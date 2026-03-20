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रमजान के आखिरी जुमे पर मांगी गई अमन-चैन की दुआ, अब ईद की तैयारी, सुरक्षा के इंतजाम बढ़े

आखिरी जुमे पर जामा मस्जिद में बड़ी संख्या में नमाजियों ने अदा की नमाज, अल्लाह से मांगी दुआ ,अब ईद की तैयारियों में जुटे लोग

रमज़ान का आख़िरी जुम्मा अदा, अब तैयारी ईद की
रमज़ान का आख़िरी जुम्मा अदा, अब तैयारी ईद की (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 20, 2026 at 5:03 PM IST

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Updated : March 20, 2026 at 5:25 PM IST

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नई दिल्ली: राजधानी के जामा मस्जिद में रमजान के आखिरी जुमे पर बड़ी संख्या में नमाजियों ने नमाज अदा की. नमाज के बाद लोगों ने हाथ उठाकर अल्लाह से दुआ मांगी कि पूरे महीने की इबादत और रोजों को कबूल किया जाए, गुनाहों को माफ किया जाए और देश में शांति व भाईचारा कायम रहे. रमजान के आखिरी जुमे, जिसे अलविदा जुम्मा कहा जाता है. नमाजियों ने एक साथ नमाज अदा की और अल्लाह की बारगाह में सिर झुकाकर शुक्र अदा किया कि उन्हें पूरे महीने रोजा रखने और इबादत करने का मौका मिला. नमाज के बाद दुआओं का लंबा सिलसिला चला. वहीं, ईद के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम लागू किए हैं. प्रमुख मस्जिदों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है. अपील की है कि लोग जिम्मेदारी का परिचय दें और सोशल मीडिया पर किसी भी प्रकार की अफवाह, अपुष्ट या भ्रामक जानकारी साझा करने से बचें.

जामा मस्जिद में बड़ी संख्या में नमाजियों ने अदा की नमाज (ETV Bharat)
अल्लाह हमारी इबादत कबूल करे:नमाजी अमीन उर रहमान ने दुआ के बाद कहा, “आज हम सबने मिलकर अल्लाह से यही दुआ मांगी है कि हमने पूरे रमजान में जो रोजे रखे, तरावीह पढ़ी, कुरान की तिलावत की उसे अल्लाह कबूल करे. उन्होंने कहा हम इंसान हैं, हमसे गलतियां होती हैं, गुनाह हो जाते हैं तो हमने यह भी दुआ मांगी कि अल्लाह हमारे सारे गुनाह माफ कर दे और हमें सीधा रास्ता दिखाए.” उन्होंने ईद की खुशियों का जिक्र करते हुए कहा कल ईद है और हम सब बहुत खुश हैं. हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने हमें 30 रोजे रखने की ताकत दी. ईद के दिन हम नमाज पढ़कर उसका शुक्रिया अदा करेंगे. बच्चों के लिए ईद सबसे बड़ी खुशी होती है. नए कपड़े, मिठाइयां और ईदी यही असली रौनक होती है. अब हमारी खुशी बच्चों की खुशी में है.
अलविदा जुम्मा पर उमड़ा आस्था का सैलाब
अलविदा जुम्मा पर उमड़ा आस्था का सैलाब (ETV Bharat)
देश में अमन-चैन और भाईचारा बना रहे:नमाजी डॉ. मुस्तक़िम खान ने देश और समाज के लिए दुआ करते हुए कहा, “हमने अपने मुल्क के लिए दुआ की है. अल्लाह से यही मांगते हैं कि हमारे देश में हमेशा अमन-चैन बना रहे, सभी धर्मों के लोग मिल-जुलकर रहें और भाईचारा कायम रहे. जो लोग किसी परेशानी में हैं, उनकी परेशानियां दूर हों और हर इंसान खुशहाल जिंदगी जी सके.”
अल्लाह हमारी इबादत कबूल करे
अल्लाह हमारी इबादत कबूल करे (ETV Bharat)
इबादत के साथ इंसानियत का संदेशनमाजी जाकिर हुसैन ने कहा रमजान के महीने में नमाजियों ने सिर्फ इबादत ही नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की मदद भी की. जकात और फितरा देकर गरीबों की सहायता की गई, जिससे वह भी ईद की खुशियों में शामिल हो सकें. लोगों ने कहा कि रमजान हमें सब्र, इंसानियत और दूसरों की मदद करने का संदेश देता है. लोग अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने की तैयारियों में जुटे हैं.
इबादत के साथ इंसानियत का संदेश
इबादत के साथ इंसानियत का संदेश (ETV Bharat)

रमज़ान का आख़िरी जुम्मा होने की वजह से भी बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज़ अदा की और इबादत में हिस्सा लिया. राजधानी दिल्ली की जामा मस्जिद में आज का नज़ारा खास तौर पर देखने लायक रहा. सुबह से ही यहां नमाज़ियों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थीं और देखते ही देखते पूरा इलाका लोगों से भर गया. मस्जिद के अंदर ही नहीं, बल्कि बाहर सड़कों तक लोगों ने सफ़ें बनाकर नमाज़ अदा की. पुलिस और प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए थे, जिससे पूरा कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ.

जामा मस्जिद में बड़ी संख्या में नमाजियों ने अदा की नमाज
जामा मस्जिद में बड़ी संख्या में नमाजियों ने अदा की नमाज (ETV Bharat)

ईद की तैयारी में जुटे लोग
नमाज़ के बाद लोगों ने एक-दूसरे से गले मिलकर भाईचारे का संदेश दिया. हर तरफ शांति और एकता की तस्वीर नजर आई. दूसरी तरफ, ईद को लेकर बाजारों में भी जबरदस्त रौनक देखने को मिल रही है. लोग कपड़े, जूते और खाने-पीने की चीजों की खरीदारी में जुटे हैं. मिठाइयों और सेवइयों की दुकानों पर भी भीड़ बढ़ गई है.“ हमने आज अल्लाह से अपने लिए और पूरे देश के लिए दुआ मांगी है। हमारी यही दुआ है कि देश में अमन, शांति और भाईचारा कायम रहे ” अब सभी की निगाहें चांद के दीदार पर टिकी हैं, जिसके साथ ही ईद-उल-फितर का त्योहार मनाया जाएगा. उम्मीद है कि यह ईद देश में खुशियां, अमन और भाईचारे का नया पैगाम लेकर आएगी.

अमन-चैन की दुआ,अब तैयारी ईद की
अमन-चैन की दुआ,अब तैयारी ईद की (ETV Bharat)
रमज़ान के आख़िरी जुम्मे पर जिस तरह से मस्जिदों में भीड़ उमड़ी और लोगों ने अमन-चैन की दुआ की, वो यह दिखाता है कि हमारे देश में त्योहार सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि सामाजिक एकता का भी प्रतीक हैं

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Last Updated : March 20, 2026 at 5:25 PM IST

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