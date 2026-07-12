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गांधीनगर में फिल्मी स्टाइल लूट का 24 घंटे में खुलासा, 16.50 लाख की वारदात में एक आरोपी गिरफ्तार

पुलिस अब फरार दो अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है.

एक आरोपी गिरफ्तार
एक आरोपी गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 12, 2026 at 7:59 PM IST

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नई दिल्ली: शाहदरा जिले के गांधी नगर में दिनदहाड़े पिस्तौल के बल पर 16.50 लाख रुपये की लूट की सनसनीखेज वारदात का दिल्ली पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर 2.50 लाख रुपये, वारदात में इस्तेमाल स्कूटर और लूट की रकम से खरीदी गई नई यामाहा आर-15 बाइक बरामद की है. पुलिस अब फरार दो अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है.

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सिकंदर सिंह नें बताया कि,
10 जुलाई को एस.डी. एंटरप्राइजेज का कलेक्शन एग्जीक्यूटिव अलग-अलग व्यापारियों से करीब 16.50 लाख रुपये लेकर गांधी नगर स्थित कार्यालय पहुंचा था.जैसे ही वह स्कूटर से कैश बैग उतारने लगा, तभी स्कूटर सवार दो बदमाश वहां पहुंचे. एक ने हेलमेट और दूसरे ने चेहरा ढक रखा था. दोनों ने पिस्तौल तानकर कर्मचारी से नकदी, आधार कार्ड और बैंक पासबुक से भरा बैग लूट लिया और फरार हो गए.पूरी वारदात आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई थी.

मामले की गंभीरता को देखते हुए गांधी नगर थाना पुलिस ने विशेष टीम गठित कर सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों की जांच शुरू की. जांच के दौरान पता चला कि बदमाशों ने पहचान छिपाने के लिए स्कूटर की पिछली नंबर प्लेट हटा दी थी, लेकिन दूसरे कैमरे में सामने का नंबर रिकॉर्ड हो गया. इसी सुराग के आधार पर पुलिस स्कूटर के मालिक से होते हुए उसके नए खरीदार तक पहुंच गई.

खुसाले की जानकारी देते पुलिस अधिकारी (ETV Bharat)
तकनीकी निगरानी और स्थानीय सूचना के आधार पर पुलिस ने अलफैद (22) को जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के पास एमसीडी पार्किंग से गिरफ्तार कर लिया.पूछताछ में उसने खुलासा किया कि वारदात का मास्टरमाइंड आशु था, जिसने पहले से कलेक्शन एग्जीक्यूटिव की रेकी की थी. उसी ने हथियार उपलब्ध कराए और मोबाइल फोन के जरिए लगातार बदमाशों को निर्देश देता रहा. लूट के बाद तीनों लक्ष्मी नगर के एक होटल में मिले, जहां रकम का बंटवारा किया गया.

अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सिकंदर सिंह का कहना हैं कि वैज्ञानिक तरीके से की गई जांच, सीसीटीवी विश्लेषण और तकनीकी निगरानी की मदद से पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मामले का खुलासा कर दिया। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और शेष रकम की बरामदगी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.


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