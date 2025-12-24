ETV Bharat / state

आउटसोर्स भर्तियों के खिलाफ याचिकाओं पर 30 दिसंबर से अंतिम सुनवाई, हाईकोर्ट ने पॉलिसी की वैधता पर कही ये बात

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने आउटसोर्स भर्तियों के खिलाफ याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई से जुड़े आदेश दिए.

हिमाचल हाईकोर्ट
हिमाचल हाईकोर्ट (FILE)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 24, 2025 at 9:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: आउटसोर्स भर्ती मामले में बड़ी डवलपमेंट के तहत हिमाचल हाईकोर्ट ने 30 दिसंबर से अंतिम सुनवाई शुरू करने के आदेश जारी किए हैं. अदालत ने सरकारी व अर्ध-सरकारी विभागों सहित निगम व बोर्डों में आउटसोर्स भर्तियों के खिलाफ दाखिल की गई याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई से जुड़े आदेश दिए. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया व न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर आंशिक तौर पर सुनवाई की गई.

खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं को सरकार की तरफ से इस मामले में लाई गई आउटसोर्स नीति की वैधता को चुनौती देने वाले मुद्दे पर ही अपनी दलीलें केंद्रित करने को कहा है. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में बताया गया था कि राज्य में आउटसोर्स भर्तियों के नाम पर बड़ा खेल चल रहा है. बताया गया था कि कई गैर पंजीकृत संस्थाओं को आउटसोर्स आधार पर कर्मियों की भर्तियों का जिम्मा सौंपा गया है. इसमें से कई संस्थाएं बिना किसी प्रक्रियागत अनुभव के विभागों को मैनपावर उपलब्ध करवा रही हैं.

सुनवाई के दौरान बताया गया कि अधिकांश मामलों में नई टेंडर प्रक्रिया के बावजूद आउटसोर्स कर्मी तो वहीं रहते हैं, लेकिन उनके ठेकेदार बदल जाते हैं. ऐसे में ये सब प्रक्रिया केवल कमीशन की अदला-बदली का खेल साबित होती है. इस खेल में आउटसोर्स कर्मचारी सालों से एक ही स्थान पर डटा रहता है.

इसी प्रकार हाईकोर्ट के संज्ञान में लाया गया कि हजारों नियमित पदों के खिलाफ यानी हजारों पोस्टों के अगेंस्ट आउटसोर्स कर्मियों की भर्तियां की गई हैं, जबकि इन्हें केवल आपातकालीन परिस्थितियों में ही लगाए जाने की व्यवस्था होती है. याचिकाओं में हाईकोर्ट से इस पूरे खेल की एसआईटी जांच की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने कहा था कि ऐसे तो भानुमती का पिटारा खुल जाएगा.

अदालत ने भानुमती का पिटारा खोलने की बजाए फिलहाल आउटसोर्स नीति की वैधता यानी वैलिडिटी पर अपना ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी. यहां जिक्र करना जरूरी है कि हाईकोर्ट ने 7 नवंबर 2024 को आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्तियों पर पूर्ण रोक लगाने के आदेश जारी किए थे. बाद में अदालत ने 8 जनवरी 2025 को पारित आदेश के तहत उपरोक्त रोक हटाने से इनकार कर दिया था. इन आदेशों को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने 17 मार्च 2025 को सरकार की अपील का निपटारा करते हुए हाईकोर्ट के उपरोक्त आदेशों पर रोक लगा दी थी.

ये भी पढ़ें: शिक्षा विभाग में 1427 पदों को भरने का मामला, LDR टेस्ट को चुनौती से जुड़ी याचिका पर HC का सरकार से जवाब तलब

TAGGED:

OUTSOURCED RECRUITMENTS
HEARING ON OUTSOURCED RECRUITMEN
HIMACHAL HIGH COURT
आउटसोर्स भर्तियों के खिलाफ याचिका
HC ON OUTSOURCED RECRUITMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.