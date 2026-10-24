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Bihar MLC Election का फाइनल आंकड़ा हुआ जारी, लगभग 10 फीसदी बढ़ गया मतदान प्रतिशत

एमएलसी चुनाव का आंकड़ा जारी ( ETV Bharat )

पटना : बिहार विधान परिषद की आठ सीटों के लिए शुक्रवार को हुए मतदान का अंतिम आंकड़ा चुनाव आयोग ने ‌शनिवार को जारी कर दिया है. आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की चार सीटों पर कुल 53.42 प्रतिशत और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की चार सीटों पर 82.85 प्रतिशत मतदान हुआ है. स्नातक निर्वाचन में पटना में सबसे अधिक 57.56 प्रतिशत और तिरहुत में सबसे कम 48.51 प्रतिशत वोटिंग दर्ज की गई है.

वहीं, शिक्षक निर्वाचन में सारण में सबसे अधिक 89.05 प्रतिशत और पटना में सबसे कम 74.75 प्रतिशत मतदान हुआ. इन आठ सीटों पर कुल 5,32,847 मतदाता रजिस्टर्ड थे, जबकि 150 प्रत्याशी चुनाव मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे थे. इनमें स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की चार सीटों पर 90 और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की चार सीटों पर 60 प्रत्याशी शामिल हैं. अब सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला 27 अक्टूबर को होने वाली मतगणना के बाद होगा.