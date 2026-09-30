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सदस्यों को समय पर नहीं मिली एजेंडे की कॉपी, BBMKU की सीनेट बैठक अधूरी, दीक्षांत समारोह पर सहमति, शामिल होंगे राज्यपाल

बेनतीजा रही सीनेट की बैठक ( Etv Bharat )

धनबाद: बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में आयोजित सीनेट की बैठक में एजेंडे पर अंतिम निर्णय नहीं हो सका. दरअसल, सीनेट के नियमों के मुताबिक, मीटिंग में रखे जाने वाले एजेंडे की कॉपी सदस्यों और संबंधित पदाधिकारियों को करीब 15 दिन पहले उपलब्ध कराई जाती है, ताकि सभी सदस्य प्रस्तावों का अध्ययन कर सकें, लेकिन इस बार एजेंडे की प्रति पहले से उपलब्ध नहीं कराए जाने की वजह से बैठक में प्रस्तावों पर विस्तार से विचार नहीं हो सका और बैठक अधूरी रह गई.