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पूर्व राष्ट्रपति की तीन दिवसीय धार्मिक यात्रा का आखिरी दिन, निधिवन और राधारमण मंदिर में की पूजा-अर्चना, संतों का लिया आशीर्वाद

पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तीन दिवसीय धार्मिक यात्रा ( Photo Credit; ETV Bharat )