असिस्टेंट डायरेक्टर से तय किया नींब करोली बाबा के किरदार तक का सफर, कथा अभी शेष है : शोभिनव सत्य
अभिनेता शोभिनव सत्य ने फिल्म हनुमान अंश को लेकर कई खुलासे किए हैं. संवाददाता राजकुमार शाह ने उनसे बात की.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 16, 2026 at 10:09 PM IST
कोरबा: हाल ही में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म हनुमान अंश में नींब करोली बाबा का किरदार निभाने वाले शोभिनव सत्य शुक्रवार को कोरबा दौरे पर पहुंचे. वह नगर पालिका निगम द्वारा आयोजित रामलीला के मंचन में शिरकत करेंगे इस दौरान शहर के एक रिसॉर्ट में उन्होंने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. जिसमें उन्होंने फिल्म के दौरान के अपने अनुभव के साथ ही अब तक के अपनी सक्सेस की पूरी कहानी को विस्तार से बताया.
सवाल : हनुमान अंश फिल्म में जो मुख्य किरदार निभाने का आपको मौका मिला, बाबा नींब करौली की जीवनी का किरदार अपने निभाया, यह ब्रेक आपको कैसे मिला. कैसे यह परिस्थितियों निर्मित हुई?
जवाब : देखिए, फिल्में में सिंपल है कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर का काम कर रहा था. हमने 2 दिन का शूट कर लिया था और फिर तीसरे दिन का शूट हमको चित्रकूट में करना था. तीसरे दिन का शूट चित्रकूट में था. वहां पर फ़िल्म में हमारे जो लीड कैरेक्टर प्ले कर रहे थे. उनकी तबीयत खराब हो जाती है. जिसकी वजह से उन्हें फिल्म से हटना पड़ता है. तब हमारे डायरेक्टर को यह डिसीजन लेना पड़ता है कि वह किसी और को कास्ट करें. इस दौरान ही उन्होंने मुझे कास्ट करने का सोचा और बताया कि मैं तुम्हारा टेस्ट लेना चाहता हूं. उनका यह डिसीजन बहुत जरूरी था, ऐसी सिचुएशन में कई फिल्में बंद हो जाती हैं. फिर यह प्रोजेक्ट काफी नाज़ुक दौर से गुज़र रहा था. एक प्रोड्यूसर पहले ही बैक आउट कर चुके थे. फंड की कमी थी, काफी कुछ चल रहा था और फिल्म के बंद होने की नौबत उत्पन्न हो गई थी. लेकिन उन्होंने साहस से भरा एक डिसीजन लिया. उन्होंने मुझे टेस्ट किया, उस टेस्ट को मैंने पास किया. उसके बाद उन्होंने इस फ़िल्म को शूट किया. इस तरह से यह फिर मुझे मिली.
सवाल : जब यह फिल्म बन रही थी और बनने के बाद भी जब यह टॉकीज में रिलीज हुई. तब काफी धीमी शुरुआत मिली, तब क्या उम्मीद थी इतनी बड़ी सक्सेस मिलेगी?
जवाब : इतनी बड़ी सक्सेस की उम्मीद मुझे तो थी. मतलब मैं यह अपने लिए कह सकता हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमेशा से ही मुझे लगता था कि फिल्म बहुत अच्छी बनी है. क्योंकि हम फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं. कई सारी फिल्में इसके पहले आई थी. हमने उनके इतिहास को देखा है, कंटेंट अच्छा था. तो वह, कहां तक पहुंची है. यह तो मुझे पता था यह फिल्म जाएगी तो अच्छा करेगी. जहां तक अभी पहुंची है, वहां तक तो पहुंचेंगी. फिल्म बहुत मेहनत से और बहुत प्यार से बनाई गई है. बहुत भावनाओं से बनाई गई है, इसके अलावा विशाल जी ने राइटिंग बहुत अच्छी की है. हमारे कैप्टन ऑफ द शिप बहुत टैलेंटेड हैं. उन्होंने फिल्म को बहुत ही एंटरटेनिंग बनाने के साथ ही साथ समाज को एक मैसेज देने वाला भी बनाया है. लोगों को भक्ति से जोड़ने वाला बनाया है. भावपूर्ण फिल्म बनाई है, तो बहुत सारी चीजे इसमें है. बाकी पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है.
सवाल : यह फिल्म जहां पर जाकर खत्म होती है. वहां से लोगों को यह उम्मीद है की फिल्म का सीक्वल भी आएगा और यदि आएगा तो इसकी प्लानिंग क्या है, क्या शूटिंग शुरू हो गई है?
जवाब : देखिए सीक्वल की प्लानिंग तो मुझे पता नहीं है, मैं यह नहीं बता सकता. मैं तो असिस्टेंट डायरेक्टर रहा हूं. लेकिन इतना तो यह पूरी जनता को मालूम है, यह भारत की जनता को पता है, क्योंकि हमारे डायरेक्टर ने ऑलरेडी वहां पर लिख करके छोड़ा हुआ है की कथा यह विशेष है कथा अभी शेष है. तो इसका मतलब ही यह है की कहानी अभी बाकी है. तो पिक्चर अभी बाकी हमारे दोस्त. फिल्म आएगी, लेकिन कब आएगी. यह मुझे नहीं पता है. यह सवाल आप डायरेक्ट से भी पूछिए, जब वह कोरबा आएंगे, मैं कोशिश करूंगा वह भी कोरबा आएं, तब उनसे जरूर यह सवाल कीजिएगा.
