समीक्षा रचनाकार रूचिर जोशी, सोन्या राई मेस के साथ सुमना चंद्रशेखर और तमीम अल-बरघूती जैसे अहम नाम शामिल होंगे. फेस्टिवल में अर्थशास्त्री अरविंद सुब्रमण्यम और एस्तेर डुफ्लो के साथ निकोलस स्टर्न, राडो स्लाव सिकोरस्की और अभिषेक सिंह जैसे नीति-निर्माता भी शामिल होंगे.

Vir Das
वीर दास (Courtesy - Teamwork Arts)

पढ़ें: जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026, वक्ताओं की दूसरी सूची जारी, जानिए कौन होंगे खास मेहमान

इसके अलावा इतिहास, जीवनी और वैश्विक अध्ययन जैसे क्षेत्र की कई चर्चित आवाजें जेएलएफ का हिस्सा बनेंगी. इनमें ऐलेक्स वॉन टुंजेलमन, फ्रेडरिक लोगेवाल, अल्का पटेल, एला अल-शमाही, जनीना रामिरेज, जोस गोमन्स, फारा डाभोइवाला, एवी श्लेम, एरिक चोपड़ा और देवेश कपूर शामिल हैं. साहित्य, पत्रकारिता और गैर-फिक्शन की दुनिया से सुधा मूर्ति, इयान हिसलप, हरलीन सिंह और स्कॉट एंडरसन भी फेस्टिवल में अपने विचार साझा करेंगे. आध्यात्मिक और प्रेरक वक्ता गौर गोपाल दास भी इस साल के सत्रों का हिस्सा होंगे, जिससे फेस्टिवल की थीम और भी व्यापक बनेगी.

Luke Coutinho
ल्यूक कौटिन्हो (Courtesy - Teamwork Arts)

पढ़ें: जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026: 15 से 19 जनवरी तक सजेगा शब्दों और विचारों का महाकुम्भ

विज्ञान, संस्कृति, कला और पत्रकारिता की छाप: इस साल वैज्ञानिकों, सांस्कृतिक इतिहासकारों और विज्ञान लेखकों का भी मजबूत प्रतिनिधित्व होगा. प्रमुख नामों में अर्चना शर्मा, ल्यूक कौटिन्हो, लूसी ह्यूज-हैलेट, लॉरा स्पिन्नी, टिम बर्नर्स-ली, रैचेल क्लार्क और भावना सोमाया शामिल हैं. कला और विरासत के क्षेत्र से देब्रा डायमंड, एंड्रयू ग्राहम-डिक्सन, हेलेन मोल्सवर्थ, प्रियम्बदा जयकुमार, मार्शिया लैंगटन, हेराल्ड वैन डर लिंडे, ईवो दे फिगुरेडो और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जैसे दिग्गज भी मौजूद रहेंगे. फेस्टिवल में इस बार विविध क्षेत्रों की प्रसिद्ध हस्तियां भी शामिल होंगी. खेल जगत से विश्वनाथन आनंद, मनोरंजन जगत से वीर दास, स्टीफन फ्राई और मारवाड़-जोधपुर के महाराजा गज सिंह द्वितीय शिरकत करेंगे. सार्वजनिक जीवन और राजनीति से लियो वराडकर, करण सिंह, थांत मिंट-यू और वंदना वासुदेवन अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे.

Sudha Murty
सुधा मूर्ति (Courtesy - Teamwork Arts)

पढ़ें: JLF के मंच पर साहित्य की आवाज बने कोडा इंस्ट्रक्टर, बधिर समुदाय ने भी लिया साहित्य के महाकुंभ का लुत्फ

साहित्य का उत्सव जोड़ेगा नई परत: लिटफेस्ट की सह-संस्थापक नमिता गोखले ने कहा कि जेएलएफ 2026 मानवीय कल्पना का पूरा स्पेक्ट्रम प्रस्तुत करता है, जिसमें कविता से राजनीति तक और इतिहास से आधुनिक विज्ञान तक, हर आवाज, एक नई परत जोड़ती है. वहीं फेस्टिवल के सह-निदेशक विलियम डैलरिंपल ने कहा कि यह साल असाधारण विचारकों, इतिहासकारों, कहानीकारों और कवियों को एक मंच पर लाता है. जयपुर एक बार फिर वैश्विक विचार-विमर्श का केंद्र बनेगा.

Ella Al-Shamahi
एला अल-शमाही (Courtesy - Teamwork Arts)

TAGGED:

JLF 2026 GUEST LIST RELEASED
SPEAKERS IN JLF 2026
DATE AND VENUE OF JLF 2026
जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2026
JAIPUR LITERATURE FESTIVAL 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मार्गशीर्ष अमावस्या कल, पितृ प्रसन्नता के लिए करें ये काम

झालाना लेपर्ड सफारी से खुशखबरी, 'फ्लोरा' ने 9वीं बार दिया शावकों को जन्म, पर्यटकों को हुई साइटिंग

'डॉन 3' पर फरहान अख्तर ने दिया बड़ा अपडेट, जानें कब शुरू होगी फिल्म की शूटिंग

अक्टूबर 2025 में EV की बिक्री 57 प्रतिशत बढ़ी, MG और Mahindra ने मारी बड़ी छलांग

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.