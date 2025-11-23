ETV Bharat / state

सिर्फ बंदूक से नहीं होगा नक्सलवाद का अंत, विकास के साथ संवाद से निकलेगा समाधान: अविनाश प्रसाद

माटी फिल्म के डायरेक्टर अविनाश प्रसाद का बयान, बस्तर में अब भी नहीं हुआ वास्तविक विकास

Avinash Prasad on solution to Naxalism
बस्तर में नक्सलवाद पर अविनाश प्रसाद से खास बातचीत (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 23, 2025 at 9:04 PM IST

रायपुर: बस्तर, नक्सलवाद और 31 मार्च 2026 की डेडलाइन इन तीन विषयों पर पूरे देश की नजरें टिकी हैं. इस बीच माटी फिल्म के डायरेक्टर और लंबे समय से बस्तर में रिपोर्टिंग कर चुके वरिष्ठ पत्रकार अविनाश प्रसाद ने बस्तर को लेकर ईटीवी भारत से खास बातचीत की है. उन्होंने कहा कि बस्तर केवल संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि विश्वास, बदलाव और पुनर्निर्माण की भी कहानी है.

सवाल: आज के पहले बस्तर कैसा था?

जवाब:बस्तर को अगर प्रकृति की नज़र से देखें, तो वह वैसा ही है जैसा कोई व्यक्ति सपने में ‘स्वर्ग’ की कल्पना करता है. घने जंगल, पहाड़, नदियां, झरने, अछूती संस्कृति यह सब बस्तर में है. पहले बस्तर का स्वरूप प्राकृतिक सुंदरता का चरम था. शांत, सौम्य और भरपूर संसाधनों से युक्त बस्तर किसी भी मायने में धरती का स्वर्ग ही था.

नक्सलवाद और बस्तर पर फिल्मकार अविनाश प्रसाद से चर्चा (ETV BHARAT)

सवाल: नक्सलवाद की ऊंचाई पर बस्तर कैसा रहा? लोग बस्तर से दूर क्यों हो गए?

जवाब:आजादी के पहले राजाओं की व्यवस्था और बाद में गणतंत्र की व्यवस्था में बस्तर कहीं ना कहीं उपेक्षित रहा. देश जितनी रफ्तार से आगे बढ़ा, बस्तर उतना नहीं बढ़ पाया. दशकों तक बस्तर को सिर्फ वोट बैंक और खनिज-वन उत्पाद के केंद्र के रूप में देखा गया. सिस्टम की यह उपेक्षा एक खालीपन बन गई जिसका फायदा माओवादी विचारधारा ने उठाया. अशिक्षा, अलगाव और सरकारी योजनाओं की पहुंच ना होने के कारण लोगों को झूठे भय और गलत विचारधारा से प्रभावित किया गया. चार दशक तक भय, बंदूक, धमकियों और असुरक्षा के कारण बस्तर स्वर्ग से संघर्षभूमि बन गया.

Avinash Prasad On Naxalism
नक्सलवाद पर फिल्मकार अविनाश प्रसाद की राय (ETV BHARAT)

सवाल: बस्तर में विकास हुआ है या यह केवल दावा है?

जवाब: बस्तर संभाग क्षेत्रफल में केरल से बड़ा है. इतनी बड़ी आबादी और भौगोलिक चुनौती वाले इलाके का एक साथ आकलन ठीक नहीं होगा. कुछ हिस्से विशेषकर जिला मुख्यालय, बड़े गांव, सड़क किनारे बसे इलाके आज तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन बड़ा हिस्सा ऐसा भी है, जहां आज भी बीमारियों से मौत, स्कूल तक ना पहुंचना, सड़क-बिजली-पानी की कमी जैसी समस्याएं हावी हैं. बस्तर का एक हिस्सा चमक रहा है और एक हिस्सा अभी भी उम्मीद की राह में है.

सवाल: उन इलाकों में जहां नक्सली अभी भी सक्रिय हैं, समाधान क्या है?

जवाब:हमें यह समझना होगा कि जिन्हें हम नक्सली कहते हैं, उनमें बड़ी संख्या बस्तर के अपने आदिवासी युवाओं की है.विचारधारा की वजह से वे रास्ता भटक गए, लेकिन वे हमारे ही समाज के हिस्से हैं. इसलिए केवल बंदूक से समाधान संभव नहीं. विकास, संवाद और लोकतंत्र पर विश्वास ही स्थायी समाधान है. सरकार को बंदूक और विकास दोनों रास्तों पर चलना होगा, लेकिन भरोसा कायम करना सबसे अहम है.

