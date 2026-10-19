सोनीपत में फिल्म निर्माता अमित जानी की गाड़ी के पीछे लगी सफेद कार, हथियार दिखाने का आरोप, पुलिस को दी शिकायत
सोनीपत में फिल्म निर्माता अमित जानी ने सफेद कार सवार लोगों पर पीछा करने और हथियार दिखाकर रोकने की कोशिश का आरोप लगाया.
Published : October 19, 2026 at 2:08 PM IST
सोनीपत: मुंबई में बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़ी फायरिंग की घटना के बीच अब सोनीपत में फिल्म निर्माता अमित जानी ने भी अपनी गाड़ी का पीछा किए जाने और हमले की आशंका जताई है. अमित जानी का आरोप है कि वैष्णो देवी से दर्शन कर लौटते समय नेशनल हाईवे-352ए पर देवडू गांव के सामने सफेद कार सवार अज्ञात लोगों ने उनका पीछा किया और हथियार दिखाकर उनकी गाड़ी रुकवाने की कोशिश की.
हथियार दिखाकर रोकने का आरोप: अमित जानी ने मीडिया से बातचीत में बताया कि, "घटना रात करीब 9 बजे हुई. मैं वैष्णो देवी से दर्शन कर वापस लौट रहा था, तभी देवडू गांव के सामने एक सफेद कार में सवार लोगों ने मेरी गाड़ी का पीछा करना शुरू कर दिया. कार सवार लोगों ने हथियार दिखाकर मुझे रोकने की कोशिश की."
डायल 112 पर दी सूचना: घटना के बाद अमित जानी ने डायल 112 पर फोन कर पुलिस को सूचना दी. इसके बाद वह सुरक्षा के लिए कुंडली थाने पहुंचे. उन्होंने पहले कुंडली और फिर मुरथल थाना पुलिस को लिखित शिकायत देकर मामले में कार्रवाई की मांग की है.
वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है: दरअसल अमित जानी को भारत सरकार की ओर से पहले से ही वाई श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है. उनके मुताबिक इससे पहले भी उन्हें गैंगस्टर हिमांशु भाऊ, रोहित गोदारा और गोल्डी बराड़ से जुड़े गिरोहों की ओर से धमकियां मिलने की बात सामने आई थी. हालांकि मौजूदा घटना के पीछे कौन लोग थे, इसकी अभी पुष्टि नहीं हुई है.
गाड़ी में मौजूद थे कई लोग: घटना के समय फिल्म निर्देशक भारत सिंह श्रीनेत समेत कई लोग अमित जानी की गाड़ी में मौजूद थे. अमित जानी फिल्म उदयपुर फाइल्स बना चुके हैं, जबकि काला हिरण और कल्कि संभल उनकी आगामी फिल्मों में शामिल हैं. अमित जानी की शिकायत के बाद मुरथल थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है. पुलिस जांच में घटना की परिस्थितियों, गाड़ी का पीछा करने वाले लोगों और लगाए गए आरोपों की पुष्टि की जानी है.
ये भी पढ़ें: टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग का हरियाणा कनेक्शन, तीन में दो आरोपी हरियाणा से, पानीपत के अनिल ने ली है हमले की जिम्मेदारी