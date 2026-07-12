गांधीनगर में फिल्मी स्टाइल लूट का 24 घंटे में खुलासा, 16.50 लाख की वारदात में एक आरोपी गिरफ्तार
पुलिस अब फरार दो अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है.
Published : July 12, 2026 at 7:59 PM IST
नई दिल्ली: शाहदरा जिले के गांधी नगर में दिनदहाड़े पिस्तौल के बल पर 16.50 लाख रुपये की लूट की सनसनीखेज वारदात का दिल्ली पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया. पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर 2.50 लाख रुपये, वारदात में इस्तेमाल स्कूटर और लूट की रकम से खरीदी गई नई यामाहा आर-15 बाइक बरामद की है. पुलिस अब फरार दो अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है.
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सिकंदर सिंह नें बताया कि,
10 जुलाई को एस.डी. एंटरप्राइजेज का कलेक्शन एग्जीक्यूटिव अलग-अलग व्यापारियों से करीब 16.50 लाख रुपये लेकर गांधी नगर स्थित कार्यालय पहुंचा था.जैसे ही वह स्कूटर से कैश बैग उतारने लगा, तभी स्कूटर सवार दो बदमाश वहां पहुंचे. एक ने हेलमेट और दूसरे ने चेहरा ढक रखा था. दोनों ने पिस्तौल तानकर कर्मचारी से नकदी, आधार कार्ड और बैंक पासबुक से भरा बैग लूट लिया और फरार हो गए.पूरी वारदात आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई थी.
मामले की गंभीरता को देखते हुए गांधी नगर थाना पुलिस ने विशेष टीम गठित कर सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों की जांच शुरू की. जांच के दौरान पता चला कि बदमाशों ने पहचान छिपाने के लिए स्कूटर की पिछली नंबर प्लेट हटा दी थी, लेकिन दूसरे कैमरे में सामने का नंबर रिकॉर्ड हो गया. इसी सुराग के आधार पर पुलिस स्कूटर के मालिक से होते हुए उसके नए खरीदार तक पहुंच गई.
अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त सिकंदर सिंह का कहना हैं कि वैज्ञानिक तरीके से की गई जांच, सीसीटीवी विश्लेषण और तकनीकी निगरानी की मदद से पुलिस ने 24 घंटे के भीतर मामले का खुलासा कर दिया। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और शेष रकम की बरामदगी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.
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