How To Solve Naxalism?
नक्सलवाद का समाधान कैसे हो (ETV BHARAT)

सवाल: पुराने नक्सलियों और वर्तमान आत्मसमर्पित नक्सलियों में क्या अंतर दिखा?

जवाब:बस्तर की लड़ाई दो विकल्पों के बीच फंसी है. बंदूक या किताब पहले नक्सली पूर्णतः सशस्त्र विचारधारा में बंधे हुए थे ,लेकिन आज आत्मसमर्पित नक्सलियों में बदलाव की इच्छा है।.वे समझ रहे हैं कि शिक्षा, रोजगार और लोकतंत्र ही स्थायी रास्ते हैं.उनकी आंखों में अब भय कम और भविष्य की उम्मीद ज्यादा नजर आती है.

सवाल: क्या समाज आत्मसमर्पित नक्सलियों को स्वीकार कर रहा है?

जवाब:पहले समाज उन्हें अपराधी के रूप में देखता था, लेकिन अब मानसिकता बदली है.लोग मान रहे हैं कि वे बस्तर के ही बेटे-बेटियां हैं जो गलत दिशा में चले गए थे. उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा लक्ष्मण और कोसी नामक नक्सली जोड़े की शादी में डेढ़ से दो लाख लोग शामिल हुए थे. यह खास व्यक्ति की शादी में भी नहीं होता.इससे पता चलता है कि समाज अब उन्हें दिल से अपना रहा है.हालांकि पुलिस बल को भी और संवेदनशील होने की जरूरत है, क्योंकि उनमें दर्द रहता है कि यही लोग कभी उनके अपने साथियों को शहीद कर चुके हैं.

सवाल: आपने अपनी फिल्म माटी में आत्मसमर्पित नक्सलियों को शामिल किया, अनुभव कैसा रहा?

जवाब:अविश्वसनीय अनुभव रहा. सुकमा जैसे सबसे नक्सल प्रभावित इलाके के आत्मसमर्पित कैडरों ने फिल्म में सीधे कलाकार की भूमिका निभाई. वे झिझकते हुए आए, लेकिन बाद में शूटिंग के कई हिस्सों को खुद डायरेक्ट करने लगे. ऐम्बुश, मूवमेंट, जंगल की रणनीतियां, जो वे असल जीवन में करते थे उन्होंने कैमरे पर उसे सटीक रूप में उतारा. 8 लाख तक के इनामी नक्सली तक इसमें शामिल हुए. यह फिल्म असलियत के सबसे करीब इसलिए पहुंची क्योंकि उसकी रीढ़ खुद आत्मसमर्पित नक्सली बने.

सवाल: क्या 31 मार्च 2026 की तारीख तक नक्सलवाद खत्म हो जाएगा?

जवाब:जनता को किसी एक तारीख से उम्मीद नहीं बांधनी चाहिए. नक्सलवाद एक विचारधारा है जिसे दिमाग से निकालना आसान नहीं. हाँ, सशस्त्र नक्सलवाद बस्तर के कई हिस्सों में तेजी से कमजोर पड़ा है,लेकिन अबूझमाड़ और सीमावर्ती इलाके अभी भी जटिल हैं. सरकार का दावा है कि 2026 तक सशस्त्र नक्सलवाद खत्म हो जाएगा,पर असली जीत तब होगी जब लोगों के दिल में भरोसा आएगा, गांवों में विकास पहुंचेगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा.

How will we win over Naxalism
नक्सलवाद पर कैसे होगी जीत (ETV BHARAT)

सवाल: नक्सलवाद खत्म होने के बाद बस्तर कैसा दिखेगा?

जवाब:नक्सलवाद खत्म होना केवल पहला कदम है. बस्तर में अब सबसे बड़ा डर है, कॉरपोरेट कब्जा, पूंजीवाद का दबाव, जल-जंगल-जमीन छिन जाने की आशंका।.आदिवासी समुदाय के मन में यह भय गहरा है कि कहीं विकास के नाम पर दूसरा अत्याचार शुरू न हो जाए. मेरा मानना है कि बस्तर की प्रकृति, वहां का आदिम समाज, जंगल, गुफाएं, पर्यटन और संस्कृति, इन्हें नुकसान पहुंचाए बिना, इन्हीं को उद्योग का स्वरूप देकर विकास की नई राह बनाई जानी चाहिए. बस्तर का विकास बस्तर की पहचान बचाकर ही होना चाहिए.

BASTAR AND NAXALISM
माटी फिल्म के डायरेक्टर
बस्तर में नक्सलवाद
बस्तर में एंटी नक्सल ऑपरेशन
FILMMAKER AVINASH PRASAD