सवाल : बाबा नींब करौली के जीवन को अपने जिया है, उनके किरदार को निभाया है. तो जो चमत्कार फिल्म में दिखाया गया है, जो लोक कथाएं, दंत कथाएं चलती हैं.तो आप भी क्या चमत्कारों पर विश्वास करते हैं, व्यक्तिगत अनुभव क्या है?
जवाब : मतलब यह है कि चमत्कार या उसे कह लीजिए की लीला. चमत्कार भी ऐसा हो गया है कि मैने तो बहुत सारे चमत्कार अपनी आंखों से देखे हैं. अब चमत्कार यह शब्द भी वैसा हो गया है कि लोग उसे किस नज़र से देखते है. लेकिन आज से 1000 साल पहले जब हमारे देश में बड़े-बड़े संत महात्मा रहते होंगे, तो उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं.कई बाबाओं के बारे में ऐसा कहा जाता था कि वह सामने खड़े रहते थे लेकिन कोई उन्हें देख नहीं पता था. तो यह चमत्कार नहीं है तो और क्या है. ऐसी बहुत सी चीज हैं. लेकिन अभी के परिप्रेक्ष्य में लोगों ने अपनी आंखों से उसे नहीं देखा, तो लोगों को भरोसा नहीं रहता है. इसमें हम यह कह सकते हैं कि यह सभी लीला है. जिनकी आस्था है, उनके समझ में आता है की लीला है. जिनकी आस्था नहीं है, वह कह देते हैं कि कोई इत्तेफाक है. तो हमारी फिल्म में भी सिर्फ लीलाएं भरी हुई है, जितनी कहानी है, सब जगह पर लीला है.
सवाल : फिल्म के पहले क्या आप कभी कैंची धाम गए थे, और फिल्म करने के बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया है, पहले का जीवन कैसा था और अब कैसा है?
जवाब : कैंची धाम तो मैं कभी नहीं गया था. लेकिन इस फिल्म के प्रमोशन के दौरान मुझे कैंची धाम जाने का मौका मिला. कैंची धाम जाने के पहले ही मेरा जीवन परवर्तित हुआ. जब से बाबा हमारे जीवन में आए, हनुमान जी का व्रत रखना मैंने जब से शुरू किया, हनुमान जी की भक्ति की.मेरे लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन आए और इस परिवर्तन का हिस्सा है, यह जो मैं आपके सामने खड़ा हूं. तो बहुत से सकारात्मक परिवर्तन है, लेकिन वह सकारात्मक परिवर्तन आने के पहले बहुत डाउनफॉल रहा. बहुत सारा स्ट्रगल रहा. बहुत सारी परेशानी भी आई. जिसको मैं परीक्षा मानता हूं. मैंने कभी भी भगवान पर शक नहीं किया, भगवान पर सवाल नहीं उठाया. मैं हमेशा अपनी भक्ति में रहा, चाहे कितनी भी बड़ी विपत्ति आई. मैं यही सीख पाया हूं बहुत सारे परिवर्तन आए हैं.सुखद परिवर्तन आए हैं, लेकिन उसके पहले बहुत सारे दुख अगर आए भी थे, तो उसमें कभी भी मैंने अपनी भक्ति को कम नहीं किया.
सवाल : हमारे देश में बॉलीवुड में ऐसा होता है कि कोई कलाकार जब एक किरदार को निभा लेता है, तो उसमें बंधकर कर रह जाता है. आगे जो किरदार करेंगे, तो एक ही तरह के किरदार करेंगे या अलग तरह के किरदारों को भी आप स्वीकार करेंगे?
जवाब : हम सारे किरदार करेंगे लेकिन मर्यादा के अंदर बंधकर रहेंगे. विवाह एक फिल्म आई थी, बड़ी ही फैमिली और पारिवारिक फिल्म थी. एक मर्यादा से बनी हुई फिल्म थी, हम साथ साथ हैं. यह पारिवारिक फिल्म थी. तो ऐसी बहुत सारी फिल्में हैं. प्रॉपर धार्मिक फिल्में भी हैं, जैसे रामायण की फिल्में हैं. धार्मिक, पारिवारिक तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो रोल मर्यादा में रहेंगे. ऐसे रोल ही मैं करूंगा. बहुत सारे महापुरुषों की कहानी है, कई सारे क्रांतिकारियों की कहानी है. जिन्होंने देश को आजाद कराया. कई सारे हमारे महापुरुष हुए हैं, कई सारे संत भी हुए हैं. सिर्फ एक संत नहीं है. तो बहुत सी कहानी है. जिसे हम करेंगे.