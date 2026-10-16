नवरात्रि में भी पुरानी दिल्ली में गंदगी, LG ने किया औचक निरीक्षण
दिल्ली उपराज्यपाल ने स्पष्ट किया कि ओल्ड दिल्ली के सौंदर्यीकरण और स्वच्छता से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.
Published : October 16, 2026 at 12:30 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने आज सुबह म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ़ दिल्ली के ओल्ड दिल्ली ज़ोन में नागरिक सुविधाओं और स्वच्छता व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने लाल किले के पास स्थित आर-आर-आर (Reduce, Reuse, Recycle) केंद्र, चांदनी चौक के पैदल मार्ग, विजय घाट कबूतर फीडिंग पॉइंट और बेला रोड स्थित इंटीग्रेटेड ट्रांजिट स्टेशन का दौरा किया. एलजी ने पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक महत्व को रेखांकित करते हुए क्षेत्र में विश्व स्तर की नागरिक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.
दरअसल, नवरात्रि में भी साफ-सफाई को लेकर कई शिकायतें उपराज्यपाल कार्यालय के पास आ रही है. निरीक्षण के दौरान उपराज्यपाल ने अधिकारियों को ठोस कचरा प्रबंधन (Solid Waste Management) को और अधिक मजबूत करने के कड़े निर्देश दिए. उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि कचरे के स्रोत पर ही उसका प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जाए ताकि रीसाइक्लिंग की प्रक्रिया को बढ़ावा मिल सके. इसके साथ ही, सड़कों पर लगातार और कड़ी साफ-सफाई बनाए रखने के लिए मैदानी स्तर के अमले को मुस्तैद रहने को कहा गया.
उपराज्यपाल ने कहा कि पुरानी दिल्ली की ऐतिहासिक विरासत को संरक्षित करने के साथ-साथ यह भी जरूरी है कि वहां की गलियां स्वच्छ हों, बेहतर नागरिक सुविधाएं मिलें और पर्यावरण अनुकूल शहरी ढांचा विकसित हो. उन्होंने स्पष्ट किया कि एक साफ-सुथरा और रहने योग्य ओल्ड दिल्ली ज़ोन विकसित करना राष्ट्रीय राजधानी के समग्र विकास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है.
इस निरीक्षण के दौरान स्थानीय अधिकारियों के साथ कई वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे. एलजी ने स्पष्ट किया कि ओल्ड दिल्ली के सौंदर्यीकरण और स्वच्छता से जुड़े कार्यों में किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी. आने वाले दिनों में इन सभी चिन्हित स्थलों पर स्वच्छता मानकों की और बारीकी से निगरानी की जाएगी, ताकि पर्यटकों और स्थानीय नागरिकों दोनों को एक बेहतर और स्वच्छ वातावरण मिल सके.
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