काशी पहुंचे फ़िल्म 'तेरे इश्क़ में' के स्टारकास्ट; गंगा आरती में हुए शामिल, कीर्ति सेनन बोलीं- महादेव की कृपा बनी रहे

वाराणसी के सिगरा स्थित एक मॉल के ऑडी में फिल्म के ट्रेलर को लांच किया गया.

गंगा आरती में शामिल हुए अभिनेता धनुष और अभिनेत्री कीर्ति सेनन
गंगा आरती में शामिल हुए अभिनेता धनुष और अभिनेत्री कीर्ति सेनन (Photo credit: गंगा सेवा निधि)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 26, 2025 at 9:41 PM IST

वाराणसी : फिल्म 'तेरे इश्क में' की स्टारकास्ट आज वाराणसी पहुंची. फ़िल्म के प्रमोशन के दौरान अभिनेता धनुष और अभिनेत्री कीर्ति सेनन मौजूद रहे. वाराणसी के सिगरा स्थित एक मॉल के ऑडी में फिल्म के ट्रेलर को लांच किया गया. प्रमोशन के बाद अभिनेता धनुष और कीर्ति सेनन गंगा आरती और बाबा विश्वनाथ के भी दर्शन किये. इस दौरान कीर्ति सेनन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि, महादेव की कृपा बनी रहे.


कीर्ति सेनन ने मीडिया से की बातचीत (Video credit: ETV Bharat)

बता दें कि, फिल्म 'तेरे इश्क़ में' कई ऐसे सीन हैं जो वाराणसी में भी फिल्माए गए हैं. ऐसे में रिलीज से पहले धनुष और कीर्ति सेनन समेत फिल्म के डायरेक्टर वाराणसी पहुंचे हैं. इस दौरान कीर्ति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि, इस शहर में वह पहले भी आई हैं. उन्होंने कहा कि कहते हैं कि बनारस आकर लोग निडर हो जाते हैं, मुझे भी यहां एक अलग कॉन्फिडेंस महसूस होता है. बनारस आकर बहुत खुशी महसूस हो रही है. इस दौरान अभिनेता धनुष ने कहा कि यह शहर बहुत स्पेशल है. हमे यकीन है कि फ़िल्म आपको अच्छी लगेगी.

दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि की ओर से होने वाली विश्व प्रसिद्ध मां गंगा की दैनिक आरती में अभिनेत्री कृति सैनन, अभिनेता धनुष और फिल्म निर्देशक आनंद एल राय शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने वैदिक रीति से पूजन किया और अपनी आने वाली फिल्म के लिए मां गंगा से प्रार्थना की. गंगा सेवा निधि की ओर से अंग वस्त्र, मोमेंटो से स्वागत किया गया. इस दौरान गंगा सेवा निधि अध्यक्ष सुशांत मिश्रा, कोषाध्यक्ष आशीष तिवारी, सचिव हनुमान यादव समेत बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे.

