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पूर्व राष्ट्रपति की तीन दिवसीय धार्मिक यात्रा का आखिरी दिन, निधिवन और राधारमण मंदिर में की पूजा-अर्चना, संतों का लिया आशीर्वाद

तीन दिवसीय धार्मिक यात्रा पर आए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस प्रवास को एक अद्भुत और यादगार पल बताया.

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पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तीन दिवसीय धार्मिक यात्रा (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 9, 2026 at 4:49 PM IST

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मथुरा: पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपनी धार्मिक यात्रा के अंतिम दिन रविवार को वृंदावन के प्रसिद्ध राधारमण मंदिर और निधिवन मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे. इसके बाद उनका काफिला गोकुल स्थित रमन रेती में गुरु शरणानंद महाराज के आश्रम गया. पूर्व राष्ट्रपति के इस दौरे को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. दर्शन और संतों से मुलाकात के बाद कुछ ही देर में उनका काफिला वृंदावन से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगा.

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तीन दिवसीय धार्मिक यात्रा (Video Credit; ETV Bharat)

पूर्व राष्ट्रपति ने कई मंदिरों के किए दर्शन

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद बीते शुक्रवार को अपने तीन दिवसीय धार्मिक यात्रा पर वृंदावन पहुंचे थे. रविवार को अंतिम दिन निधिवन और राधारमण मंदिर में दर्शन और पूजा-अर्चना की. उसके बाद उनका काफिला वृंदावन से गोकुल रमन रेती गुरु शरणानंद महाराज के आश्रम पहुंचा, जहां पूर्व राष्ट्रपति ने अपने परिवार के साथ संतों का आशीर्वाद दिया. वहीं, इसके पहले शनिवार को वृंदावन के कृष्ण-बलराम इस्कॉन मंदिर और रामकृष्ण मिशन अस्पताल पहुंचकर संतों का हाल-चाल जाना था.

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पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तीन दिवसीय धार्मिक यात्रा (Photo Credit; ETV Bharat)

धार्मिक यात्रा को लेकर क्या बोले पूर्व राष्ट्रपति?

परिवार के साथ तीन दिवसीय धार्मिक यात्रा पर आए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस प्रवास को एक अद्भुत और यादगार पल बताया. उन्होंने कहा कि जिस स्थान पर साक्षात भगवान राधा-कृष्ण का वास है, वह भूमि अपने आप में धन्य है, जहां हर दिन की शुरुआत राधे-राधे से होती है, वह स्थान प्रभु की पावन नगरी ही हो सकता है.

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पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तीन दिवसीय धार्मिक यात्रा (Photo Credit; ETV Bharat)

सुरक्षा के विशेष इंतजाम

वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर जिला प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे. पूर्व राष्ट्रपति ने जिन मंदिरों के दर्शन किए, वहां सुरक्षा व्यवस्था के तहत बैरिकेडिंग लगाकर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह रोक दी गई थी. कुछ ही देर में पूर्व राष्ट्रपति का काफिला वृंदावन के वेदांता होटल से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगा.

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