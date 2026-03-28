निर्देशक और प्रोड्यूसर करण जौहर ने जैसलमेर में देखी धुरंधर-2, टॉकीज के बाहर फैंस का जमावड़ा
स्वर्णनगरी में फिल्मी माहौल रहा, जब सूर्यगढ़ पैलेस में रियलिटी शो की शूटिंग के लिए आए करण जौहर धुरंधर 2 मूवी देखने रमेश टॉकीज पहुंचे.
Published : March 28, 2026 at 7:49 AM IST
जैसलमेर: स्वर्णनगरी में शुक्रवार को उस समय खास फिल्मी माहौल बन गया, जब मशहूर फिल्म निर्माता-निर्देशक करण जौहर अचानक शहर के रमेश टॉकीज पहुंचे. उन्होंने यहां चर्चित फिल्म ‘धुरंधर 2’ का आनंद लिया. उनकी मौजूदगी की खबर मिलते ही टॉकीज के बाहर प्रशंसकों की भीड़ उमड़ पड़ी. पूरे परिसर में उत्साह एवं हलचल तेज हो गई.
क्रू मेंबर्स के साथ देखी फिल्म, आम को नो एंट्री: रमेश टॉकीज के संचालक दीपक कल्ला ने बताया कि शुक्रवार शाम 4 से रात 9 बजे तक के शो के दौरान करण जौहर और उनकी पूरी टीम ने एक साथ फिल्म ‘धुरंधर 2’ देखी. यह पूरी तरह प्राइवेट स्क्रीनिंग थी. केवल उनकी यूनिट और चुनिंदा लोग मौजूद थे.शो का बड़ा हिस्सा पहले से बुक किया गया था. इस दौरान आम नागरिकों के लिए सिनेमाघर में प्रवेश बंद (नो एंट्री) रखा गया.
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टॉकीज के बाहर फैंस की भीड़: सिनेमाघर में भले आम दर्शकों के लिए प्रवेश नहीं था, लेकिन जैसे ही करण जौहर के आने की सूचना फैली, बड़ी संख्या में फैंस रमेश टॉकीज के बाहर जुट गए. प्रशंसक अपने पसंदीदा निर्देशक की एक झलक पाने को घंटों इंतजार करते रहे. कई प्रशंसकों को बाहर ही करण जौहर के साथ फोटो खिंचवाने का मौका मिला. इस दौरान करण जौहर ब्लैक ड्रेस और ब्लैक-एंड-व्हाइट टोपी में नजर आए.सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें तेजी से वायरल हुईं.
व्यवस्था सराही: फिल्म खत्म होने के बाद करण जौहर काफी खुश नजर आए. उन्होंने रमेश टॉकीज की व्यवस्था सराही. उन्होंने टॉकीज स्टाफ और संचालक परिवार के साथ तस्वीरें भी खिंचवाईं. कुछ दिन पहले करण जौहर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर बताया था कि वे दूरदराज इलाके में शूटिंग के चलते फिल्म नहीं देख पा रहे हैं.‘धुरंधर 2’ देखने का FOMO महसूस कर रहे हैं. उन्होंने फिल्म को मिल रहे जबरदस्त समर्थन की भी सराहना की थी.
सूर्यगढ़ पैलेस में शूटिंग : करण जौहर इन दिनों जैसलमेर में रियलिटी शो ‘द ट्रेटर्स 2’ की शूटिंग कर रहे हैं. इस शो में अभिनेत्री मल्लिका शेरावत के शामिल होने की चर्चा है. शो की शूटिंग जैसलमेर के आलीशान होटल सूर्यगढ़ पैलेस में हो रही है.
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