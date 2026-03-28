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बवानीखेड़ा में फिल्मी अंदाज़ में रंगदारी, पर्ची फेंक गैस एजेंसी संचालक से मांगे 5 लाख रुपए, मचा हड़कंप

बवानीखेड़ा में गैस एजेंसी संचालक से पर्ची फेंककर 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई.फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है.

Bawani Khera gas agency threat
बवानीखेड़ा फिल्मी अंदाज़ में रंगदारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 28, 2026 at 5:10 PM IST

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भिवानी: जिले के बवानीखेड़ा कस्बे में अपराध का एक अनोखा और चौंकाने वाला मामला सामने आया है. यहां एक गैस एजेंसी संचालक से फिल्मी स्टाइल में 5 लाख रुपये की रंगदारी मांगी गई. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और व्यापारी वर्ग खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है. अपराधी ने बेहद अलग तरीके से धमकी देते हुए पत्थर में पर्ची लपेटकर घर के अंदर फेंकी.

पत्थर के साथ आई धमकी भरी पर्ची: पीड़ित गैस एजेंसी संचालक की मानें तो गैस एजेंसी संचालक उस समय हैरान रह गए जब उनके घर के आंगन में अचानक एक पत्थर आकर गिरा. जब उन्होंने पास जाकर देखा तो उस पत्थर पर एक पर्ची लिपटी हुई थी. पर्ची में साफ तौर पर 5 लाख रुपये की मांग की गई थी. साथ ही पैसे न देने पर गैस एजेंसी बंद करवाने और झूठे मामलों में फंसाने की धमकी भी दी गई थी.

सीसीटीवी में कैद हुआ संदिग्ध युवक: घटना के बाद पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की. फुटेज में एक संदिग्ध युवक दिखाई दिया, जिसने अपने चेहरे को सफेद चादर से ढक रखा था. वही युवक पत्थर फेंकते हुए नजर आया और तुरंत मौके से फरार हो गया. पुलिस अब उसकी पहचान करने और उसके भागने के रास्ते का पता लगाने में जुटी हुई है.

पर्ची फेंक गैस एजेंसी संचालक से मांगे 5 लाख रुपए (ETV Bharat)

पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की: इस मामले में एसआई सुरेश कुमार ने बताया कि, "गैस एजेंसी संचालक की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है. विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है और सीसीटीवी फुटेज की गहन जांच की जा रही है. जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा. "

डर का माहौल: पीड़ित गैस एजेंसी संचालक बाला बंसल ने बताया कि, "इस तरह की धमकी से हम बेहद परेशान हैं. हमें और हमारे परिवार को खतरा महसूस हो रहा है. प्रशासन से सुरक्षा की मांग करते हैं." वहीं, इस घटना के बाद स्थानीय व्यापारियों में भी भय का माहौल बन गया है.

सुरक्षा बढ़ाने की उठी मांग: घटना के बाद व्यापारियों ने पुलिस प्रशासन से गश्त बढ़ाने और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है. उनका कहना है कि, "यदि जल्द आरोपी नहीं पकड़ा गया, तो इस तरह की घटनाएं बढ़ सकती हैं."

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