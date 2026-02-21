ETV Bharat / state

SIR FINAL LIST : छत्तीसगढ़ में एसआईआर की फाइनल सूची जारी, 1.87 करोड़ वोटर्स रजिस्टर्ड, दावा आपत्ति के बाद 2.34 लाख बढ़े

रायपुर : छत्तीसगढ़ में 27 अक्टूबर 2025 से शुरू हुए और चार महीने तक लगातार चले एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) अभियान के अलग-अलग चरणों के बाद 21 फरवरी 2026 को नामावली का अंतिम प्रकाशन हुआ. मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने, मतदाता सूची से अपना नाम हटवाने और प्रविष्टियों में संशोधन से संबंधित दावे और आपत्तियां दिनांक 23.12.2025 से 22.01.2026 के बीच प्रस्तुत किए गए थे. प्राप्त दावा आपत्तियों का निराकरण दिनांक 14 फरवरी 2026 तक किया गया.

सरकारी तंत्र का जताया आभार

निर्वाचक नामावली की अंतिम प्रकाशन के अवसर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी यशवन्त कुमार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सभी नागरिकों को इस अभियान में अभूतपूर्व सहयोग देने के लिए बधाई एवं आभार व्यक्त किया. निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) का कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के लिए 33 जिला निर्वाचन अधिकारियों, 90 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (EROs), 1990 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (AEROs), 27,196 बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) और 38,846 बूथ लेवल एजेंटों (BLAs) सहित कई स्वयंसेवकों की सक्रिय भागीदारी रही है. राज्य के मतदाताओं का सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ है.

प्रमुख आंकड़े और उपलब्धियां

डिजिटलीकरण में कुल 2 करोड़ 12 लाख 30 हजार 737 मतदाताओं में से 1करोड़ 84 लाख 95 हजार 920 मतदाताओं से गणना फॉर्म प्राप्त हुए, जिनका पूर्ण रूप से डिजिटलीकरण किया गया. बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) ने निरंतर घर-घर जाकर सर्वे किया. जिनमें मृत, स्थायी रूप से स्थानांतरित और दो स्थानों पर पंजीकृत मतदाताओं की पहचान की गई.

मतदाताओं की संख्या में बदलाव

प्रारूप (ड्राफ्ट) सूची से पहले: 2,12,30,737 मतदाता

प्रारूप (ड्राफ्ट) सूची के प्रकाशन के बादः 1,84,95,920 मतदाता

निर्वाचक नामावली की अंतिम प्रकाशन के बाद : 1,87,30,914 मतदाता

शुद्ध वृद्धि : प्रारूप (ड्राफ्ट) सूची के प्रकाशन के बाद अंतिम सूची में 2 लाख 34 हजार 994 मतदाताओं की वृद्धि

प्रक्रिया और पारदर्शिता

SIR की घोषणा के बाद से ही राज्य भर के 2,12,30,737 मतदाताओं को गणना फॉर्म के वितरण से लेकर भरे हुए गणना पत्रकों का डिजिटलीकरण का कार्य 'मिशन मोड' पर किया गया. इस दौरान जो गणना फॉर्म मृत मतदाता, स्थायी स्थानांतरण या अनुपस्थिति के कारण वापस नहीं मिले, उनकी पुष्टि के लिए बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) और राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों (BLA) के बीच बैठकें आयोजित की गईं.सभी जिलों में इन बैठकों के अंत में, जिन मतदाताओं के फॉर्म वापस नहीं आए, उनकी सूची विधानसभा क्षेत्रवार जिला निर्वाचन अधिकारी और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) छत्तीसगढ़ की वेबसाइट ceochhattisgarh.nic.in पर प्रकाशित की गई थी.

चार महीने तक चली निरंतर प्रक्रिया के बाद 1 जनवरी 2026 की अर्हता तिथि के संदर्भ में दिनांक 21 फरवरी को सभी मतदान केंद्रों सहित प्रत्येक निर्धारित स्थानों पर निर्वाचक नामावली की अंतिम प्रकाशन कर दिया गया है.यह निर्वाचक नामावली सूची मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ की वेबसाइट ceochhattisgarh.nic.in पर भी उपलब्ध है, जहां मतदाता अपने विवरण की जांच कर सकते हैं.

प्रक्रिया की मुख्य बातें

राजनीतिक दलों को प्रत्येक जिले में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को अंतिम प्रकाशित निर्वाचक नामावली की दो प्रतियां (1) फोटो युक्त प्रिंटेड और 1 बिना फोटो वाली सॉफ्ट कॉपी) निशुल्क साझा की गई.