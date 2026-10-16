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नवरात्रि में भी पुरानी दिल्ली में गंदगी, LG ने किया औचक निरीक्षण

LG ने पुरानी दिल्ली का किया औचक निरीक्षण ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने आज सुबह म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ़ दिल्ली के ओल्ड दिल्ली ज़ोन में नागरिक सुविधाओं और स्वच्छता व्यवस्था का औचक निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने लाल किले के पास स्थित आर-आर-आर (Reduce, Reuse, Recycle) केंद्र, चांदनी चौक के पैदल मार्ग, विजय घाट कबूतर फीडिंग पॉइंट और बेला रोड स्थित इंटीग्रेटेड ट्रांजिट स्टेशन का दौरा किया. एलजी ने पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और व्यावसायिक महत्व को रेखांकित करते हुए क्षेत्र में विश्व स्तर की नागरिक सुविधाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं.

दरअसल, नवरात्रि में भी साफ-सफाई को लेकर कई शिकायतें उपराज्यपाल कार्यालय के पास आ रही है. निरीक्षण के दौरान उपराज्यपाल ने अधिकारियों को ठोस कचरा प्रबंधन (Solid Waste Management) को और अधिक मजबूत करने के कड़े निर्देश दिए. उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया कि कचरे के स्रोत पर ही उसका प्रभावी ढंग से सुनिश्चित किया जाए ताकि रीसाइक्लिंग की प्रक्रिया को बढ़ावा मिल सके. इसके साथ ही, सड़कों पर लगातार और कड़ी साफ-सफाई बनाए रखने के लिए मैदानी स्तर के अमले को मुस्तैद रहने को कहा गया.