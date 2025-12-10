फिल्मकार विक्रम भट्ट की गिरफ्तारी मामला: हाईकोर्ट ने जताई नाराजगी, आईजी, एसपी व आईओ तलब

ETV Bharat / state

जोधपुर: राजस्थान हाईकोर्ट की जोधपुर बेंच ने उदयपुर में फिल्मकार विक्रम भट्ट से जुड़े 30 करोड़ रुपए के धोखाधड़ी मामले में पुलिस की जल्दबाजी में की गई कार्रवाई पर नाराजगी जताई. जस्टिस समीर जैन की बेंच के समक्ष फिल्म निर्माता विक्रम भट्ट व अन्य की याचिका पर सुनवाई हुई. इसमें विक्रम भट्ट की ओर से अधिवक्ता महेन्द्र गोदारा ने कहा कि प्रतिवादी व वादी के बीच एग्रीमेंट का मामला था, लेकिन पुलिस ने जल्दबाजी की. रविवार को अचानक उदयपुर पुलिस मुंबई जाकर विक्रम भट्ट व उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लाई थी.

अधिवक्ता महेन्द्र गोदारा ने बताया कि कोर्ट ने इस मामले को लेकर कड़ा रूख अपनाया. बेंच ने उदयपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक एवं पुलिस अधीक्षक तथा अनुसंधान अधिकारी को तलब किया. कोर्ट ने हालांकि पुलिस महानिरीक्षक को 15 दिसंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश होने की छूट दी है.

भट्ट के अधिवक्ता ने कहा कि महज एग्रीमेंट का मामला था जबकि उदयपुर पुलिस का रवैया बड़े आपराधिक मामले जैसा रहा है. ऐसे में कोर्ट भी नाराज हुआ और 15 दिसंबर को फिर सुनवाई होगी. यह पूरा मामला उदयपुर के जाने-माने कारोबारी और इंदिरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मालिक डॉ. अजय मुर्डिया की ओर से 17 नवंबर 2025 को सुखेर थाने में दर्ज कराई गई FIR से जुड़ा है. FIR में विक्रम भट्ट सहित कुल आठ लोगों पर 30 करोड़ रुपए की आर्थिक ठगी का आरोप लगाया गया है.

