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देवरहा बाबा के जीवन और आध्यात्मिक विरासत पर बनेगी फिल्म 'रुद्रयोगी', 2027 के सावन में रिलीज की योजना

डॉ. विक्रम मिश्रा, लेखक व निर्माता ( ETV Bharat )

दरभंगा: बिहार के प्रसिद्ध लेखक और आध्यात्मिक चिंतक डॉ. विक्रम मिश्रा ने पूज्य देवरहा बाबा के जीवन और उनकी आध्यात्मिक विरासत को बड़े पर्दे पर लाने की घोषणा की है. उनकी बेस्टसेलर किताब 'महादेव अंश' पर आधारित फिल्म 'रुद्रयोगी' के जरिए देश-दुनिया में श्रद्धा और आस्था के केंद्र रहे देवरहा बाबा के जीवन से जुड़े प्रसंगों को सिनेमाई रूप दिया जाएगा.

2027 के सावन में रिलीज का लक्ष्य