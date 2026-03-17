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शहीद सूबेदार पूनाराम को दी अंतिम विदाई, उत्तराखंड में बादल फटने की आपदा के दौरान हो गए थे लापता

सेना के नियमों के मुताबिक पूनाराम को शहीद घोषित किया गया. उनके परिवार को वे सब सुविधाएं मिलेंगी जो शहीद परिवारों को मिलती है.

Poonaram Declared a Martyr
पूनाराम को घोषित किया शहीद (Courtesy - Sunil)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 17, 2026 at 6:21 PM IST

3 Min Read
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कुचामनसिटी: देश की रक्षा करते हुए लापता हुए सूबेदार पूनाराम डोगीवाल को उनके पैतृक गांव डीडवाना-कुचामन जिले के कुराड़ा में सेना ने डेथ डिलेवर सेरेमनी के तहत पूरे सैन्य सम्मान के साथ मंगलवार को अंतिम विदाई दी. पार्थिव देह नहीं मिलने के बाद, सेना के जवान शहीद की वर्दी, बक्सा और तिरंगा लेकर उनके गांव पहुंचे. पूरे रीति-रिवाज के साथ शहीद को अंतिम विदाई देने के साथ उनका सामान परिजनों के सुपुर्द किया गया.

सुरेश कुमार ने बताया कि बीते साल अगस्त महीने में उत्तराखंड के उत्तरकाशी की आपदा में डीडवाना-कुचामन जिले के परबतसर उपखंड के कुराड़ा गांव के वीर सपूत सूबेदार पूनाराम डोगीवाल लापता हो गए थे. सेना का वाहन जैसे ही परबतसर पहुंचा, पूरा इलाका देशभक्ति के रंग में रंग गया. तिरंगा यात्रा निकाली गई, जो गांधी चौक, बस स्टैंड और खारिया तालाब होते हुए गांव-गांव से गुजरती हुई कुराड़ा पहुंची. रास्ते में हुलढाणी, हरनावा और गूलर सहित कई गांवों में लोगों ने पुष्प वर्षा कर शहीद को श्रद्धांजलि दी.

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तिरंगा जब शहीद के बेटों कुलजीत और रविंद्र को सौंपा गया, इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण, जनप्रतिनिधि और सेना के अधिकारी मौजूद रहे. यह सब मुमकिन हो पाया जिला कलेक्टर डॉ महेंद्र खडगावत के प्रयासों से. शहीद पुनाराम के पुत्र जिला कलेक्टर से मिले थे. इसके बाद जिला कलेक्टर ने उत्तराखंड प्रशासन और सेना के अधिकारियों से लगातार संपर्क किया और इसी का नतीजा रहा कि सेना ने 6 महीने की अवधि तक शव नहीं मिलने पर सूबेदार पूनाराम को शहीद घोषित किया और उनका सामान और तिंरगा पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके पुत्रों और परिजनों के सुपुर्द किया गया.

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डीडवाना कुचामन जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल राजेंद्र सिंह ने बताया कि सूबेदार पूनाराम को सेना के नियमों के मुताबिक शहीद घोषित किया गया है और उनके परिवार को वे सब सुविधाएं मिलेंगी जो शहीद परिवारों को मिलती है. सूबेदार पूनाराम पिछले साल 5 अगस्त को उत्तराखंड के धराली क्षेत्र में बादल फटने की आपदा के दौरान लापता हो गए थे. वे 14 राजपूताना राइफल्स में तैनात थे और ड्यूटी पर ही इस हादसे का शिकार हो गए. भारी मलबे के बीच वे करीब 40 फीट तक दब गए थे. लंबे सर्च ऑपरेशन के बावजूद उनका पार्थिव शरीर नहीं मिल सका. ऐसे मामलों में सेना डेथ डिलेवर सेरेमनी करती है. इसमें कानूनी और सैन्य प्रक्रिया पूरी कर जवान को शहीद घोषित किया जाता है. इसके बाद सेना की एक टुकड़ी शहीद के गांव पहुंचकर उनकी वर्दी, तिरंगा या प्रतीकात्मक ताबूत के साथ पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई देती है. यही प्रक्रिया सूबेदार पूनाराम के मामले में भी अपनाई गई.

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SUBEDAR PUNARAM DECLARED MARTYR
TIRANGA YATRA OF SUBEDAR PUNARAM
शहीद सूबेदार पूनाराम को अंतिम विदाई
MARTYR SUBEDAR PUNARAM DOGIWAL

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