​मेरठ में होटल से फिल्म डायरेक्टर सिद्धार्थ तिवारी का 7 लाख का सामान चोरी, जूता भी साथ ले गये

​ब्रह्मपुरी थाना प्रभारी सुमन कुमार सिंह ने बताया, होटल के चार कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है, जो रात में कमरे में गए थे.

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 7, 2026 at 3:31 PM IST

मेरठ: मेरठ के कॉन्वे होटल में सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई है. मुंबई से आए 'स्वस्तिक प्रोडक्शन' के निर्माता और फिल्म निर्देशक सिद्धार्थ तिवारी का कीमती सामान होटल के कमरे से उनका कीमती चोरी हो गया. गायब हुए सामान में Apple का लैपटॉप, मोबाइल और महंगी घड़ियां और जूता शामिल हैं, जिनकी कुल कीमत लगभग 7 लाख रुपये बताई जा रही है. फिल्म निर्माता सिद्धार्थ तिवारी गुरुवार शाम मुंबई से मेरठ पहुंचे थे और दिल्ली रोड स्थित होटल कन्वे के कमरा नंबर 507 में रुके थे.

AC मरम्मत के बहाने आए थे कर्मचारी: रात में कमरे का एसी खराब होने पर होटल के 4 कर्मचारी मरम्मत के लिए कमरे में आए थे. शुक्रवार सुबह जब निर्देशक की नींद खुली, तो उनके सिरहाने रखा मोबाइल गायब था. तलाशी लेने पर पूरा बैग ही कमरे से नदारद मिला जिससे उनके होश उड़ गए. पीड़ित पक्ष का आरोप है कि जब उन्होंने फुटेज देखनी चाही, तो पता चला कि होटल के अधिकांश सीसीटीवी कैमरे बंद या खराब पड़े हैं.

प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप: निर्देशक के पर्सनल असिस्टेंट प्रकाश तिवारी ने होटल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने बताया कि बैग में केवल गैजेट्स ही नहीं, बल्कि ब्रांडेड जूते और अन्य निजी सामान भी था. एक वीआईपी गेस्ट के कमरे से इस तरह सामान चोरी होना होटल की सुरक्षा पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है. प्रकाश का कहना है कि एक तरफ मेरठ को स्मार्ट सिटी बनाने की बात होती है, वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है.

पुलिस ने कर्मचारियों से पूछताछ की: ब्रह्मपुरी थाना प्रभारी सुमन कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने मामले की जानकारी मिलते ही जांच शुरू कर दी है. थाना पुलिस का कहना है कि होटल स्टाफ और उन 4 कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है, जो रात में कमरे में गए थे. पुलिस होटल के आसपास के अन्य कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि संदिग्धों का सुराग मिल सके.

