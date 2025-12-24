ETV Bharat / state

आउटसोर्स भर्तियों के खिलाफ याचिकाओं पर 30 दिसंबर से अंतिम सुनवाई, हाईकोर्ट ने पॉलिसी की वैधता पर कही ये बात

शिमला: आउटसोर्स भर्ती मामले में बड़ी डवलपमेंट के तहत हिमाचल हाईकोर्ट ने 30 दिसंबर से अंतिम सुनवाई शुरू करने के आदेश जारी किए हैं. अदालत ने सरकारी व अर्ध-सरकारी विभागों सहित निगम व बोर्डों में आउटसोर्स भर्तियों के खिलाफ दाखिल की गई याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई से जुड़े आदेश दिए. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया व न्यायमूर्ति जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ के समक्ष इस मामले पर आंशिक तौर पर सुनवाई की गई.

खंडपीठ ने याचिकाकर्ताओं को सरकार की तरफ से इस मामले में लाई गई आउटसोर्स नीति की वैधता को चुनौती देने वाले मुद्दे पर ही अपनी दलीलें केंद्रित करने को कहा है. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में बताया गया था कि राज्य में आउटसोर्स भर्तियों के नाम पर बड़ा खेल चल रहा है. बताया गया था कि कई गैर पंजीकृत संस्थाओं को आउटसोर्स आधार पर कर्मियों की भर्तियों का जिम्मा सौंपा गया है. इसमें से कई संस्थाएं बिना किसी प्रक्रियागत अनुभव के विभागों को मैनपावर उपलब्ध करवा रही हैं.

सुनवाई के दौरान बताया गया कि अधिकांश मामलों में नई टेंडर प्रक्रिया के बावजूद आउटसोर्स कर्मी तो वहीं रहते हैं, लेकिन उनके ठेकेदार बदल जाते हैं. ऐसे में ये सब प्रक्रिया केवल कमीशन की अदला-बदली का खेल साबित होती है. इस खेल में आउटसोर्स कर्मचारी सालों से एक ही स्थान पर डटा रहता है.