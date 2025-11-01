ETV Bharat / state

बस्तर की खूबसूरती और संघर्ष को दिखाएगी फिल्म माटी, सरेंडर कर चुके नक्सलियों ने भी किया काम

जगदलपुर में छत्तीसगढ़ी फिल्म माटी के रिलीज से पहले कलाकारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली.

film Maati show Bastar beauty
बस्तर की खूबसूरती और संघर्ष को दिखाएगी फिल्म माटी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : November 1, 2025 at 4:41 PM IST

3 Min Read
जगदलपुर : बस्तर के माटी की खुशबू, दर्द, संघर्ष और उम्मीदों पर बनी फिल्म माटी 14 नवंबर को छत्तीसगढ़ के सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. यह फिल्म केवल प्रेमकथा नहीं बल्कि बस्तर की माटी के आत्मा की पुकार है जिसने दशकों तक हिंसा, संघर्ष और आशा के बीच खुद को संभाला है. इस फिल्म के पूरे किरदार बस्तर के ही स्थानीय कलाकार हैं. जिनमें सरेंडर माओवादी, शिक्षक, पत्रकार और स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं नागरिक शामिल हैं. फिल्म की जानकारी निर्देशक और निर्माता ने दी.

बस्तर के कलाकार और टेक्नीशियन ने किया काम : फिल्म निर्देशक अविनाश प्रसाद ने बताया कि चंद्रिका प्रोडक्शन के बैनर के तले छत्तीसगढ़ी फिल्म माटी बनी है. ये पहला अवसर है जब बस्तर के कलाकारों और बस्तर के टेक्नीशियन ने फिल्म बनाई है. यह फिल्म बस्तर के नक्सलवाद की कहानी पर बनाई गई है. 14 नवंबर की छत्तीसगढ़ के सभी प्रमुख सेंटरों में यह रिलीज होगी.

फिल्म माटी के कलाकारों ने ली प्रेस कॉन्फ्रेंस (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
फिल्म में दिखेगा बस्तर की खूबसूरती और संघर्ष (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

इस फिल्म में 30-40 आत्मसमर्पित माओवादियों ने काम किया है. जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई है. DRG के जवानों ने काम किया है. बस्तर के कलाकारों ने काम किया है. बस्तर ऐसा इलाका है जहां पर फिल्म रोजगार का माध्यम नहीं है इसीलिए अलग -अलग पेशे में रहे कलाकारों ने बस्तर माटी के लिए अपना योगदान दिया है. बस्तर में सामाजिक संदेश पर यह फिल्म बनाई गई है- अविनाश प्रसाद, निर्देशक



वहीं निर्माता संपत झा ने बताया कि बस्तर को लेकर एक कल्पना बनी है. बस्तर के विषय में बताया जाता है ये हम सभी दिल्ली के लोगों से सुनते आए हैं. फिल्म में यह पहली कोशिश है कि बस्तर की परिस्थिति और जीवंत कहानी को दिखाएं. साथ ही बस्तर में काफी संवेदनशील मुद्दा माओवाद है जिसे हर कोई अपने तरीके से देखता था. इसे फिल्म के माध्यम से समाज के बीच लाने का काम किया है.

बस्तर की खूबसूरती और संघर्ष को दिखाएगी फिल्म माटी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
बस्तर की खूबसूरती और संघर्ष को दिखाएगी फिल्म माटी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

फिल्म एक सशक्त माध्यम है कि अपनी बातों को अपने लोगों तक पहुंचाया जा सके. इस फिल्म के करीब 1 हजार लोगों ने काम किया है. सभी कलाकार बस्तर से ही हैं. इस फिल्म में बस्तर की खूबसूरत वादियों को भी दिखाने का प्रयास किया गया है. ताकि बस्तर को देश दुनिया तक लाया जा सकें-संपत झा, फिल्म निर्माता



झीरम घटना और ताड़मेटला घटना का जिक्र : आपको बता दें कि इस फिल्म में 25 मई 2013 को बस्तर के झीरम घाटी में हुए अब तक के सबसे बड़े नक्सल हमले का भी जिक्र किया गया है. इस हमले में माओवादियों ने कांग्रेस के काफिले पर हमला किया था. जिसमें कांग्रेस के बड़े नेताओं की मौत हुई थी. इस हमले में माओवादियों ने कांग्रेस की एक पीढ़ी ही समाप्त कर दी थी. वहीं 06 अप्रैल 2010 को दंतेवाड़ा जिले के ताड़मेटला में भी माओवादियों ने सुरक्षाबल के जवानों के ऊपर हमला किया था. इस हमलें में 76 जवान शहीद हो गए थे. वहीं जवानों के करीब 80 हथियारों को भी माओवादियों ने लूटा था.

BASTAR BEAUTY AND STRUGGLE
SURRENDERED NAXALITES ALSO WORKED
माटी
छत्तीसगढ़ी फिल्म
FILM MAATI SHOW BASTAR BEAUTY

