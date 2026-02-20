फिल्म यादव जी की लव स्टोरी; अखिलेश बोले- ये भाजपा की लव स्टोरी है
कहा-भाजपा ब्राह्मण समाज को अपमानित करने के लिए फिल्म बना रही है.
रायबरेली: समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने फिर एक बार भाजपा पर हमला बोला है. माघ मेले में बटुकों के अपमान का मुद्दा उठाते हुए कहा कि डिप्टी सीएम बृजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य ने इस घटना को अपमानजनक कहा था. यह भी कहा था कि जिसने यह किया है, उसको पाप लगेगा, तो मैं पूछना चाहता हूं कि दोनों डिप्टी सीएम उन अधिकारियों को सजा क्यों नहीं दिलवा रहे हैं, हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी के साथ भाजपा का व्यवहार ऐसा ही रहा है.
इस दौरान जब उनसे फ़िल्म यादव जी की लव स्टोरी पर सवाल किया गया, तो उन्होंने कहा कि यह भारतीय जनता पार्टी की लव स्टोरी है. याद कीजिए पहले ब्राह्मण समाज को अपमानित करने के लिए जो फिल्म बनाई थी, उसका हम नाम तक नहीं ले सकते, जो समाज ईमानदार है उसको भाजपा सरकार में क्या कुछ नहीं कहा जा रहा है. अब यादव जी की लव स्टोरी पेश कर दी गई है.
उन्होंने कहा कि अब मुख्यमंत्री जापान जा रहे हैं. उनके किसी चापलूस को जापान जाना था. उसने कह दिया की वनस्पति वहां बहुत अच्छी मिलती है. अब वनस्पति के चक्कर में वे जापान घूमने जा रहे हैं.
समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव का आज फतेहपुर और कौशांबी के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होना था. वह रायबरेली के बछरावां होते हुए फतेहपुर निकले थे. रास्ते में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया. इस दौरान उन्होंने कई पत्रकारों के सवालों का भी जवाब दिया.
