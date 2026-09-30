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सदस्यों को समय पर नहीं मिली एजेंडे की कॉपी, BBMKU की सीनेट बैठक अधूरी, दीक्षांत समारोह पर सहमति, शामिल होंगे राज्यपाल

धनबाद के बीबीएमकेयू में आयोजित सीनेट की बैठक में एजेंडे पर अंतिम निर्णय नहीं हो सका. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.

Senate meeting inconclusive
बेनतीजा रही सीनेट की बैठक (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 30, 2026 at 9:02 PM IST

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धनबाद: बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में आयोजित सीनेट की बैठक में एजेंडे पर अंतिम निर्णय नहीं हो सका. दरअसल, सीनेट के नियमों के मुताबिक, मीटिंग में रखे जाने वाले एजेंडे की कॉपी सदस्यों और संबंधित पदाधिकारियों को करीब 15 दिन पहले उपलब्ध कराई जाती है, ताकि सभी सदस्य प्रस्तावों का अध्ययन कर सकें, लेकिन इस बार एजेंडे की प्रति पहले से उपलब्ध नहीं कराए जाने की वजह से बैठक में प्रस्तावों पर विस्तार से विचार नहीं हो सका और बैठक अधूरी रह गई.

कब होगी सीनेट की अगली बैठक?

अब सीनेट की अगली बैठक दीक्षांत समारोह के बाद आयोजित किए जाने की बात कही जा रही है. माना जा रहा है कि अगली बैठक में लंबित एजेंडे पर विस्तार से चर्चा के बाद निर्णय लिया जाएगा.

BBMKU में बेनतीजा रही सीनेट की बैठक (Etv Bharat)

महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर नहीं लग सकी अंतिम मुहर

बीबीएमकेयू में सीनेट की बैठक तो आयोजित हुई, लेकिन एजेंडे को लेकर प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण बैठक में महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अंतिम मुहर नहीं लग सकी. विश्वविद्यालय की नियमित प्रक्रिया के तहत सीनेट की बैठक में आने वाले एजेंडे की प्रतियां सदस्यों और पदाधिकारियों को निर्धारित समय से पहले उपलब्ध कराई जाती हैं. इससे सदस्य प्रस्तावों का अध्ययन कर बैठक में अपनी राय रख सके.

अधूरी रह गई सीनेट की बैठक

लेकिन इस बार एजेंडे की कॉपी पहले से उपलब्ध नहीं होने के कारण सदस्यों के सामने प्रस्तावों पर उसी बैठक में विस्तृत चर्चा और निर्णय लेने की स्थिति नहीं बनी. लिहाजा सीनेट की बैठक अधूरी रह गई. अब विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अगली सीनेट बैठक दीक्षांत समारोह के बाद कराने की तैयारी है. इस बैठक में मौजूदा एजेंडे को विधिवत रखा जाएगा और सदस्यों की चर्चा के बाद प्रस्तावों पर निर्णय लिया जाएगा.

BBMKU
बीबीएमकेयू में सीनेट की बैठक बेनतीजा (Etv Bharat)

9 अक्टूबर को होगा दीक्षांत समारोह

इधर, बीबीएमकेयू का दीक्षांत समारोह 9 अक्टूबर को दोपहर 2:30 बजे आयोजित किया जाएगा. समारोह में राज्यपाल के शामिल होने की बात विश्वविद्यालय की ओर से कही गई है. इस दौरान करीब 250 विद्यार्थियों को डिग्री और पुरस्कार प्रदान किए जाने की तैयारी है.

दीक्षांत समारोह के बाद सीनेट की अगली बैठक आयोजित होने की संभावना है. ऐसे में विश्वविद्यालय के लिए यह अवधि शैक्षणिक उपलब्धियों के साथ-साथ लंबित प्रशासनिक और अकादमिक निर्णयों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है.

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