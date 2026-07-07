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दुर्ग में फिल्मी स्टाइल में लूटपाट, जबरन पेटीएम से पैसे कराए ट्रांसफर, स्कूटी भी लूटी

दुर्ग: देर रात शहर में घूमना कितना भारी पड़ता है, ये बालोद के दो युवकों को तब पता चला जब बदमाशों के गिरोह ने उनको सुपेला थाना इलाके में दबोच लिया. बदमाशों के गिरोह ने दोनों युवकों से न सिर्फ स्कूटी लूटी बल्कि उनके पैसे भी अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए. दोनों पीड़ित युवक बालोद के रहने वाले हैं. पीड़ितों की मानें तो उनको करीब पांच घंटे तक बदमाशों ने बंधक बनाए रखा और अपने साथ अलग-अलग इलाकों में घुमाते भी रहे. पीड़ितों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि उनके पेटीएम से भी बदमाशों ने जबरन 18 हजार से ज्यादा की राशि भी ट्रांसफर करा ली.

दुर्ग में फिल्मी स्टाइल में लूटपाट

सीएसपी सत्यप्रकाश तिवारी ने बताया कि बालोद जिले के डौंडी थाना क्षेत्र की शिक्षक कॉलोनी निवासी एक युवक 2 जुलाई की रात अपने रिश्तेदार दिव्य बांदे के साथ दुर्ग-भिलाई घूमने आया था. दोनों एक बाइक और सफेद एक्टिवा स्कूटी से आए थे. तड़के करीब साढ़े चार बजे गदा चौक के पास उनकी स्कूटी खराब हो गई. इसी दौरान वहां मौजूद दो युवकों ने स्कूटी खरीदने की इच्छा जताई. जब कागजात मांगे गए और वे नहीं दिखा सके तो आरोपियों ने स्कूटी को चोरी की बताकर अपने चार अन्य साथियों को बुला लिया. इसके बाद सभी आरोपियों ने दोनों युवकों को जबरन अपने साथ ले जाकर सेक्टर-6 स्थित साईं मंदिर के पास मारपीट की.