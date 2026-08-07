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डकैत रामबाबू गड़रिया पर बनाएंगे फिल्म, फिल्ममेकर ने प्रोडक्शन कंपनी के मालिक को लगाया 13 लाख का चूना

ग्वालियर में डकैत रामबाबू गडरिया के ऊपर फ़िल्म बनाने का झाँसा देकर फ़िल्म प्रोडक्शन कंपनी के मालिक से ठगी, झांसी रोड थाने में मामला दर्ज. संवाददाता पीयूष श्रीवास्तव की रिपोर्ट.

Film production company owner duped
फ़िल्म प्रोडक्शन कंपनी के मालिक से 13 लाख की ठगी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 7, 2026 at 5:54 PM IST

4 Min Read
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ग्वालियर: फ़िल्म इंडस्ट्री से जुड़े ग्वालियर के एक व्यक्ति को मुंबई के एक ठग गिरोह ने डकैत रामबाबू गडरिया के ऊपर फ़िल्म बनाने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी का शिकार बना लिया. फरियादी को दो वर्षों तक फ़िल्म बनाने का झांसा देकर उससे रुपये ऐंठे गए. ठगी का अहसास होने पर पीड़ित ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है.

डकैत रामबाबू गडरिया भले ही सालों पहले एनकाउंटर में मारा गया हो लेकिन आज भी वह चर्चा का विषय बन जाता है. ताजा मामला ग्वालियर से निकल कर सामने आया है. जहां ग्वालियर की एक फ़िल्म प्रोडक्शन कंपनी के मालिक ओमप्रकाश कुकरेजा को मुंबई के एक गिरोह ने रामबाबू गडरिया के ऊपर फ़िल्म निर्माण के नाम पर करीब 13 लाख रुपये का चूना लगा दिया.

सीएसपी हेडक्वार्टर रोबिन जैन (ETV Bharat)

फ़िल्म निर्माण में पैसा लगाने का ऑफर दे रहा था आरोपी

पीड़ित ओमप्रकाश कुकरेजा ने पुलिस को बताया कि उनकी कंपनी फ़िल्म निर्माण का काम करती है. अपने काम की वजह से उनकी पहचान भोजपुरी फ़िल्म बनाने वाले मुरली लालवानी से हो गई. 2020 में ग्वालियर आए मुरली लालवानी ने उन्हें एक फ़िल्म निर्माण और उससे होने वाले प्रॉफिट का प्रलोभन देकर उसमें पैसा लगाने के लिए कहा. लेकिन उन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया. इसके बाद भी आरोपी ने उनसे कई बार फ़िल्म निर्माण की बात दोहराई.

रामबाबू गडरिया के नाम पर फ़िल्म का दिया झांसा

फरियादी के मुताबिक, मुरली लालवानी ने मई 2023 में एक बार फिर फ़िल्म बनाने की बात रखी जो डकैत रामबाबू गडरिया के नाम पर होने वाली थी. फ़िल्म का नाम राम बाबू श्यामबाबू बताया. जब फ़रियादी ओमप्रकाश कुकरेजा ने उससे फ़िल्म कास्ट, सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर और अन्य जानकारी माँगी तो आरोपी लालवानी ने उन्हें उनके नाम बताए. पहले से पहचान होने के चलते वह उनकी बातों में आ गया और फ़िल्म में पैसा लगाने पर सहमति दे दी.

इसके बाद उन्होंने कांट्रैक्ट बनवाने की बात रखी तो वह ग्वालियर से फरियादी से स्टाम्प और उसकी कंपनी का लेटर हेड यह कहकर मुंबई चला गया कि फ़िल्म से जुड़े एक्टर्स और अन्य लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा कर भेज देगा.

तीन महीने में ट्रांसफ़र कराए 12.9 लाख रुपये

आरोपी ने ओमप्रकाश कुकरेजा से 16 अगस्त 2023 से 18 अक्टूबर 2026 तक करीब 12 लाख 90 हज़ार रुपये अलग-अलग बैंक खातों में ट्रांसफर कराए. कुछ समय बाद उसने शूटिंग की जानकारी देते हुए बताया कि लखनऊ में शूटिंग शुरू हो रही है. शूटिंग के बाद लखनऊ से लौट कर मुंबई जाने से पहले वह ग्वालियर आएगा और कॉन्ट्रैक्ट पेपर दे देगा. लेकिन ऐसा नहीं हुआ जब भी फ़रियादी ने उससे संपर्क किया तो आरोपी मुरली लालवानी टालमटोल करने लगा.

आख़िर में परेशान होकर फरियादी ने मुरली लालवानी के बारे में मुंबई के अन्य फ़िल्म निर्माण से जुड़े लोगों से पतासाजी की तो पता चला कि आरोपी अपना गैंग बनाकर इसी तरह लोगों से ठगी करता है. अपने साथ ठगी का अहसास होने पर ओमप्रकाश कुकरेजा ने ग्वालियर के झांसी रोड थाने में आरोपी मुरली लालवानी और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है.

पुलिस मामले की जाँच में जुटी

मामले की जानकारी देते हुए सीएसपी हेडक्वार्टर रोबिन जैन ने बताया, "पुलिस ने फ़रियादी की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली है साथ ही मामले में जाँच की जा रही है जाँच के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी."

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