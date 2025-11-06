फिल्म HAQ की रिलीज का रास्ता साफ, हाईकोर्ट के आदेश के बाद 7 नवंबर को होगी रिलीज
कथित तौर पर शान बानो केस पर बनी फिल्म को रोकने दायर की थी याचिका, फिल्म निर्माताओं के तर्क सुन कोर्ट ने दी हरी झंडी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
November 6, 2025
इंदौर : फिल्म हक के रिलीज का रास्ता साफ हो गया है. इमरान हाशमी और यामी गौतम स्टारर इस फिल्म पर रोक लगाने की मांग को लेकर लगाई गई याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता और कथित तौर पर शाहबानो के जीवन पर बनी इस फिल्म पर रोक लगाने की मांग शाहबानो के परिजनों ने की थी. मध्य प्रदेश की इंदौर खंडपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई के बाद गुरुवार को फैसला सुना दिया है.
कोर्ट ने दिया क्लीयरेंस, 7 नवंबर को रिलीज होगी 'हक'
तीन तलाक जैसे मुद्दे और मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता जैसे मामले पर बनी इस फिल्म पर इसलिए रोक लगाने की मांग शाहबानो के परिजनों ने की थी. शाहबानो के परिजनों ने याचिका के माध्यम से कोर्ट को बताया था कि शाह बानो के जीवन को फिल्म में जिस तरह से प्रदर्शित किया गया है, उसके लिए परिजनों की सहमति नहीं ली गई. आरोप लगाया गया था कि फिल्म के कारण शाह बानो के जीवन चरित्र के साथ ही उनके परिवार की छवि को भी नुकसान पहुंच रहा है. इसी के चलते परिजनों ने फिल्म हक के रिलीज पर रोक की मांग की थी.
फिल्म प्रोड्यूसर्स के तर्कों से सहमत हुई कोर्ट
शाहबानो के परिजनों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बैंच ने फिल्म निर्माताओं से जवाब तलब किया था. फिल्म निर्माताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट अजय बगड़िया ने कोर्ट में जो तर्क दिए उससे कोर्ट सहमत दिखी. फिल्म निर्माताओं ने तर्क दिया कि फिल्म हक न्यायिक जजमेंट और महिला संघर्ष को दर्शाती एक कहानी है, ना की किसी व्यक्ति विशेष पर बनी फिल्म है. वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बगड़िया ने कोर्ट में यह भी साफ किया कि फिल्म निर्माताओं ने फिल्म को सेंसर बोर्ड के सामने भी प्रस्तुत किया और सेंसर बोर्ड को भी फिल्म को लेकर कोई आपत्ति नहीं थी.
शाहबानो के परिजनों की याचिका खारिज
फिल्म निर्माताओं की ओर से यह भी कहा गया कि यह फिल्म पूरी तरीके से महिलाओं को जागरुकता को प्रदर्शित करती है और इसमें कोई भी भ्रामक जानाकारी नहीं है. दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने पहले ही इस मामले में फैसला सुरक्षित रख लिया था, वहीं गुरुवार को शाहबानो के परिजनों की याचिका खारिज करते हुए 7 नवंबर को फिल्म रिलीज की अनुमति दे दी है.