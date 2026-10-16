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असिस्टेंट डायरेक्टर से तय किया नींब करोली बाबा के किरदार तक का सफर, कथा अभी शेष है : शोभिनव सत्य

हनुमान अंश फिल्म के अभिनेता शोभिनव सत्य ( ETV BHARAT )

कोरबा: हाल ही में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म हनुमान अंश में नींब करोली बाबा का किरदार निभाने वाले शोभिनव सत्य शुक्रवार को कोरबा दौरे पर पहुंचे. वह नगर पालिका निगम द्वारा आयोजित रामलीला के मंचन में शिरकत करेंगे इस दौरान शहर के एक रिसॉर्ट में उन्होंने ईटीवी भारत से खास बातचीत की. जिसमें उन्होंने फिल्म के दौरान के अपने अनुभव के साथ ही अब तक के अपनी सक्सेस की पूरी कहानी को विस्तार से बताया.

सवाल : हनुमान अंश फिल्म में जो मुख्य किरदार निभाने का आपको मौका मिला, बाबा नींब करौली की जीवनी का किरदार अपने निभाया, यह ब्रेक आपको कैसे मिला. कैसे यह परिस्थितियों निर्मित हुई? जवाब : देखिए, फिल्में में सिंपल है कि मैं असिस्टेंट डायरेक्टर का काम कर रहा था. हमने 2 दिन का शूट कर लिया था और फिर तीसरे दिन का शूट हमको चित्रकूट में करना था. तीसरे दिन का शूट चित्रकूट में था. वहां पर फ़िल्म में हमारे जो लीड कैरेक्टर प्ले कर रहे थे. उनकी तबीयत खराब हो जाती है. जिसकी वजह से उन्हें फिल्म से हटना पड़ता है. तब हमारे डायरेक्टर को यह डिसीजन लेना पड़ता है कि वह किसी और को कास्ट करें. इस दौरान ही उन्होंने मुझे कास्ट करने का सोचा और बताया कि मैं तुम्हारा टेस्ट लेना चाहता हूं. उनका यह डिसीजन बहुत जरूरी था, ऐसी सिचुएशन में कई फिल्में बंद हो जाती हैं. फिर यह प्रोजेक्ट काफी नाज़ुक दौर से गुज़र रहा था. एक प्रोड्यूसर पहले ही बैक आउट कर चुके थे. फंड की कमी थी, काफी कुछ चल रहा था और फिल्म के बंद होने की नौबत उत्पन्न हो गई थी. लेकिन उन्होंने साहस से भरा एक डिसीजन लिया. उन्होंने मुझे टेस्ट किया, उस टेस्ट को मैंने पास किया. उसके बाद उन्होंने इस फ़िल्म को शूट किया. इस तरह से यह फिर मुझे मिली.