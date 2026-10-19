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सोनीपत में फिल्म निर्माता अमित जानी की गाड़ी के पीछे लगी सफेद कार, हथियार दिखाने का आरोप, पुलिस को दी शिकायत

सोनीपत में फिल्म निर्माता अमित जानी की गाड़ी के पीछे लगी सफेद कार ( ETV Bharat )

सोनीपत: मुंबई में बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़ी फायरिंग की घटना के बीच अब सोनीपत में फिल्म निर्माता अमित जानी ने भी अपनी गाड़ी का पीछा किए जाने और हमले की आशंका जताई है. अमित जानी का आरोप है कि वैष्णो देवी से दर्शन कर लौटते समय नेशनल हाईवे-352ए पर देवडू गांव के सामने सफेद कार सवार अज्ञात लोगों ने उनका पीछा किया और हथियार दिखाकर उनकी गाड़ी रुकवाने की कोशिश की.

हथियार दिखाकर रोकने का आरोप: अमित जानी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि, "घटना रात करीब 9 बजे हुई. मैं वैष्णो देवी से दर्शन कर वापस लौट रहा था, तभी देवडू गांव के सामने एक सफेद कार में सवार लोगों ने मेरी गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया. कार सवार लोगों ने हथियार दिखाकर मुझे रोकने की कोशिश की."