फिल्मी स्टाइल में रुकी वैन, पति ने किया पत्नी और बच्चों को किडनैप, CCTV में कैद वारदात

नरवर के निजामपुर निवासी जगन्नाथ जाटव और उसकी पत्नी पार्वती जाटव के बीच बीते करीब पांच वर्षों से तलाक को लेकर कोर्ट में मामला चल रहा है. पार्वती अपने बच्चों के साथ नरवर में रह रही थी. मंगलवार शाम करीब 4 से 5 बजे के बीच जगन्नाथ दो साथियों के साथ कार से पहुंचा और पत्नी व दोनों बच्चों को जबरन अपने साथ ले गया. घटना के कुछ समय बाद जगन्नाथ ने ससुराल पक्ष को फोन कर पत्नी और बच्चों को साथ ले जाने की सूचना दी. इसके बाद से महिला, बच्चों और जगन्नाथ का कोई पता नहीं चल पाया है. पुलिस के मुताबिक जगन्नाथ के घर पर भी ताला लगा हुआ है.

शिवपुरी : नरवर थाना क्षेत्र में मंगलवार को हुए हैरान कर देने वाले घटनाक्रम का वीडियो सामने आया है. दिनदहाड़े फिल्मी स्टाइल में हुई अपहरण की इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई. वैन से आए नकाबपोश बदमाशों ने यहां एक महिला और उसके बच्चों को दिन दहाड़े अगवा कर लिया. लेकिन शुरुआती जांच में ही चौकाने वाली सच्चाई सामने आई कि ये अपहरण किसी और ने नहीं बल्कि महिला के पति ने किया था.

सामने आया घटना का वीडियो, पुलिस कर रही खोज

इधर, महिला पार्वती के परिजन रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए नरवर थाने पहुंचे और कार्रवाई की मांग की. पुलिस का कहना है कि मामला पति-पत्नी के आपसी विवाद से जुड़ा हुआ है, इसलिए सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी. वहीं इस घटना से जुड़ा एक सीसीटीवी भी सामने आया है, जो हैरान करने वाला है. इस मामले में नरवर थाना प्रभारी विनय यादव ने कहा, पति-पत्नी के विवाद का मामला है और लंबे समय से तलाक का केस चल रहा है. पूरे घटनाक्रम की जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.''

गुंडाई करने वालों का निकला जुलूस, बजरंग दल ने की थी मांग

शिवपुरी के एक अन्य मामले में बजरंग दल ने जारदार प्रदर्श किया. कोलारस नगर में रविवार रात दो पक्षों के बीच हुए खूनी संघर्ष के बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस थाने के सामने चक्काजाम कर प्रदर्शन किया. संगठन की मांग थी कि समाज में शांति भंग करने वाले आरोपियों का सार्वजनिक रूप से जुलूस निकाला जाए।

कोलारस में गुंडाई करने वालों का निकला जुलूस (Etv Bharat)

घटना की जानकारी देते हुए'' विवाद की शुरुआत मामूली लेनदेन से हुई थी. खटीक मोहल्ला निवासी कुनाल धानुक ने एक दुकान पर अंडे खरीदने के लिए पांच सौ रुपये का नोट दिया था. आरोप है कि दुकानदार ने केवल 30 रु वापस देने की बात कही और बाकी पैसे लौटाने से इंकार कर दिया. जब कुनाल ने विरोध किया, तो दुकानदार ने गाली-गलौज शुरू कर दी और अपने अन्य साथियों को बुलाकर कुनाल पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया.

इसके बाद पुलिस ने आबिद खान, सोहिल खान, मोईन खान, समीर खान आदि चारों आरोपियों का सार्वजनिक जुलूस निकाला, जिसके बाद उन्हें एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया. विभाग संयोजक उपेंद्र यादव ने कहा, '' हमारी स्पष्ट मांग थी कि गुंडागर्दी करने वालों में कानून का खौफ होना चाहिए. आरोपियों ने सरेआम मारपीट की थी, इसलिए उनका जुलूस निकालना आवश्यक था.''

शिवपुरी से डीजल चोर गिरोह गिरफ्तार (Etv Bharat)

शिवपुरी से डीजल चोर गिरोह गिरफ्तार

वहीं एक और मामले में कोलारस पुलिस ने डीजल चोर गिरोह को पकड़ा है. पिछले कुछ समय से लगातार वाहनों से डीजल चोरी होने की सूचना मिल रही थीं. इसी क्रम में रविवार-सोमवार की दरम्यानी रात एक वर्कशाप में खड़े ट्रक से दो सौ लीटर डीजल चोरी करने के बाद चोर गिरोह का एक सदस्य पुलिस के हत्थे चढ़ गया. गिरोह के कुछ सदस्य भागने में सफल हो गए। पुलिस ने आराेपित को कार सहित गिरफ्तार कर लिया.