वृंदावन में फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर ने बांके बिहारी के किये दर्शन, बोले- यहां आकर सुकून मिलता है

मथुरा : फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर बुधवार को वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे. इस दौरान उन्होंने विधि विधान से पूजा अर्चना की. उन्होंने कहा कि मैं बांके बिहारी जी का भक्त हूं. बहुत अच्छा लगा आकर मुझे. कोशिश करता हूं कि हर साल में एक बार यहां पर आकर दर्शन करूं. आज भी मैने दर्शन किये. बहुत अच्छा लगा. यहां पर आकर सुकून मिलता है.

हाई पावर कमेटी बांके बिहारी मंदिर सेवायत शैलेंद्र गोस्वामी ने बताया कि बुधवार को फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर ने बांके बिहारी जी के दर्शन किए. मंदिर की ओर से माला, दुपट्टा और प्रसादी भेंट की गई. दर्शन करने के बाद वह दिल्ली के लिए रवाना हुए.

फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर बुधवार को वृंदावन के प्रसिद्ध बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे. विधि विधान से पूजा-अर्चना के बाद मंदिर के सेवायत ने मधुर भंडारकर को प्रसादी, दुपट्टा और मला भेंट की. उन्होंने कहा कि मेरी आने वाली फिल्म अभी बन रही है और 2026 में रिलीज होगी. लोगों को बहुत पसंद आएगी. जैसा कि मैं पहले भी कई तरह की मूवी बना चुका हूं जो जनता को खूब पसंद आई थी.

उन्होंने कहा कि वृंदावन आकर बहुत अच्छा लगा. मैं साल में एक बार दर्शन करने जरूर आ जाता हूं. आने वाली फिल्म 2026 में रिलीज होगी. मूवी बहुत ही अच्छी है. पसंद आएगी. बांके बिहारी जी की शरण में आया हूं. प्रार्थना की है. मूवी पसंद आए. उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा लगा आकर मुझे. कोशिश करता हूं कि हर साल में एक बार यहां पर आकर दर्शन करूं. आज भी मैने दर्शन किये. बहुत अच्छा लगा. यहां पर आकर सुकून मिलता है.



