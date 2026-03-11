ETV Bharat / state

सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म ‘नुक्कड़ नाटक’, IIT-ISM के छात्रों और धनबाद के कलाकारों से सजी सामाजिक सरोकार की कहानी

रिपोर्टः नरेंद्र निषाद

धनबादः आम तौर पर IIT-ISM में पढ़ने वाले छात्रों को लोग सिर्फ इंजीनियरिंग, लैब और किताबों तक सीमित समझते हैं. लेकिन यहां के छात्रों ने यह साबित कर दिया है कि उनकी प्रतिभा केवल तकनीक तक ही सीमित नहीं है. पढ़ाई के साथ-साथ रचनात्मकता और सामाजिक सरोकार को सामने लाते हुए छात्रों ने एक फिल्म बनाने में भी अहम भूमिका निभाई है. इसी कड़ी में सामाजिक मुद्दों पर आधारित फिल्म 'नुक्कड़ नाटक' अब धनबाद के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है.

फिल्म में सामाजिक सोच की झलक

जमीनी कहानियों और लोगों की भागीदारी से बनी इस फिल्म का निर्देशन तन्मय शेखर ने किया है. उनका भी IIT-ISM से खास संबंध रहा है. वह संस्थान के पूर्व निदेशक प्रो. राजीव शेखर के बेटे हैं. उनकी मां एक शिक्षिका हैं और एक एनजीओ के माध्यम से गांवों और बस्तियों में शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करने का काम करती रही हैं. इसी सामाजिक सोच की झलक फिल्म की कहानी में भी दिखाई देती है.

दर्शक, कलाकार और डायरेक्टर-प्रोड्यूसर के बयान (Etv Bharat)

फिल्म की कहानी भी धनबाद की एक बस्ती से जुड़ी है. कहानी की शुरुआत आईआईटी-आईएसएम के कैंटीन स्टाफ द्वारा कुरकुरे चोरी की एक छोटी सी घटना से होती है. यह स्टाफ धनबाद की बगुला बस्ती धनबाद का रहने वाला होता है. उसकी दुखभरी कहानी सुनकर आईएसएम में पढ़ाई कर रहे दो छात्र-छात्राएं- मौलश्री और शिवांग उसकी मदद करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं.

माता-पिता चाहते हैं कि बच्चे उनकी मदद करें

हालांकि इस मामले में दखल देने के कारण संस्थान का प्रबंधन उन्हें दंडित करता है और सजा के तौर पर शहर के बीचों-बीच स्थित बगुला बस्ती के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की जिम्मेदारी दे देता है. यह काम दोनों छात्रों के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि बस्ती के कई माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय घर चलाने में हाथ बंटाने के लिए काम पर लगाना चाहते हैं. दो वक्त की रोटी जुटाना ही उनके लिए बड़ी चुनौती होती है.

पढ़ाई का महत्व फैलाने का प्रयास

इन्ही कठिन परिस्थितियों के बीच दोनों छात्र, बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की कोशिश करते हैं और धीरे-धीरे बस्ती के लोगों में पढ़ाई के महत्व को लेकर जागरूकता फैलाने का प्रयास करते हैं. फिल्म में मुख्य भूमिका आईआईटी-आईएसएम के छात्र मौलश्री और शिवांग ने निभाई है, जबकि बाल कलाकार के रूप में बगुला बस्ती की निर्मला हजारा नजर आती हैं. इसके अलावा धनबाद के बिपिन कुमार और काका जी भी फिल्म का हिस्सा हैं. अन्य कलाकारों में विनय कुमार और रांची की मोनिता सिन्हा शामिल हैं. इस फिल्म की शूटिंग 2023 में शुरू हुई थी.

