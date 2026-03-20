रमजान के आखिरी जुमे पर मांगी गई अमन-चैन की दुआ, अब ईद की तैयारी, सुरक्षा के इंतजाम बढ़े
आखिरी जुमे पर जामा मस्जिद में बड़ी संख्या में नमाजियों ने अदा की नमाज, अल्लाह से मांगी दुआ ,अब ईद की तैयारियों में जुटे लोग
Published : March 20, 2026 at 5:03 PM IST|
Updated : March 20, 2026 at 5:25 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी के जामा मस्जिद में रमजान के आखिरी जुमे पर बड़ी संख्या में नमाजियों ने नमाज अदा की. नमाज के बाद लोगों ने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगी कि पूरे महीने की इबादत और रोजों को कबूल किया जाए, गुनाहों को माफ किया जाए और देश में शांति व भाईचारा कायम रहे. रमजान के आखिरी जुमे, जिसे अलविदा जुम्मा कहा जाता है. नमाजियों ने एक साथ नमाज अदा की और अल्लाह की बारगाह में सिर झुकाकर शुक्र अदा किया कि उन्हें पूरे महीने रोजा रखने और इबादत करने का मौका मिला. नमाज के बाद दुआओं का लंबा सिलसिला चला. वहीं, ईद के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम लागू किए हैं. प्रमुख मस्जिदों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है. अपील की है कि लोग जिम्मेदारी का परिचय दें और सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की अफवाह, अपुष्ट या भ्रामक जानकारी साझा करने से बचें.
रमज़ान का आख़िरी जुम्मा होने की वजह से भी बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज़ अदा की और इबादत में हिस्सा लिया. राजधानी दिल्ली की जामा मस्जिद में आज का नज़ारा खास तौर पर देखने लायक रहा. सुबह से ही यहां नमाज़ियों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थीं और देखते ही देखते पूरा इलाका लोगों से भर गया. मस्जिद के अंदर ही नहीं, बल्कि बाहर सड़कों तक लोगों ने सफ़ें बनाकर नमाज़ अदा की. पुलिस और प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए थे, जिससे पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ.
ईद की तैयारी में जुटे लोग
नमाज़ के बाद लोगों ने एक-दूसरे से गले मिलकर भाईचारे का संदेश दिया. हर तरफ शांति और एकता की तस्वीर नजर आई. दूसरी तरफ, ईद को लेकर बाजारों में भी जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है. लोग कपड़े, जूते और खाने-पीने की चीजों की खरीदारी में जुटे हैं. मिठाइयों और सेवइयों की दुकानों पर भी भीड़ बढ़ गई है.“ हमने आज अल्लाह से अपने लिए और पूरे देश के लिए दुआ मांगी है। हमारी यही दुआ है कि देश में अमन, शांति और भाईचारा कायम रहे ” अब सभी की निगाहें चांद के दीदार पर टिकी हैं, जिसके साथ ही ईद-उल-फितर का त्योहार मनाया जाएगा. उम्मीद है कि यह ईद देश में खुशियां, अमन और भाईचारे का नया पैगाम लेकर आएगी.
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