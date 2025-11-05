ETV Bharat / state

फिल्म हक पर हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित, शाह बानो के परिजनों ने लगाई थी रोक की मांग

शाहबानो के परिजनों ने कोर्ट से कहा कि फिल्म में शाह बानो के जीवन को जिस तरह से प्रदर्शित किया गया है उसे लेकर परिजनों की सहमति नहीं ली गई है. इस फिल्म के कारण शाह बानो के जीवन चरित्र के साथ ही उनके परिवार की छवि को भी नुकसान पहुंच रहा है. इसके चलते उन्होंने इस फिल्म के प्रसारण पर रोक की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका लगाकर फिल्म पर रोक की मांग की.

इंदौर : इमरान हाशमी और यामी गौतम स्टारर फिल्म हक रिलीज के पहले ही विवादों में चल रही है. मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता और कथित तौर पर शाहबानो के जीवन पर बनी इस फिल्म पर रोक लगाने की मांग हाईकोर्ट में की गई थी. मध्य प्रदेश की इंदौर खंडपीठ ने इस याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है. इस मामले में एक याचिका खुद शाहबानो के परिजनों ने दायर कराई थी, जिसमें फिल्म के प्रसारण पर रोक की मांग की गई थी.

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट इंदौर बैंच (Etv Bharat)

कोर्ट ने फिल्म प्रोड्यूसर्स को भेजा था नोटिस

कोर्ट ने इस याचिका की पहली सुनवाई करते हुए फिल्म प्रोड्यूसर्स को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगा. फिल्म निर्माता की ओर से सीनियर एडवोकेट अजय बगड़िया ने तर्क देते हुए कहा कि फिल्म हक में किसी व्यक्ति विशेष पर बनाई गई फिल्म नहीं है. यह तो न्यायिक जजमेंट और महिला संघर्ष पर बनाई गई एक फिल्म है. साथ ही वरिष्ठ अधिवक्ता अजय बगड़िया ने कोर्ट के समक्ष यह भी तर्क रखे कि निर्माता के द्वारा फिल्म बनाने के बाद इसे सेंसर बोर्ड के सामने भी प्रस्तुत किया जाता है और सेंसर बोर्ड ने फिल्म को काफी बारीकी से देखा है. इसके बाद ही फिल्म की रिलीज को लेकर अनुमति प्रदान की गई है.

फिलहाल सेंसर बोर्ड को इस फिल्म में किसी तरह की कोई आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली है, जिसके चलते फिल्म की रोक का सवाल ही नहीं उठता है.

शाह बानो ने लड़ी थी लंबी कानूनी लड़ाई

इस पूरे मामले में जस्टिस प्रणव वर्मा की कोर्ट ने सुनवाई की और सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है. फिल्म हक में फिल्म अभिनेता इमरान हाशमी और अभिनेत्री यामी गौतम मुख्य भूमिका में हैं और फिल्म तीन तलाक और गुजारा भत्ता सहित अन्य मुद्दों को लेकर बनाई गई है. शाह बानो ने तीन तलाक को लेकर एक बड़ी और लंबी लड़ाई लड़ी थी और उनके द्वारा ही विभिन्न न्यायालय में तीन तलाक को लेकर विभिन्न तरह के तर्क प्रस्तुत किए गए थे, दावा है कि उन्हीं पर यह फिल्म बनाई गई है, जिसके चलते परिजनों ने फिल्म पर आपत्ति ली है. देखना होगा कि कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है.