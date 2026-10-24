Bihar MLC Election का फाइनल आंकड़ा हुआ जारी, लगभग 10 फीसदी बढ़ गया मतदान प्रतिशत
चुनाव आयोग ने स्नातक और शिक्षक निर्वाचन में मतदान का फाइनल आंकड़ा जारी किया है. आगे पढ़ें कितना मतदान हुआ. रिपोर्ट- कृष्णनंदन
Published : October 24, 2026 at 2:27 PM IST
पटना : बिहार विधान परिषद की आठ सीटों के लिए शुक्रवार को हुए मतदान का अंतिम आंकड़ा चुनाव आयोग ने शनिवार को जारी कर दिया है. आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की चार सीटों पर कुल 53.42 प्रतिशत और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की चार सीटों पर 82.85 प्रतिशत मतदान हुआ है. स्नातक निर्वाचन में पटना में सबसे अधिक 57.56 प्रतिशत और तिरहुत में सबसे कम 48.51 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई है.
वहीं, शिक्षक निर्वाचन में सारण में सबसे अधिक 89.05 प्रतिशत और पटना में सबसे कम 74.75 प्रतिशत मतदान हुआ. इन आठ सीटों पर कुल 5,32,847 मतदाता रजिस्टर्ड थे, जबकि 150 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे थे. इनमें स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की चार सीटों पर 90 और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की चार सीटों पर 60 प्रत्याशी शामिल हैं. अब सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 27 अक्टूबर को होने वाली मतगणना के बाद होगा.
स्नातक निर्वाचन की चार सीटों पर 4.92 लाख से अधिक मतदाता
स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की चार सीटों पर कुल 4,92,594 मतदाता रजिस्टर्ड थे. इन सीटों पर 90 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे. पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 87,583 मतदाता थे और यहां 18 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला हुआ. इस सीट पर सबसे अधिक 57.56 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 1,43,988 मतदाता थे और 17 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे. यहां सबसे कम 48.51 प्रतिशत मतदान हुआ.
दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 1,26,951 मतदाता और 40 प्रत्याशी थे. यहां 54.73 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. वहीं, कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 1,34,072 मतदाता रजिस्टर्ड थे और 15 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे. इस सीट पर भी 54.73 प्रतिशत मतदान हुआ. इस तरह स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की चारों सीटों पर मतदान के प्रतिशत में अंतर देखने को मिला. पटना में मतदान सबसे अधिक रहा, जबकि तिरहुत में सबसे कम मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया.
शिक्षक निर्वाचन की चार सीटों पर 82.85 प्रतिशत वोटिंग
शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की चार सीटों पर कुल 40,253 मतदाता रजिस्टर्ड थे. इन सीटों पर 60 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला हुआ. पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 11,719 मतदाता थे और 18 प्रत्याशी मैदान में थे. यहां सबसे कम 74.75 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया. सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 10,748 मतदाता रजिस्टर्ड थे और 18 प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा. इस सीट पर सबसे अधिक 89.05 प्रतिशत मतदान हुआ. दरभंगा शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 9,026 मतदाता और 13 प्रत्याशी थे. यहां 85.87 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई.
तिरहुत शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में 8,760 मतदाता थे और 11 प्रत्याशी मैदान में थे. यहां 82.99 प्रतिशत मतदान हुआ. इस प्रकार शिक्षक निर्वाचन की चारों सीटों पर मतदान प्रतिशत स्नातक निर्वाचन की तुलना में अधिक रहा. सारण में शिक्षक मतदाताओं ने सबसे अधिक भागीदारी दर्ज कराई, जबकि पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत सबसे कम रहा.
27 अक्टूबर को खुलेगा किस्मत का पिटारा
बिहार विधान परिषद की इन आठ सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया 23 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक चली. चुनाव के लिए कुल 933 मतदान केंद्र बनाए गए थे. इनमें स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 598 और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 335 मतदान केंद्र निर्धारित थे. स्नातक निर्वाचन में मतदान करने के लिए संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता के रूप में रजिस्ट्रेशन के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम से कम तीन वर्ष पहले स्नातक होना जरूरी है.
वहीं, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में निर्धारित शैक्षणिक संस्थानों में कम से कम तीन वर्ष के शिक्षण अनुभव वाले और मतदाता सूची में पंजीकृत शिक्षक मतदान के पात्र होते हैं. मतदान संपन्न होने के बाद अब प्रत्याशियों और उनके समर्थकों की नजर 27 अक्टूबर को होने वाली मतगणना पर टिकी है. मतगणना के बाद ही स्पष्ट होगा कि स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों में किस प्रत्याशी को मतदाताओं का सबसे अधिक समर्थन मिला है और किन प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ेगा.
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